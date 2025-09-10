Errores, fallos, preguntas - página 1092
En el bucle principal, especifique a partir de qué índice llenar los búferes de los indicadores.
PLOT_DRAW_BEGIN
Lo hago, pero me sale un bucle de valores incomprensibles todavía detrás.
Para eliminar el "penacho" hay que usar esto. ))Pero antes de eso también hay que inicializar los buffers de los indicadores con valores vacíos.
Para eliminar el "penacho" hay que usar esto. ))
Sí funciona también) Esto lo probé extrañamente, pero ahora también funciona, lamentablemente esto es sólo el comienzo de los errores).
Por qué no se puede mostrar el gráfico, incluso la inscripción del nombre y el valor desaparece, nada en el registro, pero los valores en los buffers están allí). Esto es un misterio).
¿Es la dirección correcta? ¿Tal vez está dibujado en el lado izquierdo?
Yo tuve ese caso :-)
Lo encontré, los valores ya no están ahí. Borrado). Otra pregunta a los entendidos. Tengo una línea verde en el código, pero no está en la configuración del indicador. La línea se muestra en gris.
Pero ahora ha vuelto a desaparecer, ha cambiado el número de la memoria intermedia. Tengo la sensación de que no se pueden combinar barras y líneas en un mismo código.
Puedo hacerlo de esta manera:
y esto:
¿Cómo es esto?
¿Cómo es eso?