Errores, fallos, preguntas - página 108
¿Más fiable? ¿Por qué no es fiable la obtención de asas en la inicialización? ¿Por qué no es fiable comprobar los datos necesarios? Y aún más, ¿por qué no es fiable la presencia de controles?
Para los principiantes puede no ser tan fácil, pero con el tiempo todo se aclarará...
De hecho, estoy tratando de resolverlo de inmediato, no más tarde... No quiero limitarme a copiar algunas acciones sin entender su significado. Si tengo el código como una función incorporada como en MQL4, probablemente añadiré algún parámetro extra con el número de barras.
¿Por qué se carga?
Los "números ordinarios" son expresiones constantes, que también tienen un tipo. En este caso es de tipo int.
Una expresión que consiste en la multiplicación de dos subexpresiones, cada una de tipo int, es también de tipo int. Aquí es donde se produce el desbordamiento.
Y sólo entonces se produce la conversión implícita del tipo de la expresión int al tipo long durante la inicialización de la variable long.
Todo está claro aquí. Por cierto, en este caso no es necesario lanzar cada uno de los operandos a long. Podemos lanzar uno y lanzar implícitamente el segundo.
Esto es lo que intentaba decir, pero utilizando un lenguaje menos académico. Lo principal es advertir a otros observadores.
Por ejemplo, si X se establece en 10000000000 , entonces se convierte en tipo largo? ¿Y por qué no ulong o datetime o incluso string.?
¿Cuál es el tipo de número 255uchar oshort?
¿Por qué se carga?
Parece que hay una confusión entre el registro y el código. El código anterior funciona de forma "limpia". Y, para conseguir dicho registro, tuve que hacer que las variables A y B fueran de tipo int o uint, y la variable X de tipo uint:
Y aquí está el trabajo del código original:
Compilación 314 (20 de agosto de 2010).
Por favor, dígame por qué la función SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT) del par USDCHF produce un tamaño de punto de cinco dígitos después del punto decimal 0,00001, cuando este par se acepta para el valor de punto 0,0001?
Qué te hace pensar que hay 4 dígitos en este instrumento, el terminal muestra claramente que las cotizaciones allí son de 5 dígitos
Esta función puede devolver diferentes valores de puntos incluso en cuentas con cinco dígitos, todo depende de la configuración que acepte el broker.
Por ejemplo, una empresa de corretaje tiene el siguiente comentario
y otro tiene 1 pipa igual al quinto dígito.
Por ejemplo, si X se establece en 10000000000 , entonces se convierte en tipo largo? ¿Y por qué no ulong o datetime o incluso string.?
¿Cuál es el tipo de número 255uchar oshort?
La constante 10000000000 ya es de tipo long.
¿Cómo lo pongo? Los lenguajes normales tienen sufijos-modificadores que permiten especificar el tipo de la constante sin utilizar una conversión de tipo explícita. En el caso de MQL5, sólo lo he encontrado para float. Por lo tanto, es imposible definir constantes de tipo uchar, ushort, uint, ulong, char, short y long (si el valor de la constante encaja en el tipo int) sin una conversión de tipo explícita.
La constante 255 es de tipo int. Puede encontrar algo en las descripciones de los tipos, por ejemplo, las constantes de caracteres se declaran como de tipo ushort. También hay información sobre las constantes de tipo datetime, tipo color, tipo bool, tipo double y tipo string.
Puede intentar imprimir el tamaño del tipo de constante, siempre y cuando se introduzca la operación sizeof (pero por qué se introduce, por favor explique a uno de los desarrolladores):
En general, entre los sufijos sólo f funciona para las constantes dobles, modificándolas a float, lo que puede verse por el sizeof-type de dicha constante.
Aquí, el único uso sensato de la operación sizeof que pude encontrar. :)
Te di un código diferente
Preste especial atención a la primera línea, puede haber un número diferente en su cuenta. Búscalo y ponlo en la C larga =
Comprobado el resultado de nuevo
Compilación 314 (20 de agosto de 2010).
No, no tengo el mismo efecto que tú. Sólo tengo que comprobar las versiones de bits de MT5. Yo tengo la versión de 64 bits, ¿cuál es la tuya?
Por cierto, ¿el código modificado que he probado te da los mismos resultados que a mí?
Si es así, lo que veo es muy parecido a ese fallo sobre el "origen" de un valor, es decir, el código puede comportarse de forma diferente (tanto correcta como incorrectamente) dependiendo de la procedencia del valor en el que se basan los cálculos posteriores.