Deseos para MT5 - página 97
¿Tiene MT5 un comprobador incorporado?
¿O tal vez los diferenciales no están flotando en el probador?
¿Piensan hacer uno para MT4?
Todo esto está en MetaTrader 5 desde el principio.
Tengo la impresión de que el depurador inicializa las matrices dinámicas durante ArrayResize - con ceros (aunque, por supuesto, puede ser una coincidencia), a diferencia de la "vida real". Así que inmediatamente un deseo (si es posible) - inicializar la memoria en el depurador - con valores aleatorios. Estoy seguro de que facilitará la búsqueda de errores difíciles de encontrar, pero tontos.
Tuve un fallo por no inicializar un array en la "vida real" (bueno, se me olvidó, hay muchos), así que desde el depurador todo estaba bien. Tuve que imprimir el código.
Me gustaría que el probador mostrara información general durante la compilación (por ejemplo, sobre las bibliotecas) al final. Ahora tienes que hacer la ventana de error grande o desplazarte hacia abajo para llegar a 1-2 errores o simplemente mirar el resultado... lo cual no es conveniente.
Esto es lo que es ahora:
En el mejor de los casos, se vería así:
Es decir, mostrar la información en orden inverso.
Puede que le baste con esto: activar el "Desplazamiento automático" en el menú contextual.
No confíes en la inicialización implícita, lo dice la sección Inicialización de variables:
Cualquier variable, una vez definida, puede ser inicializada. Si una variable no se inicializa explícitamente, el valor almacenado en esa variable puede ser cualquier cosa. No se realiza una inicialización implícita.
Con los arcos de Fibonacci, la descripción de los niveles se escribe en la parte superior o inferior, dependiendo de dónde "mire" la segunda fecha de anclaje hacia arriba o hacia abajo.
Sugiero añadir "manualmente" especificando dónde estará, + añadir izquierda y derecha.
No confíes en la inicialización implícita.Si tienes suerte de obtener ceros, puede que no tengas tanta suerte la próxima vez
Yo no - escribí que me faltaba la inicialización por mi propia culpa. Y no discuto que sea necesario.
Me refería a que tenía la impresión de que en el depurador los arrays dinámicos se inicializan con ceros (quizás tuve suerte) y es imposible captar un error de flotación. Por eso sugerí que las matrices dinámicas en el depurador se inicializaran con números aleatorios. Entonces los errores de este tipo (no inicialización) serán muy fáciles de detectar con el depurador.