Errores, fallos, preguntas - página 1096

Nuevo comentario
 
barabashkakvn:

¿Quién es el fabricante del portátil (Acer, Asus, ...)? Además, ¿8 u 8.1?

Acer, acaba de actualizar a 8.1 hace un mes (no prestaba atención al rendimiento antes, así que no hay nada que decir sobre el pasado)
 
A continuación se muestra unalista de lo siguiente:MetaDriver: kPVT:

Gracias, el ServiceDesk dice que lo arreglará

 
Zeleniy:
Acer, acaba de actualizar a 8.1 hace un mes (no prestaba atención al rendimiento antes de eso, así que nada que decir sobre el pasado)

Inténtalo de esta manera. A mí me ha funcionado en mi portátil. Se han corregido las frecuencias de la CPU:

Optimizar el consumo de energía

 
barabashkakvn:

Inténtalo de esta manera. A mí me ha funcionado en mi portátil. Se han fijado las frecuencias del procesador:

Los ajustes iniciales ponen esto


 
Lo más importante es que si se está ejecutando otro proceso, por ejemplo el reproductor, no se desconecta, pero si el terminal está en marcha, lo ignora como si no estuviera en marcha, quizá ese sea otro problema, en el propio Windows 8, si no hay ningún proceso, se desconecta sin más.
 
¿Qué es el símbolo Ger30Mar14?
 
A100:
Y si se elimina g() poniendo su código en f(), funciona

"Ajá", dijeron los rusos.

Una expresión cuyo resultado no se utiliza en ninguna otra parte puede ser cortada por el optimizador.

¿Por qué necesita estas investigaciones teóricas? Pongamos ejemplos de la vida.

 
paladin800:

¿Pueden decirme cómo en MT4/MT5 es posible hacer que estas pestañas encajen en la 2ª, 3ª, etc. filas cuando hay muchas pestañas con divisas, y no como está ahora en una sola fila y hay que pulsar la flecha derecha para llegar a las últimas pestañas? La imagen es una visualización del resultado deseado.

¿Qué pasa con la tercera, cuarta hasta la décima fila?

Utilice el menú "Ventana" - "Todas las ventanas" para seleccionar el gráfico deseado

 
stringo:

Una expresión cuyo resultado no se utiliza en ninguna otra parte puede ser recortada por el optimizador.

¿Por qué necesita esta investigación teórica? Danos ejemplos de la vida real.

Por ejemplo, la terminación forzada de un script
 
stringo:

Utilice el menú "Ventana" - "Todas las ventanas" para seleccionar el gráfico deseado

Preferiblemente, la pestaña del gráfico seleccionada de este modo se desplazaría hacia la zona visible. En otras palabras, debe ser visible sin cambiar el orden. Ahora se oculta si hay muchos gráficos y se selecciona un gráfico "lejano" al actual.
1...108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103...3188
Nuevo comentario