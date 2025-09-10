Errores, fallos, preguntas - página 1095

Nuevo comentario
 
La división por cero no funciona
//Main.mq5
import "Test.ex5"
    void f();
#import

void OnStart()
{
        f();
}
//Test.mq5
void f() export
{
        g();
}

void g()
{
        int a = 1,
            b = 1,
            c = 1/(a - b);
}
Y si se excluye g() poniendo su código en f(), funciona
 
A100:

Primero un carácter de tabulación (también puede usar espacio), y luego la palabra clave if. Vaya al principio de la línea y mantenga pulsada la tecla Shift izquierda y seleccione toda la línea pulsando repetidamente la flecha derecha (el método de selección es relevante, por ejemplo, si desde el final de la línea mantiene pulsada la tecla Shift izquierda y selecciona toda la línea pulsando repetidamente la flecha izquierda, no se reproducirá). A continuación, pulse la tecla Tab.

Me gustaría que los usuarios de MetaEditor5 repitieran este procedimiento y se dieran de baja si se produce el cuelgue, el ServiceDesk no se reproduce. No me cuelgo de ninguna palabra, sino sólo de si, si no, para. Se puede reproducir en cualquier archivo existente desde una nueva línea.

Instrucciones paso a paso para WIN7/32: En cualquier archivo, pulse Enter (pase a una nueva línea). A continuación, pulse las teclas - indicadas entre paréntesis:

(barra espaciadora) (i) (f) (flecha izquierda - 3 veces) (Shift izquierda - mantener) (flecha derecha - 3 veces) (Shift izquierda - soltar) (Tab)

 
A100:

Pido a los usuarios de MetaEditor5 que repitan y se den de baja si se produce el cuelgue, ServiceDesk no lo reproduce. No me cuelgo de ninguna palabra, sino sólo de si, si no, para. Puede reproducir en cualquier archivo existente de una nueva línea.

No se ha podido reproducir. Intenté tabular con 3 y 4 dígitos sangrados con if, else y for.
 
tol64:
No pude reproducirlo. He probado a sangrar las pestañas con 3 y 4 dígitos con if, else y for.
Por favor, desmarque la casilla - sangría automática
 
A100:

Pido a los usuarios de MetaEditor5 que repitan y se den de baja si se produce el cuelgue, ServiceDesk no lo reproduce. No me cuelgo de ninguna palabra, sino sólo de si, si no, para. Se puede reproducir en cualquier archivo existente desde una nueva línea.

...

Instrucciones paso a paso para WIN7/32: En cualquier archivo pulse Enter (pase a una nueva línea). A continuación, pulse las teclas - indicadas entre paréntesis:

(barra espaciadora) (i) (f) (flecha izquierda - 3 veces) (Shift izquierda - mantener) (flecha derecha - 3 veces) (Shift izquierda - soltar) (Tab)

¡Hay un contacto! Tengo W7/64.

Si sigues las instrucciones paso a paso exactamente, el MetaEditor se cuelga. El procesador también empieza a cargar. Después es posible apagar el editor sólo desde el Administrador de Tareas.

P.D. También puede cerrar el editor simplemente haciendo clic en la cruz. Esto abrirá una ventana con dicha información:

Описание:
  Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.

Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы: AppHangB1
  Имя приложения:       metaeditor64.exe
  Версия приложения:    5.0.0.880
  Отметка времени приложения:   00283200
  Сигнатура зависания:  5 be1
  Тип зависания:        0
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:    1049
  Доп. сигнатура зависания 1:   5 be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 2:   3 fca
  Доп. сигнатура зависания 3:   3 fca74355e85afffd590ce83d780fc0a
  Доп. сигнатура зависания 4:   5 be1
  Доп. сигнатура зависания 5:   5 be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 6:   3 fca
  Доп. сигнатура зависания 7:   3 fca74355e85afffd590ce83d780fc0a

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
 
A100:
Por favor, desmarque - sangría automática

Sí, reproducido.

Описание:
  Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.

Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы: AppHangB1
  Имя приложения:       metaeditor64.exe
  Версия приложения:    5.0.0.880
  Отметка времени приложения:   00283200
  Сигнатура зависания:  5 be1
  Тип зависания:        0
  Версия ОС:    6.1.7600.2.0.0.256.1
  Код языка:    1049
  Доп. сигнатура зависания 1:   5 be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 2:   3 fca
  Доп. сигнатура зависания 3:   3 fca74355e85afffd590ce83d780fc0a
  Доп. сигнатура зависания 4:   5 be1
  Доп. сигнатура зависания 5:   5 be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 6:   3 fca
  Доп. сигнатура зависания 7:   3 fca74355e85afffd590ce83d780fc0a

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
También win7 x64
 
A100:
Por favor, desmarque - sangría automática

Sin la casilla de verificación, se cuelga. W8.1x64

Описание:
  Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.

Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы: AppHangB1
  Имя приложения:       metaeditor64.exe
  Версия приложения:    5.0.0.880
  Отметка времени приложения:   00283200
  Сигнатура зависания:  5 be1
  Тип зависания:        134217728
  Версия ОС:    6.3.9600.2.0.0.256.48
  Код языка:    1049
  Доп. сигнатура зависания 1:   5 be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 2:   3 fca
  Доп. сигнатура зависания 3:   3 fca74355e85afffd590ce83d780fc0a
  Доп. сигнатура зависания 4:   5 be1
  Доп. сигнатура зависания 5:   5 be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 6:   3 fca
  Доп. сигнатура зависания 7:   3 fca74355e85afffd590ce83d780fc0a
 
Zeleniy:
Extraño, se mantiene en la batería y la red durante 30 minutos, aunque funciona durante varias horas (si no se toca en absoluto). Ponlo nunca, ya veremos.
No funciona, todavía la conexión se interrumpe para dormir el portátil se va a dormir. Qué hacer dar consejos por favor.
 

Aquí hay una captura de pantalla de lo que los ajustes son actualmente, pero no funcionan. ventanas 8


 
Zeleniy:

Aquí hay una captura de pantalla de lo que los ajustes son actualmente, pero no funcionan. ventanas 8


¿Quién es el fabricante del portátil (Acer, Asus, ...)? Además, ¿es el 8 o el 8.1?

1...108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102...3188
Nuevo comentario