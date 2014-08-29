Aprender y escribir juntos en MQL5 - página 41
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hay que comprobar por qué se ha producido el error. Al fin y al cabo, el código de error no dice por qué razón no se selecciona el símbolo: si el programador no ha proporcionado una conexión con el símbolo correcto, o si el símbolo realmente no está soportado por un proveedor de citas concreto.
¡¡¡Gracias!!! ¡Correcto! He estado pensando algo así todo el tiempo,
Oh, están interrumpiendo.
¿pero cómo? Sí, estoy actuando como si de la ayuda...
¡Buenas noches! A un viejo tema
Utilizo la función SymbolsTotal() para averiguar que hay 101 símbolos (¡¡¡vaya!!!) .
Y lo más importante - algo como este símbolo es estúpido no reconoce. Aquí.
Se trata de ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL.
4801
Símbolo desconocido
Pero si lo necesitas, aquí, mira los pliegues si puedes y necesitas
Y lo que es más importante, no reconoce el símbolo. Aquí.
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
4801
Símbolo desconocido