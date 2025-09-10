Errores, fallos, preguntas - página 1094
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Genial). Gracias. Como un reloj. El coñac se enfría).
De nada y no bebo. ) ¿Y qué hace usted? ¿Un generador de citas? )
El portátil, windows 8. Lo dejo encendido, aproximadamente después de 8 horas de trabajo pasa a un modo de hibernación (el internet está apagado) Si la película u otras aplicaciones en línea todo normal, y cuando el terminal se enciende todo lo mismo se apaga. Cómo ajustar la computadora portátil para no ir a dormir )aunque en Windows 8 hay un sueño y hebirnation, lo que se incluye no sé.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen de la batería (cerca del reloj). Cambia al modo de ahorro de energía. A continuación, en los ajustes para el funcionamiento de la red y de la batería, configure el funcionamiento continuo.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen de la batería (cerca del reloj). Cambia al modo de ahorro de energía. A continuación, en los ajustes para el funcionamiento de la red y de la batería, configure el funcionamiento continuo
Extraño, se mantiene en la batería y la red durante 30 minutos, aunque funciona durante varias horas (si no se toca en absoluto). Ponlo nunca, ya veremos.
¿Si instalas más de 10 terminales (el mismo broker) en 1 máquina, no entrarán en conflicto entre sí?
no lo harán
--
Siempre que, por supuesto, cada terminal se instale en una carpeta distinta
¿Pueden decirme cómo en MT4/MT5 es posible hacer que estas pestañas encajen en la 2ª, 3ª, etc. filas cuando hay muchas pestañas con divisas, y no como está ahora en una sola fila y hay que pulsar la flecha derecha para llegar a las últimas pestañas? La imagen es una visualización del resultado deseado.