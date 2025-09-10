Errores, fallos, preguntas - página 1097
Para que la hibernación esté disponible, realice los siguientes pasos:
- Haga clic en el botón Inicio y escriba cmd en el cuadro de búsqueda de Inicio.
- En la lista de resultados de la búsqueda, haga clic con el botón derecho en Símbolo del sistema y seleccione Ejecutar como administrador.
- Cuando se le solicite el control basado en la cuenta de usuario, haga clic en Continuar.
- En el símbolo del sistema, escriba powercfg.exe /hibernate off y pulse Intro.
- Escriba exit y pulse Enter para salir de la línea de comandos.
powercfg.exe -h off
Por ejemplo, forzar la terminación del script
¿Experto en eliminar?
ExpertRemove - no detiene la ejecución del script, o muchas operaciones tienen tiempo de ejecutarse antes de detenerse, o hace que el script se congele
división de cero - siempre detiene la secuencia de comandos desde el momento en que aparece
Yo tuve los mismos síntomas una vez. luego arreglé el código en la fase deinit. - Todo funciona.
Busque problemas en su código. No está analizando la parada.
¿Experto en eliminar?
Slava, ¿por qué no hay un análogo para los indicadores? Yo, por ejemplo, realmente necesito uno. ¿Es una idea principal, o simplemente da pereza hacerlo?
En lugar de ExpertRemove(), harían una función universalProgramRemove().
existe un equivalente en lenguaje C estándar: exit
Considere
Manual de referencia de MQL5: Elevento Deinit no se genera para los scripts y, por tanto,OnDeinit() no se puede utilizar en los scripts.