Errores, fallos, preguntas - página 1094

zfs:
Genial). Gracias. Como un reloj. El coñac se enfría).
De nada y no bebo. ) ¿Y qué estás haciendo? ¿Un generador de citas? )
 
tol64:
No estoy en el trabajo). Es sólo un ejemplo).
No estoy en el trabajo). Es sólo un ejemplo).
 
Ordenador portátil, windows 8. Lo dejo encendido, después de unas 8 horas de trabajo se pone en modo de reposo (apaga Internet) Si la película u otras aplicaciones en línea todo bien, y cuando se enciende el terminal, todavía se apaga. Cómo ajustar la computadora portátil para no ir a dormir )aunque en Windows 8 hay un sueño y hebirnation, lo que se incluye no sé.
 
Zeleniy:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen de la batería (cerca del reloj). Cambia al modo de ahorro de energía. A continuación, en los ajustes para el funcionamiento de la red y de la batería, configure el funcionamiento continuo.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen de la batería (cerca del reloj). Cambia al modo de ahorro de energía. A continuación, en los ajustes para el funcionamiento de la red y de la batería, configure el funcionamiento continuo.

 
barabashkakvn:

Es extraño, está en la batería y la red durante 30 minutos, aunque funciona durante unas horas (si no se toca en absoluto). Póngalo en "nunca", ya veremos.

Es extraño, está en la batería y la red durante 30 minutos, aunque funciona durante unas horas (si no se toca en absoluto). Póngalo en "nunca", ya veremos.
 
Zeleniy:
Por cierto, si el portátil está funcionando con batería, los agentes no tomarán tareas de la nube.
Por cierto, si el portátil está funcionando con batería, los agentes no tomarán tareas de la nube.
 
¡¡¡En la versión móvil de metatrader 4 el indicador Ishimoku da señales erróneas debido a que la línea está mal marcada y calculada!!!
Si se instalan más de 10 terminales (del mismo corredor) en una máquina, ¿no entrarán en conflicto entre sí?
 
Zeleniy:
¿Si instalas más de 10 terminales (el mismo broker) en 1 máquina, no entrarán en conflicto entre sí?

no lo harán

--

Siempre que, por supuesto, cada terminal se instale en una carpeta distinta

 

¿Pueden decirme cómo en MT4/MT5 es posible hacer que estas pestañas encajen en la 2ª, 3ª, etc. filas cuando hay muchas pestañas con divisas, y no como está ahora en una sola fila y hay que pulsar la flecha derecha para llegar a las últimas pestañas? La imagen es una visualización del resultado deseado.

