Errores, fallos, preguntas - página 110
Por la tarde.
Al compilar el Asesor Experto MACD Sample.mq5 de la carpeta Examples, se genera el siguiente error
POSITION_TYPE_BUY' - no se puede convertir el enum MACD Sample.mq5 319 50
и
'POSITION_TYPE_SELL' - no se puede convertir el enum MACD Sample.mq5 352 50
La terminal ha sido actualizada. Por favor, indíqueme cuál es el problema.
Gracias.
Para los códigos de error existe ErrorDescription.mqh
Justo lo que necesito, gracias.
Me pregunto por qué no viene con mt de inmediato... porque no hay más que bolas volando en órbitas y otros ejemplos inútiles...
recibido en el probador... El experto abre una orden pendiente... y luego abre la siguiente... y puede abrirla incluso sin dinero... y luego la borra un segundo después... añadir al menos un segundo a la visualización del acuerdo o hacer una visualización...
La versión 316 ha salido, pero OrderCalcMargin sigue devolviendo cero para los instrumentos #AA¿cuándo se resolverá este problema?
Estoy tratando de escribir todo el código posible... ¿No hay una manera más fácil de obtener el primero del mes en curso?
Estoy tratando de escribir todo el código posible... ¿No hay una manera más fácil de obtener el primer día del mes actual?
Depende de lo que quieras conseguir el primer día del mes, puedes probar esto
Una vez más, apelo a las mentes inquietas.
Se adjunta el código.
Si entiendo la programación, debería ser L1 = L2 = L3 = M1, pero no es así, ¿y tú?
El mío es así
todo coincidía.
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
¡2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !
Gracias. Me pondré en contacto con los desarrolladores entonces.