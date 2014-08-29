Aprender y escribir juntos en MQL5 - página 41

Dimka-novitsek: ¿Significa esto que la plataforma no admite este par? 2012.09.21 16:23:17 No se ha podido crear un indicador iMA para el par CADJPY/PERIOD_D1, código de error 4302
Hay que comprobar por qué se ha producido un error. El código de error no indica la razón exacta por la que no se selecciona el símbolo: si el programador no ha proporcionado la conexión del símbolo requerido, o si el símbolo no es compatible con el proveedor de citas específico.
 
Yedelkin:
Hay que comprobar por qué se ha producido el error. Al fin y al cabo, el código de error no dice por qué razón no se selecciona el símbolo: si el programador no ha proporcionado una conexión con el símbolo correcto, o si el símbolo realmente no está soportado por un proveedor de citas concreto.

¡¡¡Gracias!!! ¡Correcto! He estado pensando algo así todo el tiempo,

Oh, están interrumpiendo.

¿pero cómo? Sí, estoy actuando como si de la ayuda...

 
Dimka-novitsek¿pero cómo? Sí, estoy actuando como de la ayuda...
No hay código listo, pero aquí hay una idea: SymbolsTotal() da el número total de todos los símbolos. Queda por buscar entre estos símbolos y averiguar si el símbolo buscado está presente entre ellos. Si no es así, imprímalo, y si es así, compruebe si el símbolo deseado está seleccionado en Market Watch. Si no es así, conéctalo.
 
¡¡¡GRACIAS!!!
 
¿Hay alguna forma de simular tics para el fin de semana?
 
¡¡¡Grandioso!!! ¡¡¡Gracias!!! Vaya, no se me había ocurrido a mí, la verdad... Dime, no entiendo dónde están escritas las huellas en el probador, o si están escritas. No los veo en el cuaderno de bitácora de los probadores.
 
Dimka-novitsek: Dime, no sé dónde están escritas las huellas en el probador, o si lo están. No los veo en el cuaderno de bitácora de los probadores.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la pestaña y habrá opciones
 
¡¡¡Gracias!!! Ahora...
 

¡Buenas noches! A un viejo tema

Utilizo la función SymbolsTotal() para averiguar que hay 101 símbolos (¡¡¡vaya!!!) .

Y lo más importante - algo como este símbolo es estúpido no reconoce. Aquí.

Se trata de ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL.
4801
Símbolo desconocido

Pero si lo necesitas, aquí, mira los pliegues si puedes y necesitas

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

double CalculateStrengthPairsTF(string a_symbol, ENUM_TIMEFRAMES a_timeframe) {

SymbolSelect(
  a_symbol,       // имя символа
  true      // включить или выключить
   );

    int DIGITS_ = SymbolInfoInteger(a_symbol,SYMBOL_DIGITS);
   //---
    MqlTick last_tick;
   if(SymbolInfoTick(a_symbol,last_tick));
   double BID_ = last_tick.bid;
   BID_ = NormalizeDouble( BID_, DIGITS_);
  // Print("a_symbol");Print(a_symbol); Print("a_timeframe");Print(a_timeframe); Print( "Period_");Print( Period_); ResetLastError();
    MA_handle=iMA(a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_,0,method_ma,price_applied);
    //--- заполнение массива MA[] текущими значениями индикатора iMA
   //--- в массив будет записано 100 элементов
   
 //--- если не удалось создать хэндл
   if(MA_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
      PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iMA для пары %s/%s, код ошибки %d",
                  a_symbol,
                  EnumToString(a_timeframe),
                  GetLastError()); ResetLastError();} 
                  
                  
  int Total= SymbolsTotal(true);Print("Total");Print(Total);                 
  int Dotal= SymbolsTotal(false);Print("Dotal");Print(Dotal);        
   
   
   CopyBuffer(MA_handle,0,0,100,MA);
   //--- задаём порядок индексации массива MA[] как в MQL4
   ArraySetAsSeries(MA,true);  
   double iMA_ = NormalizeDouble(MA[0], DIGITS_);
           
   ATR_handle=iATR(a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_   );
   CopyBuffer(ATR_handle,0,0,100,ATR);
   ArraySetAsSeries(ATR,true);
   double iATR_ = NormalizeDouble(ATR[0], 4);
   double for_ret = 0;
   if (iATR_ > 0.0) {
      for_ret = 100.0 * (MathAbs(BID_ - iMA_) / iATR_);
      if (BID_ < iMA_) for_ret = -1.0 * for_ret;
   }
   return (for_ret);
}



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Dimka-novitsek: Utilizo SymbolsTotal() para averiguar que hay 101 caracteres en total (¡¡¡vaya!!!) .

Y lo que es más importante, no reconoce el símbolo. Aquí.

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
4801
Símbolo desconocido

También no hay ningún símbolo CADJPY en mi terminal. Véalo así: Cntrl+M, clic derecho, opción "Símbolos...".
