Tal vez cambiaron la contraseña, había un error de este tipo.
No puedo acceder a la cámara acorazada a través de la página web, cuando introduzco mi nombre de usuario y contraseña, vuelve a aparecer el cuadro de inicio de sesión y contraseña.
Tampoco puedo recuperar nada a través del MetaEditor:
El nombre de usuario y la contraseña son correctos
¿Podría decirme la razón?
Cambiar la contraseña ayudó.
Gracias.
¿Cómo puedo eliminar todos los objetos de la lista a la vez? Tengo 1500 de ellos, tengo que presionar..... cada vez
También me encontré con cuelgues frecuentes (varias veces a la semana) sin motivo aparente (sin EAs activos), pero no sólo en MT5, sino también en ME5 al editar. Sólo ayuda reiniciar el ordenador.
ME5 se cuelga así: creo un nuevo archivo .mqh, añado una línea:
if
un carácter de tabulación primero. Me muevo al principio de la línea y manteniendo la Shift izquierda selecciono toda la línea con la flecha derecha. Presiono la tecla Tab, y el MetaEditor5 se cuelga. Se repite tanto en WIN7/32 como en WINXP/32
Build 880, pero los congelamientos se notaron antes de https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1096#comment_652110.
¿Cómo puedo configurar el indicador para que muestre, por ejemplo, las últimas 1000 barras?
PLOT_DRAW_BEGIN
