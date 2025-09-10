Errores, fallos, preguntas - página 1097

Zeleniy:


Para que la hibernación no esté disponible, siga estos pasos:
  1. Haga clic en el botón Inicio y escriba cmd en el cuadro de búsqueda de Inicio.
  2. En la lista de resultados de la búsqueda, haga clic con el botón derecho en Símbolo del sistema y seleccione Ejecutar como administrador.
  3. Cuando se le solicite el control basado en la cuenta de usuario, haga clic en Continuar.
  4. En el símbolo del sistema, escriba powercfg.exe /hibernate off y pulse Intro.
  5. Escriba exit y pulse Enter para salir de la línea de comandos.
Para que la hibernación esté disponible, realice los siguientes pasos:
  1. Haga clic en el botón Inicio y escriba cmd en el cuadro de búsqueda de Inicio.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo del sistema en la lista de resultados de la búsqueda y seleccione Ejecutar como administrador.
  3. Cuando se le solicite el control basado en la cuenta de usuario, haga clic en Continuar.
  4. En el símbolo del sistema, escriba powercfg.exe /hibernate on y pulse Intro.
  5. Escriba exit y pulse Enter para salir de la línea de comandos.
 

A100:
Por ejemplo, forzar la terminación del script

stringo:

ExpertRemove - no detiene la ejecución del script, o muchas operaciones tienen tiempo de ejecutarse antes de detenerse, o hace que el script se congele

división de cero - siempre detiene la secuencia de comandos desde el momento en que aparece

 
A100:

Yo tuve los mismos síntomas una vez. luego arreglé el código en la fase deinit. - Todo funciona.

Busque problemas en su código. No está analizando la parada.

 
stringo:

Slava, ¿por qué no hay un análogo para los indicadores? Yo, por ejemplo, realmente necesito uno. ¿Es una idea principal, o simplemente da pereza hacerlo?

 
sergeev:

Solía tener los mismos síntomas. luego ajusté el código en la fase deinit. - Todo ha funcionado.

Guía de Referencia MQL5: Para los scripts no se genera el evento Deinit y por lo tanto no se puede utilizarla función OnDeinit() en los scripts.
MetaDriver:

Slava, ¿por qué no hay un análogo para los indicadores? Yo, por ejemplo, realmente necesito uno. ¿Es una idea principal, o simplemente da pereza hacerlo?

En lugar de ExpertRemove(), harían una función universalProgramRemove().
 
tol64:
En lugar de ExpertRemove(), harían una función universalProgramRemove().

existe un equivalente en lenguaje C estándar: exit

Considere

 
A100:
Manual de referencia de MQL5: Elevento Deinit no se genera para los scripts y, por tanto,OnDeinit() no se puede utilizar en los scripts.
Bueno, sí, tuve una experiencia.
