El servicio de atención al cliente no funciona.
Después de pulsar el botón "Guardar", la barra de estado muestra "Esperando respuesta de login.mql5.com" durante unos 20 segundos y, a continuación, aparece un mensaje naranja "Se ha producido un error".
He probado a volver a registrarme y a usar Ctrl+F5, pero no ayuda. FireFox 3.6.8
Pero tengo Opera 10.61. Mi consulta de búsqueda (aquí en MQL5, arriba a la derecha) siempre muestra una sola respuesta: primero "Espera". Se están descargando los resultados de la búsqueda", y luego "Se ha producido un error. Por favor, inténtelo más tarde. No importa lo que busque, donde sea y cuando sea.
No sé qué hacer con esta búsqueda... Como sea... Por cierto, una vez no pude entrar en la página de mql4 con mi contraseña y mi nick de forma natural, ¡casi me quedé frito recordando y cambiando la contraseña! Empecé a molestar al soporte técnico de MQL. Son buenos, incluso respondieron e intentaron ayudar. Al final mi amigo me ha sugerido una idea, le gusta este Opera y lo conoce como sus zapatillas - "¡limpia las cookies!" Las he limpiado e inmediatamente he entrado en la web de mql4 con mi nick y contraseña. Así son las zapatillas de mi amigo. Y Metaquotes son buenos, nunca he visto un enfoque tan completo en el desarrollo de una plataforma de comercio. Es cierto que sólo uso dos (excepto MT), pero realmente espero que después del lanzamiento de MT5 mis tres corredores se cambien a él. ahora mismo no hay opciones de calidad para hacer robots de trading en el fondo. MT5 adelante, ¡tu nicho!
Por favor, indique a los novatos en MQL5 dónde se encuentra el registro del Asesor Experto.
La función Alerta simple muestra el resultado en la pantalla, mientras que Imprimir con los mismos argumentos parece funcionar pero no puedo ver el resultado.
En MQL4 la salida de la impresión se encontraba en la carpeta C:\gram Files (x86)\MetaTrader\experts\logs\, y no lo sé en MQL5.
La búsqueda en el tutorial, en el foro y en los artículos no ha servido de nada.
Busca /MQL5/Logs.
Para conocer la ruta de la carpeta de datos, utilice el comando Archivo - Abrir carpeta de datos.
He buscado en todas las carpetas relacionadas con MT5 y el resultado es negativo.
Hay un archivo 20100831.log en la carpeta C:\NArchivos de Programa\NMetaTrader 5/logs, pero sólo hay un registro de carga y descarga del Asesor Experto:
DK 0 Expertos 15:05:37 experto Proba1 (EURUSD,M1) cargado con éxito
CN 0 Expertos 15:09:47 experto Proba1 (EURUSD,M1) eliminado
Y no hay ningún resultado del comando Imprimir, mientras que Alerta muestra todo claramente, y el propio Asesor Experto es primitivo:
void OnTick()
{
MqlTick LastTick;
if(SymbolInfoTick(Symbol(), LastTick))
{
Print(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
Alert(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
}
else Alert("SymbolInfoTick falló, error ", GetLastError());
}
Renat:
Renat ha escrito claramente cómo abrir el archivo de registro. Haga clic en la pestaña de expertos, luego haga clic con el botón derecho en el registro y seleccione abrir en la lista desplegable
o como sigue
Este archivo puede estar temporalmente vacío, ya que Terminal mantiene los registros en memoria y los descarga en el disco.
Para restablecer los registros en el disco de forma forzosa, utilice el comando "Abrir" en la ventana de registro requerida.