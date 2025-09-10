Errores, fallos, preguntas - página 1095
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Primero un carácter de tabulación (también puede usar espacio), y luego la palabra clave if. Vaya al principio de la línea y mantenga pulsada la tecla Shift izquierda y seleccione toda la línea pulsando repetidamente la flecha derecha (el método de selección es relevante, por ejemplo, si desde el final de la línea mantiene pulsada la tecla Shift izquierda y selecciona toda la línea pulsando repetidamente la flecha izquierda, no se reproducirá). A continuación, pulse la tecla Tab.
Me gustaría que los usuarios de MetaEditor5 repitieran este procedimiento y se dieran de baja si se produce el cuelgue, el ServiceDesk no se reproduce. No me cuelgo de ninguna palabra, sino sólo de si, si no, para. Se puede reproducir en cualquier archivo existente desde una nueva línea.
Instrucciones paso a paso para WIN7/32: En cualquier archivo, pulse Enter (pase a una nueva línea). A continuación, pulse las teclas - indicadas entre paréntesis:
(barra espaciadora) (i) (f) (flecha izquierda - 3 veces) (Shift izquierda - mantener) (flecha derecha - 3 veces) (Shift izquierda - soltar) (Tab)
Pido a los usuarios de MetaEditor5 que repitan y se den de baja si se produce el cuelgue, ServiceDesk no lo reproduce. No me cuelgo de ninguna palabra, sino sólo de si, si no, para. Puede reproducir en cualquier archivo existente de una nueva línea.
No pude reproducirlo. He probado a sangrar las pestañas con 3 y 4 dígitos con if, else y for.
Pido a los usuarios de MetaEditor5 que repitan y se den de baja si se produce el cuelgue, ServiceDesk no lo reproduce. No me cuelgo de ninguna palabra, sino sólo de si, si no, para. Se puede reproducir en cualquier archivo existente desde una nueva línea.
...
Instrucciones paso a paso para WIN7/32: En cualquier archivo pulse Enter (pase a una nueva línea). A continuación, pulse las teclas - indicadas entre paréntesis:
(barra espaciadora) (i) (f) (flecha izquierda - 3 veces) (Shift izquierda - mantener) (flecha derecha - 3 veces) (Shift izquierda - soltar) (Tab)
¡Hay un contacto! Tengo W7/64.
Si sigues las instrucciones paso a paso exactamente, el MetaEditor se cuelga. El procesador también empieza a cargar. Después es posible apagar el editor sólo desde el Administrador de Tareas.
P.D. También puede cerrar el editor simplemente haciendo clic en la cruz. Esto abrirá una ventana con dicha información:
Por favor, desmarque - sangría automática
Sí, reproducido.También win7 x64
Por favor, desmarque - sangría automática
Sin la casilla de verificación, se cuelga. W8.1x64
Extraño, se mantiene en la batería y la red durante 30 minutos, aunque funciona durante varias horas (si no se toca en absoluto). Ponlo nunca, ya veremos.
Aquí hay una captura de pantalla de lo que los ajustes son actualmente, pero no funcionan. ventanas 8
Aquí hay una captura de pantalla de lo que los ajustes son actualmente, pero no funcionan. ventanas 8
¿Quién es el fabricante del portátil (Acer, Asus, ...)? Además, ¿es el 8 o el 8.1?