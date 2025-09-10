Errores, fallos, preguntas - página 103
¿Pueden decirme cómo añadir un botón de "deshacer" "rehacer" al menú de la barra de herramientas del editor de µl?
¿No es eso lo que quieres decir?
¿No es eso lo que quieres decir?
Sí, muchas gracias.
He buscado varias veces y no lo he encontrado... :)
El problema es que la función OrderCalcMargin() forma parte del grupo de funciones de trading https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю por ahora debe utilizar las funciones del artículo Funciones para la gestión del dinero en los EAs para obtener la cantidad de margen necesaria para abrir una posición con un volumen determinado.
¿Por qué la funciónSymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) da 0?
No puedo actualizar lightfubdate y después de descargar el último instalador no se instala, así que estoy sentado con 306 build. :о(
SZY Por cierto 306 construir define mejor punto de acceso Punto de Acceso 4 EE.UU. (puede ser que va a ayudar) y el servidor de Asia no es ni siquiera en la lista.
¿Cuándo descargaste el instalador?
Descargue la última versión del instalador y vuelva a intentarlo. Acabo de comprobarlo y funciona:
También he comprobado las estadísticas de los servidores CDN de EE.UU., Europa y Asia: todos funcionan y dan cientos de distribuciones diarias sin parar.
Hoy he descargado el instalador durante unas 17 horas (tiempo del foro). Por cierto tu tienes la versión de 64 bits yo tengo el sistema de 32 bits.
¿Cuál es su velocidad de conexión? Parece que hay serios problemas de conectividad.
Publica los resultados de tu equipo, por favor:
debería salir algo así:Las primeras direcciones de ruta pueden ser borradas.
Lo intenté de nuevo y no funcionó.
La última vez pasó por la etapa de descarga de usa.cdn y luego se reinició en la etapa de descarga de asia.cdn.
Ahora usa.cdn asia.cdn pasó y tropezó con europe.cdn.
Lo intentaré de nuevo (Dios ama la trinidad)
¿A qué velocidad está tu conexión? Parece que hay algunos problemas serios con la calidad de la conexión.
Publica los resultados de tu comando, por favor:
debería salir algo así:Las primeras direcciones de ruta pueden ser borradas.
Lo siento, ¿qué software necesita para enviar estos comandos?