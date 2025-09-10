Errores, fallos, preguntas - página 1098
Slava, ¿por qué no hay un análogo para los indicadores? Yo, por ejemplo, realmente necesito uno. ¿Es una idea principal, o simplemente da pereza hacerlo?
hay una contraparte estándar de Cish: exit
Considere
!!! Muy aprobatorio.
Hay un análogo. ChartIndicatorDelete. Utilizado en SimplePanel para el indicador de auto-borrado
En general he hecho de todo, el portátil no se apaga, no se va a hibernar etc. pero si sólo está funcionando el terminal y lo dejo, sólo se apaga internet, pero por lo demás todo funciona. En la configuración de Internet el tiempo de inactividad nunca es
En general no se que hacer solo pasa con el terminal
Compruebe la gestión de la energía en los adaptadores de red:
:
y si es asíentonces todo está bien
¿Qué pasó con los artículos?
¿Ahora se muestran por calificación? ¿Se puede añadir una visualización de los artículos por fecha de publicación?
