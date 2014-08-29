Aprender y escribir juntos en MQL5 - página 45
El ordenador es muy lento...
no, no es una competición :)
La matriz de salida yu (GBPUSD,H1) está fuera de rango en 'Output yu.mq5' (4873,19)- las palabras no están claras...
Has accedido a un elemento del array, mientras que el tamaño del array es menor que el número de índice del elemento al que has accedido.
Es como cuando tienes el array arr[10] y quieres obtener un elemento arr[11]. Pero sólo hay 10 elementos.
Esto es lo que se cuenta.
e incluso has dado el número de línea donde está el error, 4873 de tus 5000 líneas :)
La función pide un parámetro-que es un número entero, cien por cien no negativo, y comprueba dentro de la función que no supera el 99. [shift-es el mismo número-se refiere a un elemento del array StdDev number shift. Entonces, ¿no se trata del número? ¿Sería correcto declararlo comodouble ATR[100]; ? п.p. El error es el número de línea y el carácter es exactamente el desplazamiento
2012.09.29 20:56:26 Salida yu (GBPUSD,H1) array fuera de rango en 'Salida yu.mq5' (4886,19)
No hay manera de que pueda acceder al elemento de la matriz equivocado, ¿verdad?
He intentado dotar a todas las matrices, que son 11, de una condición adecuada. Pero, por favor, dígame, ¿cómo se produce el mismo error aquí? И
¿Qué es? ¿Dónde se declara? ¿Cuál es su tamaño?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Изучаем и пишем вместе на MQL5
Yedelkin , 2011.04.30 08:47
Вопрос
ENUM_DEAL_ENTRY
Идентификатор
Описание
DEAL_ENTRY_IN
Вход в рынок
DEAL_ENTRY_OUT
Выход из рынка
DEAL_ENTRY_INOUT
Разворот
DEAL_ENTRY_STATE
Признак статусной записи
La entrada de estado es la entrada de fondos en la cuenta, por ejemplo en cualquier cuenta la primera línea es saldo, esta es la entrada de estado.
Eso no parece ser cierto.
Devuelve:
2014.08.27 19:15:42.163 Deal_Entry_State (AUDUSD,D1) Deal ticket#3879156 entry=DEAL_ENTRY_IN
Quién sabe cuál es el DEAL_ENTRY_STATE ?
Esto no parece ser cierto.
Lógicamente, si el balance tiene la dirección DEAL_ENTRY_IN, entonces ¿por qué no está en la columna "Dirección"\Nde la dirección?
como por ejemplo para comprar, que en este caso también tiene la dirección DEAL_ENTRY_IN
Lógicamente, si el balance tiene la dirección DEAL_ENTRY_IN, ¿por qué no está en la columna "Dirección"/Dirección?
como se especifica, por ejemplo, para la compra, que en este caso también tiene la dirección DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY entry=DEAL_ENTRY_OUT
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL entry=DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3879156 type=DEAL_TYPE_BALANCE entry=DEAL_ENTRY_IN