Errores, fallos, preguntas - página 102

Nuevo comentario
 

gumgum:
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!

Todavía no, pero pronto estará disponible.

 
¡Bueno, sólo los magos 312 construir y luego (5 minutos más tarde) 313 construir! :)
 

Cuando se ejecuta una función 

double CalculateMarginRequoted(string symbol){
   double price=0.0;
   double margin=0.0;
//--- select lot size
   if(!SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK,price))                return(0.0);
   if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,symbol,1.0,price,margin)) {
      Print("Error: ", GetLastError());
      return(0.0);
   }
   return(margin);
}//CalculateMarginRequoted()

error 4014(Función del sistema no permitida para ser llamada)

¿Qué debo hacer? Necesito calcular el depósito para 1 lote en el indicador.

 
EvgeTrofi:

Cuando se ejecuta una función

error 4014(Función del sistema no permitida para ser llamada)

¿Qué debo hacer? Necesito calcular el depósito para 1 lote en el indicador.

No recibo este mensaje. ¿Puedes avisar al Service Desk y adjuntar el código completo para reproducirlo?
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Rosh:
No consigo reproducir este mensaje. ¿Puedes informar a Service Desk y adjuntar el código completo para reproducirlo?

¿Puede mirar este indicador, también muestra el margen?

El servicio de atención al cliente tarda en responder. Aquí es más rápido :)

Archivos adjuntos:
info.rar  5 kb
 
EvgeTrofi:

¿También tiene este indicador que muestra el margen?

El problema es que la función OrderCalcMargin() está incluida en el grupo de funciones comerciales https://www.mql5.com/ru/docs/trading:

Funciones comerciales

Conjunto de funciones destinadas a gestionar las actividades comerciales.

Las funciones de negociación se pueden utilizar en los Asesores Expertos y en los scripts. Las funciones de comercio sólo pueden ser llamadas si en las propiedades del Asesor Experto o script correspondiente está activada la casilla "Permitir que el EA comercie".

Te sugiero que por ahora utilices las funciones del artículo Funciones para la gestión del dinero en los EAs para obtener la cantidad de margen necesaria para abrir una posición con un volumen determinado.
Документация по MQL5: Торговые функции
Документация по MQL5: Торговые функции
  • www.mql5.com
Торговые функции - Документация по MQL5
  
TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)

La conexión se interrumpe y sólo después de 30-40 segundos empieza a devolver falso.

¿Cómo puedo saber si hay o no hay conexión en este momento?

 
gumgum:

La comunicación se corta, y sólo después de 30-40 segundos comienza a regresar falso.

¿Cómo se sabe si hay o no hay conexión en este momento?

¿Simula usted mismo un fallo de conexión? ¿Cómo se simula la interrupción de la red?

Por lo general, el terminal comprueba constantemente la conexión con el servidor y, si no hay conexión, detecta la pérdida de la misma en 15-20 segundos.

 

Cómo añadir los botones "deshacer" "rehacer" al menú de la barra de herramientas del editor µl

 
alexvd:

¿Simula usted mismo una desconexión? ¿Cómo se hace esto?

Por lo general, el terminal comprueba constantemente la conexión con el servidor y, si no hay conexión, detecta la pérdida de la misma en 15-20 segundos.

Corto la conexión yo mismo y desconecto el router.
1...9596979899100101102103104105106107108109...3188
Nuevo comentario