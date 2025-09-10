Errores, fallos, preguntas - página 102
gumgum:
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!
Todavía no, pero pronto estará disponible.
Cuando se ejecuta una función
error 4014(Función del sistema no permitida para ser llamada)
¿Qué debo hacer? Necesito calcular el depósito para 1 lote en el indicador.
No consigo reproducir este mensaje. ¿Puedes informar a Service Desk y adjuntar el código completo para reproducirlo?
¿Puede mirar este indicador, también muestra el margen?
El servicio de atención al cliente tarda en responder. Aquí es más rápido :)
¿También tiene este indicador que muestra el margen?
Funciones comerciales
Conjunto de funciones destinadas a gestionar las actividades comerciales.
Las funciones de negociación se pueden utilizar en los Asesores Expertos y en los scripts. Las funciones de comercio sólo pueden ser llamadas si en las propiedades del Asesor Experto o script correspondiente está activada la casilla "Permitir que el EA comercie".
La conexión se interrumpe y sólo después de 30-40 segundos empieza a devolver falso.
¿Cómo puedo saber si hay o no hay conexión en este momento?
¿Simula usted mismo un fallo de conexión? ¿Cómo se simula la interrupción de la red?
Por lo general, el terminal comprueba constantemente la conexión con el servidor y, si no hay conexión, detecta la pérdida de la misma en 15-20 segundos.
Cómo añadir los botones "deshacer" "rehacer" al menú de la barra de herramientas del editor µl
