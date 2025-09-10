Errores, fallos, preguntas - página 103

Dmitriy2:

¿Pueden decirme cómo añadir un botón de "deshacer" "rehacer" al menú de la barra de herramientas del editor de µl?

¿No es eso lo que quieres decir?

 
alexvd:

¿No es eso lo que quieres decir?

Sí, muchas gracias.

He buscado varias veces y no lo he encontrado... :)

 
Rosh:
El problema es que la función OrderCalcMargin() forma parte del grupo de funciones de trading https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю por ahora debe utilizar las funciones del artículo Funciones para la gestión del dinero en los EAs para obtener la cantidad de margen necesaria para abrir una posición con un volumen determinado.
¿Por qué la funciónSymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) devuelve 0?
 
EvgeTrofi:
¿Por qué la funciónSymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) da 0?
Porque esta función está diseñada para los símbolos bursátiles, pero en los símbolos forex devuelve cero
 

No puedo actualizar lightfubdate y después de descargar el último instalador no se instala, así que estoy sentado con 306 build. :о(

SZY Por cierto 306 construir define mejor punto de acceso Punto de Acceso 4 EE.UU. (puede ser que va a ayudar) y el servidor de Asia no es ni siquiera en la lista.

 
Urain:

No hay actualización de lightfubdate y después de descargar el último instalador no se instala, así que estoy sentado con 306 build. :о(

Para forzar la comprobación de la actualización, cierre el terminal y elimine la línea LastTime en el bloque [LiveUpdate] del archivo de configuración /config/terminal.ini y ejecute el terminal. Tenga en cuenta que el archivo es unicode y se puede editar en el bloc de notas.


SZY por cierto 306 construir detecta el mejor punto de acceso 4 EE.UU. (tal vez va a ayudar) y el servidor de Asia no es ni siquiera en la lista.


¿Cuándo descargaste el instalador?

Descargue la última versión del instalador y vuelva a intentarlo. Acabo de comprobarlo y funciona:

También he comprobado las estadísticas de los servidores CDN de EE.UU., Europa y Asia: todos funcionan y dan cientos de distribuciones diarias sin parar.

 
Renat:

¿Cuándo descargaste el instalador?

Descargue la última versión del instalador y vuelva a intentarlo. Acabo de comprobar que todo funciona:

También he comprobado las estadísticas de los servidores CDN de EE.UU., Europa y Asia: todos funcionan y dan cientos de distribuciones diarias sin parar.

Hoy he descargado el instalador durante unas 17 horas (tiempo del foro). Por cierto tu tienes la versión de 64 bits yo tengo el sistema de 32 bits.
 
Urain:
Hoy he descargado el instalador durante unas 17 horas (tiempo del foro). Por cierto tu tienes la versión de 64 bits yo tengo el sistema de 32 bits.

¿Cuál es su velocidad de conexión? Parece que hay serios problemas de conectividad.

Publica los resultados de tu equipo, por favor:

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net

debería salir algo así:

С:\tracert asia.cdn.metaquotes.net

Трассировка маршрута к asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  xxxxx
  2    12 ms    12 ms    17 ms  xxxxx
  3    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  4    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  5    98 ms    99 ms   102 ms  lnn11-ge500.501.transtelecom.net [195.66.224.212]
  6    93 ms   104 ms    97 ms  10 gigabitethernet1-1.core1.lon1.he.net [195.66.224.21]
  7   166 ms   177 ms   174 ms  10 gigabitethernet4-4.core1.nyc4.he.net [72.52.92.241]
  8   225 ms   224 ms   236 ms  10 gigabitethernet5-3.core1.lax1.he.net [72.52.92.226]
  9   235 ms   237 ms   242 ms  pacnet.10 gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net [216.218.223.206]
 10   327 ms   329 ms   329 ms  gi6-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.61.166]
 11   389 ms   392 ms   389 ms  po2-0-1.cr3.hkg3.asianetcom.net [202.147.0.42]
 12   393 ms   398 ms   402 ms  te2-2.gw1.hkg4.asianetcom.net [202.147.16.202]
 13   460 ms   378 ms   379 ms  PNT-0079.asianetcom.net [202.147.17.94]
 14   396 ms   399 ms   396 ms  vlan155.hkg4c1.pacific.net.hk [116.92.191.1]
 15   401 ms   407 ms   399 ms  202.64.5.113
 16     *      385 ms   384 ms  v201.tmhs3501.pacific.net.hk [202.64.154.54]
 17   398 ms   404 ms   402 ms  asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]

Трассировка завершена.
Las primeras direcciones de ruta pueden ser borradas.
 

Lo intenté de nuevo y no funcionó.

La última vez pasó por la etapa de descarga de usa.cdn y luego se reinició en la etapa de descarga de asia.cdn.

Ahora usa.cdn asia.cdn pasó y tropezó con europe.cdn.

Lo intentaré de nuevo (Dios ama la trinidad)

 
Renat:

¿A qué velocidad está tu conexión? Parece que hay algunos problemas serios con la calidad de la conexión.

Publica los resultados de tu comando, por favor:

debería salir algo así:

Las primeras direcciones de ruta pueden ser borradas.

Lo siento, ¿qué software necesita para enviar estos comandos?

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net
