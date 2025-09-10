Errores, fallos, preguntas - página 1098

MetaDriver:

Slava, ¿por qué no hay un análogo para los indicadores? Yo, por ejemplo, realmente necesito uno. ¿Es una idea principal, o simplemente da pereza hacerlo?

Hay un análogo. ChartIndicatorDelete. Utilizado en SimplePanel para el indicador de auto-borrado
 
stringo:

hay una contraparte estándar de Cish: exit

Considere

!!! Mucho.
 
MetaDriver:
!!! Muy aprobatorio.
¡El contacto de Yes! )
 
stringo:
Hay un análogo. ChartIndicatorDelete. Utilizado en SimplePanel para el indicador de auto-borrado
A Mamadysh vía París. ;)
 

En general he hecho de todo, el portátil no se apaga, no se va a hibernar etc. pero si sólo está funcionando el terminal y lo dejo, sólo se apaga internet, pero por lo demás todo funciona. En la configuración de Internet el tiempo de inactividad nunca es

En general no se que hacer solo pasa con el terminal


 
Zeleniy:

En general he hecho de todo, el portátil no se apaga, no se va a hibernar etc. pero si sólo está funcionando el terminal y lo dejo, sólo se apaga internet, pero por lo demás todo funciona. En la configuración de Internet el tiempo de inactividad nunca es

En general no se que hacer esto solo pasa con la terminal


Compruebe la gestión de la energía en los adaptadores de red:

suministro de energía:

 
Error de compilación
#define  SAMPLE( ab1,  ab  ) //ошибка
#define SAMPLE( abc_, abc ) //ошибка
//
#define  SAMPLE( aa1, aa2 ) //нормально
#define  SAMPLE( aa1, ab  ) //нормально
El error se produce si los primeros n caracteres de ambos parámetros son iguales, por ejemplo, ab1 y ab, y el segundo parámetro sólo consta de n caracteres
 
La lista de inicialización no funciona en el siguiente ejemplo
class A {
public:
template<typename T> A( T b ) : a( b ) { /**/ }
        long a;
};

void OnStart()
{
        long l = 10;
        A a( l );
        Print( a.a ); //какое то большое случайное число, а должно быть 10
}

y si es así

template<typename T> A( T b ) : a( b ) { a = b; }
entonces todo está bien
 

¿Qué pasó con los artículos?

¿Ahora se muestran por calificación? ¿Se puede añadir una visualización de los artículos por fecha de publicación?

barabashkakvn:

¿Qué pasó con los artículos?

¿Ahora se muestran por calificación? ¿Se puede añadir una visualización de los artículos por fecha de publicación?

Además, se echa en falta la visualización de la fecha de publicación (y la ordenación/búsqueda por fecha) en la lista de programas de Codobase.
