Errores, fallos, preguntas - página 1096
¿Quién es el fabricante del portátil (Acer, Asus, ...)? Además, ¿8 u 8.1?
Gracias, el ServiceDesk dice que lo arreglará
Acer, acaba de actualizar a 8.1 hace un mes (no prestaba atención al rendimiento antes de eso, así que nada que decir sobre el pasado)
Inténtalo de esta manera. A mí me ha funcionado en mi portátil. Se han corregido las frecuencias de la CPU:
Inténtalo de esta manera. A mí me ha funcionado en mi portátil. Se han fijado las frecuencias del procesador:
Los ajustes iniciales ponen esto
Y si se elimina g() poniendo su código en f(), funciona
"Ajá", dijeron los rusos.
Una expresión cuyo resultado no se utiliza en ninguna otra parte puede ser cortada por el optimizador.
¿Por qué necesita estas investigaciones teóricas? Pongamos ejemplos de la vida.
¿Pueden decirme cómo en MT4/MT5 es posible hacer que estas pestañas encajen en la 2ª, 3ª, etc. filas cuando hay muchas pestañas con divisas, y no como está ahora en una sola fila y hay que pulsar la flecha derecha para llegar a las últimas pestañas? La imagen es una visualización del resultado deseado.
¿Qué pasa con la tercera, cuarta hasta la décima fila?
Utilice el menú "Ventana" - "Todas las ventanas" para seleccionar el gráfico deseado
