¡Buenas tardes! Dime, ¿entiendo que en el probador no se pueden ver las construcciones gráficas? ¿Nada de eso? Me refiero a gráficos como
вывод на экран названия советника
ObjectCreate(0,"Name",OBJ_LABEL,0,0,0);
ObjectSetInteger(0,"Name",OBJPROP_CORNER,0);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_XDISTANCE,DC_X);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_YDISTANCE, DC_Y);
Y así sucesivamente.
 
Dimka-novitsek:
¡Buenas tardes! Dime, ¿entiendo que en el probador no se pueden ver las construcciones gráficas? ¿No? Me refiero a gráficos como Y así sucesivamente.
Hasta ahora, las posibilidades de dibujar objetos gráficos en el modo de prueba visual son limitadas.
 
Lo tengo, gracias.
 

Mira como el compilador jura el corchete... ¡Me he caído! De todos modos, ¿dónde se mira el error?

P.D. ¡¡¡¡No hay esencialmente nada más en ella, sólo la declaración variable!!!! Sólo hay seis soportes, tres emparejados... Quería ponerlo todo en oninit, para poder depurarlo durante el fin de semana. ¿O ignorar el compilador?

 
Dimka-novitsek:
Mira cómo el compilador regaña el corchete... ¡Me he caído! ¿Dónde buscar el error de todos modos?

El compilador señaló correctamente 2 errores.

Los errores tienen una descripción bastante precisa en la misma línea.

 
Sí, por supuesto, todavía no hay ninguna función. ¿Pero el soporte? ¿Debe ser porque no hay ninguna función? Gracias. ¿Soy estúpido? Lo siento. Oh. ¡Tacharé la línea con el error y compilaré!
 
Esto es una mierda... Voy a crear un asesor de nuevo y pyrenece en una línea.
 
Dimka-novitsek:
Sí, por supuesto, todavía no hay ninguna función. ¿Pero un paréntesis? Esto es probablemente causado por el hecho de que no hay ninguna función. Gracias. ¿Tal vez soy tonto? Lo siento. Oh. ¡Tacharé la línea con el error y compilaré!

No. Eso es porque se supone que OnInit() debe devolver algo de tipo int, pero no lo hace. Hay dos opciones:

Документация по MQL5: Основы языка / Функции
Ya sabes, se perdió el retorno(0); ¡¡¡Wow!!! Está bien. He movido el trozo de texto en la función (OnInit ) de un EA recién creado, todo lo que se ha escrito en la función OnTick de un EA de larga duración. Se compilará deliberadamente. Escribió "} - ¡¡¡¡no todas las vías de control devuelven un valor Salida yu.mq5 2686 3 !!!!

No hace falta decir que los soportes están emparejados allí. No sé qué hacer ahora.

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
tol64:

No. Eso es porque se supone que OnInit() debe devolver algo de tipo int, pero no lo hace. Hay dos opciones:

¡¡¡Gracias!!! No he visto el mensaje. ¡¡¡GRACIAS!!!
