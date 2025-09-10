Errores, fallos, preguntas - página 1092

Nuevo comentario
 
tol64:
En el bucle principal, especifique a partir de qué índice llenar los búferes de los indicadores.
Lo hago, pero me sale un bucle de valores incomprensibles todavía detrás.
 
Silent:

PLOT_DRAW_BEGIN

Oooh... y eso ayudó. Gracias a todos.
 
zfs:
Lo hago, pero me sale un bucle de valores incomprensibles todavía detrás.

Para eliminar el "penacho" hay que usar esto. ))

PlotIndexSetDouble(i,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
Pero antes de eso también hay que inicializar los buffers de los indicadores con valores vacíos.
Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов
Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов
  • 2010.10.25
  • Nikolay Kositsin
  • www.mql5.com
Статья о традиционных и не совсем традиционных алгоритмах усреднения, упакованных в максимально простые и достаточно однотипные классы. Они задумывались для универсального использования в практических разработках индикаторов. Надеюсь, что предложенные классы в определенных ситуациях могут оказаться достаточно актуальной альтернативой громоздким, в некотором смысле, вызовам пользовательских и технических индикаторов.
 
tol64:

Para eliminar el "penacho" hay que usar esto. ))

Sí funciona también) Esto lo probé extrañamente, pero ahora también funciona, lamentablemente esto es sólo el comienzo de los errores).

Por qué no se puede mostrar el gráfico, incluso la inscripción del nombre y el valor desaparece, nada en el registro, pero los valores en los buffers están allí). Esto es un misterio).

 
zfs:

Sí funciona también) Esto lo probé extrañamente, pero ahora también funciona, por desgracia esto es sólo el comienzo de los errores).

Por qué no se puede mostrar el gráfico, incluso la inscripción del nombre y el valor desaparece, nada en el registro, pero los valores en los buffers están allí). Esto es un misterio).

Y cuando cambio de marco temporal, por ejemplo, todo se restablece. ¿Es así?
 
zfs:

Sí funciona también) Esto lo probé extrañamente, pero ahora también funciona, por desgracia esto es sólo el comienzo de los errores).

Por qué no se puede mostrar el gráfico, incluso la inscripción del nombre y el valor desaparece, nada en el registro, pero los valores en los buffers están allí). Esto es un misterio).

¿Es la dirección correcta? ¿Tal vez está dibujado en el lado izquierdo?

Yo tuve ese caso :-)

 
Silent:

¿Es la dirección correcta? ¿Tal vez está dibujado a la izquierda?

Ya me pasó eso :-)

Lo encontré, los valores ya no están ahí. Borrado). Otra pregunta a los entendidos. Tengo una línea verde en el código, pero no está en la configuración del indicador. La línea se muestra en gris.

Pero ahora ha vuelto a desaparecer, ha cambiado el número de la memoria intermedia. Tengo la sensación de que no se pueden combinar barras y líneas en un mismo código.

 
zfs:

Lo encontré, los valores han desaparecido. Borrado). Otra pregunta para los entendidos. La línea es verde en el código, pero no hay color en la configuración del indicador. La línea se muestra en gris.

Puedo hacerlo de esta manera:

#property  indicator_color1   clrRed

y esto:

PlotIndexSetInteger(s,PLOT_LINE_COLOR,line_color[s]);
 
zfs:

...Otra pregunta para los entendidos. La línea es verde en el código, pero no hay color en la configuración del indicador. La línea aparece en gris.

...

¿Cómo es esto?

//--- plot l USD
#property  indicator_label1  "USD"
#property  indicator_type1   DRAW_LINE
#property  indicator_color1  clrLime
#property  indicator_style1  STYLE_SOLID
#property  indicator_width1  1
//--- plot 2 EUR
#property  indicator_label2  "EUR"
#property  indicator_type2   DRAW_LINE
#property  indicator_color2  clrAqua
#property  indicator_style2  STYLE_SOLID
#property  indicator_width2  1
//-- и т д


 
Silent:

¿Cómo es eso?


Está vacío, a pesar de que el color está establecido en el código. Con todo lo positivo que era, pero desapareció, por ridículo que parezca).
1...108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099...3188
Nuevo comentario