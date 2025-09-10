Errores, fallos, preguntas - página 1090
La pregunta es más bien por curiosidad: "¿Por qué los miembros de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES tienen asignados estos valores concretos? ¿De dónde salió el número16385 al pasar de M30 a H1?"
¡¡¡Gracias de antemano por la(s) respuesta(s)!!!
Gracias. Pero he entendido mal la pregunta, ya que ahora estoy más confundido... Si no le importa, un par de preguntas más aclaratorias:
1) ¿Por qué?
2) ¿Y por qué 14?
:)
creo que hay un error en la búsqueda de bar por tiempo Lo encontré en la funciónCopyClose (y en otras también).
al copiar una barra del símbolo "alien" con esta función, se produce un error de copia, aunque esta barra esté presente en la ventana abierta al lado.
En el script, es comprensible, se puede pedir hasta que "milagrosamente" lo encuentre, pero no es aceptable para el indicador.
Por cierto, he recordado que he tenido que escribir la función yo mismo ya que la función incorporada no podía utilizarla para el indicador
han pasado dos años y sigue ahí, es raro.
parece que hay un error en la búsqueda del bar en el tiempo en la función CopyClose (y en otras también).
....
han pasado dos años y sigue ahí, es extraño.
no es un error, es un error (c)
CopyXXX-i toma los datos de los búferes correspondientes y si no hay datos en el búfer (el carácter ajeno y / o el marco de tiempo es diferente al actual), entonces habrá un error. No obstante, en este caso se inicia el proceso de formación de los búferes y si después de un tiempo (¡sic!) se llama de nuevo a CopyXXX se puede obtener el resultado. No se puede usar el Sleep en los indicadores, por eso hay que usar el timer, porque no se puede contar con el siguiente tick (la salida y los instrumentos no líquidos tienen la culpa)
No puedo acceder a la cámara acorazada a través de la página web, cuando introduzco mi nombre de usuario y contraseña, vuelve a aparecer el cuadro de inicio de sesión y contraseña.
Tampoco puedo recuperar nada a través del MetaEditor:
El nombre de usuario y la contraseña son correctos
¿Podría decirme la razón?
Tal vez cambiaste tu contraseña, hubo un error.