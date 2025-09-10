Errores, fallos, preguntas - página 110

Por la tarde.

Al compilar el Asesor Experto MACD Sample.mq5 de la carpeta Examples, se genera el siguiente error

POSITION_TYPE_BUY' - no se puede convertir el enum MACD Sample.mq5 319 50

и

'POSITION_TYPE_SELL' - no se puede convertir el enum MACD Sample.mq5 352 50

La terminal ha sido actualizada. Por favor, indíqueme cuál es el problema.

Gracias.

 
Valmars:
Para los códigos de error existe ErrorDescription.mqh

Justo lo que necesito, gracias.

Me pregunto por qué no viene con mt de inmediato... porque no hay más que bolas volando en órbitas y otros ejemplos inútiles...

 
Los desarrolladores han corregido la biblioteca estándar, algunas funciones han cambiado, mientras que el código del ejemplo MACD sigue siendo el mismo. Aquí está la versión corregida de la muestra de MACD.
 

garantías y transacciones


recibido en el probador... El experto abre una orden pendiente... y luego abre la siguiente... y puede abrirla incluso sin dinero... y luego la borra un segundo después... añadir al menos un segundo a la visualización del acuerdo o hacer una visualización...

 

La versión 316 ha salido, pero OrderCalcMargin sigue devolviendo cero para los instrumentos #AA

PH      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
KQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AA
MG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GF      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
KR      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 10.34
FK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 10.31
NL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
HQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AIG
MK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
ON      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 35.15
HG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 35.12
NP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HI      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
FE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AXP
MO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GN      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
EJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 40.91
GS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 40.88
ND      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HM      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RD      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
¿cuándo se resolverá este problema?
 

Estoy tratando de escribir todo el código posible... ¿No hay una manera más fácil de obtener el primero del mes en curso?

Alert(" первоечисло=",ПервоеЧислоМесяца());


datetime ПервоеЧислоМесяца()
   {
   MqlDateTime Первоечисло;
   TimeCurrent(Первоечисло);
   Первоечисло.day=1;
   Первоечисло.hour=0;
   Первоечисло.min=0;
   Первоечисло.sec=0;
   return(StructToTime(Первоечисло));
   }
 
Dmitriy2:

Estoy tratando de escribir todo el código posible... ¿No hay una manera más fácil de obtener el primer día del mes actual?

Depende de lo que quieras conseguir el primer día del mes, puedes probar esto

MqlDateTime str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
datetime ПервоеЧислоМесяца()
  {
   TimeToStruct(TimeCurrent(),str);
   return(StringToTime((string)str.year+"."+(string)str.mon+"."+"01"+" "+"00:00"));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Una vez más, apelo a las mentes inquietas.

Se adjunta el código.

long A = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN);  // 661701
long B = A;
long C = 661701;

Print(" A=",A,"  B=",B,"  C=",C);

long X =10000;
long Y =10000000000;
long Z =1000000;

long L1 = A*X;
long L2 = B*X;
long L3 = C*X;

long M1 = A*Y/Z;

Print(" L1=",L1,"   L2=",L2,"   L3=",L3,"   M1=",M1);

Si entiendo la programación, debería ser L1 = L2 = L3 = M1, pero no es así, ¿y tú?

El mío es así

2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       L1=2322042704   L2=2322042704   L3=6617010000   M1=4294965997
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       A=661701  B=661701  C=661701
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)      --- OnInit() --- 1 --- !!!  Старт  подготовки начальных параметров  !!!
todo coincidía.

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
¡2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !

 
sergeev:

Todo coincidía.

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
¡2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !

Gracias. Me pondré en contacto con los desarrolladores entonces.

