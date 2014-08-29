Aprender y escribir juntos en MQL5 - página 36
Gracias por estas respuestas tan completas y pido disculpas por mi precipitación y falta de atención al estudiar la documentación; las respuestas estaban efectivamente contenidas en la descripción de la función OnCalculate.
Aparentemente me apresuré a forzar el proceso de aprendizaje y me perdí de estudiar las descripciones de OnInit y OnCalculate.
Yedelkin:
¿Responden estas líneas a su pregunta?
En este caso, estos valores no pueden ser calculados correctamente (no hay suficiente historia para calcularlos), por lo que se les asigna estúpidamente valores cero.
// Hubiera preferido asignarles los datos de entrada correspondientes, pero no hay mucha diferencia.
Poner incorrectamente la pregunta (es obvio, escribí lo mismo en el comentario a la línea, y entendí que la asignación de valor nulo está presente). Parafraseando
Pongo la impresión y veo que los valores distintos de 0 en el ExtLineBuffer se asignan desde el índice límite-1hasta el índice tasas_total-1, pero en el gráfico el indicador se dibuja en todo el espacio, hmm, entonces ¿dónde está la asignación de valores(distintosde cero) al buffer del indicador en el espacio de 0 a límite-1?
ParáfrasisEl hecho de que no se puedan calcular y no tengan sentido está claro desde el principio. He mirado, en la barra 0 el valor de una media simple (indicador), igualado al valor máximo del precio (no siempre), al principio pensé que se trataba del número de barras mostradas en el gráfico y almacenadas en el historial, cambié esta configuración a "ilimitada", el resultado no ha cambiado, el indicador en la primera barra (izquierda) dibujada, y su valor es diferente de 0.
Lo he comprobado y parece lo mismo. El historial en los ajustes es de 100000 barras, no quiero comprobar si hay algún límite, me lo creo).
No tengo respuesta a "cómo es posible", es mejor preguntar a los desarrolladores (por ejemplo, en la rama "bugs, bugs, questions", que es visitada por los desarrolladores muy regularmente).
Estoy seguro de que aquí no aparecerán milagros, lo más probable es que el terminal no muestre todo el historial solicitado y que las barras más a la izquierda disponibles (programáticamente) simplemente se queden fuera. :)
En general, debería comenzar con los artículos Cómo escribir un indicador en MQL5 y Indicador por indicador en MQL5.
Además, existe un hilo especial en la sección correspondiente del foro, destinado a responder a este tipo de preguntas - Lo que hay que saber sobre los indicadores
Buenas noches, estoy investigando la estructuradel resultado de la solicitud de comercio (MqlTradeResult). He escrito Print(999999999999999999) para esta estructura respectivamente; Para muchos valores Print ha escrito cero, ¡qué es eso!
¿Por qué escribimos estas líneas? ¿Por qué no analizamos el resultado?
En cuanto a los ceros: ¿Qué tipo de ceros causan perturbaciones?