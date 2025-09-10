Errores, fallos, preguntas - página 106
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Esto es probablemente para aquellos símbolos que no están en MarketWatch, como dice para SymbolName:Obtenga el nombre del símbolo para el que obtiene un resultado inesperado y compárelo con la lista de MarketWatch.
...no se menciona en la ayuda, que para el trabajo exitoso de esta función es necesario que la herramienta esté presente en la ventana de MarketWatch
La ayuda debe ser realmente personal con ejemplos normales y cuellos de botella.
PS
Además, suelen darse situaciones en las que, tras realizar cambios en el lenguaje, algunos EAs de la base dejan de funcionar (o generan errores de compilación).
Hoy me he dado cuenta...MT5(access.metatrader5.com:443)
EURJPY, Diario:
Por ejemplo GBPJPY, Diario: Todo está bien aquí.
Y aquí hay una captura de pantalla de EURJPY, Diario de una MT4 DC:
La diferencia es visible a simple vista....
¿Cómo se puede arreglar esto?
Esto es probablemente para aquellos símbolos que no están presentes en MarketWatch, ya que para SymbolName dice:Obtenga el nombre del símbolo para el que obtiene un resultado inesperado y compárelo con la lista de MarketWatch.
Para los símbolos que no están presentes en MarketWatch, SymbolInfoTick() devuelve un error ERR_MARKET_SELECT_ERROR "Símbolo no seleccionado en MarketWatch" (código 4302). En MarketWatch sólo se seleccionan el EURUSD y el GBPUSD. Una ejecución elemental muestra que SymbolInfoTick() devuelve un error ERR_MARKET_SELECT_ERRORpara los símbolos no seleccionados :
Por cierto, el último bloque de datos en el registrode sergey1294 es diferente de los demás: primero, SymbolInfoTick() devuelve el mismo código de error esta vez, y segundo, - ¿no crees que el instrumento, la moneda base y la moneda del margen tienen algunos nombres extraños en este bloque de datos?
¿Es un error? ¿Has notado alguna vez esta rareza?
En cuanto al último bloque de datos, es que el bucle de fuerza bruta ha fallado un poco y en la última consulta de datos ha accedido a un símbolo inexistente, por lo que todos los campos, excepto la moneda del depósito, están vacíos
¿Cómo es esto? Es decir, el registro no es de la versión del código que se dio?
A juzgar por el código, todo está bien allí.
¿O SymbolsTotal() devolvía un valor, pero durante la ejecución del script, en algún momento de la mitad del ciclo, por un terrible accidente, el broker, configurando la parte del servidor, eliminaba un símbolo de los disponibles, y el SymbolsTotal() -si el script lo solicitaba- devolvía un nuevo valor, uno menos, pero, como la condición de fin de bucle se basaba en el antiguo valor almacenado en la variable Total, entonces las funciones correspondientes en la última iteración al acceder al símbolo ahora inexistente devolvían líneas vacías? :)
Hasta ahora, sólo se ha planteado este escenario para que esto ocurra. :)
... Entonces el valor calculado se convierte explícitamente en ulong. Exactamente a ulong, porque hay una garantía de que el valor a lanzar es no negativo.
Al ser lanzado a un tipo entero, la parte fraccionaria del tipo real se descarta. No es el redondeo a la unidad más cercana, sino precisamente el desprendimiento de la parte fraccionaria lo que garantiza el no incremento del valor de los lotes máximos, que permite el margen libre. Eso es exactamente lo que necesitamos.
Los promotores.
¿Cómo puedo hacer que los parámetros aparezcan en los scripts (me da pereza cambiar constantemente el código para las nuevas condiciones)...?
Los promotores.
¿Cómo puedo hacer que los parámetros aparezcan en los scripts (me da pereza cambiar constantemente el código para las nuevas condiciones)...?
#property script_show_inputs