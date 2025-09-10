Errores, fallos, preguntas - página 1091

zfs:
Tal vez cambiaron la contraseña, había un error de este tipo.
Lo he comprobado yo mismo: funciona a través de la página web. ¿Tal vez el navegador de la máquina está utilizando una contraseña antigua?
 
sanyooooook:

No puedo acceder a la cámara acorazada a través de la página web, cuando introduzco mi nombre de usuario y contraseña, vuelve a aparecer el cuadro de inicio de sesión y contraseña.

Tampoco puedo recuperar nada a través del MetaEditor:

El nombre de usuario y la contraseña son correctos

¿Podría decirme la razón?

  1. Has introducido el nombre de usuario en el caso equivocado. Para el repositorio es necesario especificar el inicio de sesión exacto.
  2. Si eso no ayuda, cambia tu contraseña e inténtalo de nuevo
 
Renat:

  2. Si no funciona, cambia tu contraseña y vuelve a intentarlo

Cambiar la contraseña ayudó.

Gracias.

 

¿Cómo puedo eliminar todos los objetos de la lista a la vez? Tengo 1500 de ellos, tengo que presionar..... cada vez


 
Selecciona Ctrl+A.
 
A100:
También me encontré con cuelgues frecuentes (varias veces a la semana) sin motivo aparente (sin EAs activos), pero no sólo en MT5, sino también en ME5 al editar. Sólo ayuda reiniciar el ordenador.

ME5 se cuelga así: creo un nuevo archivo .mqh, añado una línea:

    if

un carácter de tabulación primero. Me muevo al principio de la línea y manteniendo la Shift izquierda selecciono toda la línea con la flecha derecha. Presiono la tecla Tab, y el MetaEditor5 se cuelga. Se repite tanto en WIN7/32 como en WINXP/32

Build 880, pero los congelamientos se notaron antes de https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1096#comment_652110.

 
¿Cómo puedo configurar el indicador para que muestre, por ejemplo, las últimas 1000 barras?
 
En el bucle principal se especifica a partir de qué índice se llenan los búferes de los indicadores.
¿Cómo puedo conseguir que el indicador trace correctamente, por ejemplo, las últimas 1000 barras?

PLOT_DRAW_BEGIN

// countBars - кол-во баров
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,rates_total-countBars+1);
 
Silent:

PLOT_DRAW_BEGIN

Si simplemente utiliza esta opción sin especificar un índice a partir del cual trazar los datos, el bucle principal se saltará todo el conjunto de datos y, dependiendo de la complejidad del indicador y del número de barras, tardará bastante más. Esto no es crítico para los indicadores simples o cuando se utiliza un pequeño número de barras.
