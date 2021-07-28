Deseos para MT5 - página 111

Ahora no es visible qué plantilla se aplica al gráfico. El perfil se muestra en la barra de estado, pero la plantilla no se muestra en la barra de estado. Me gustaría que la plantilla se mostrara en la barra de estado.
 

A partir de alguna construcción reciente, se han reservado dos líneas para información auxiliar en la caja de herramientas, pestaña Comercio.

¿Por qué tiene que haber líneas adicionales en la pestaña de Comercio con información poco utilizada? Probablemente porque el Margen Libre y el Nivel de Margen no cabían en una línea y a alguien le molestaba.

La idea es volver a poner todo en una sola línea - como era antes (o eliminar el Margen Libre y el Nivel de Margen de la pestaña de Operaciones - ya que no caben en una sola línea - y entonces sólo quedará aquí el Saldo/Fondos/Margen/Beneficio). Y quién necesita parámetros tan "necesarios" como el Margen Libre y el Nivel de Margen - pueden usar la pestaña de Activos - donde esta información está duplicada (tiene más sentido tener varias filas, en caso de que no quepan en una sola)

De este modo, se resuelve la tarea de liberar una línea innecesaria de la pestaña de Comercio excluyendo la información poco utilizada, ya duplicada en otras pestañas.

Ha observado correctamente que las cifras no caben en una línea. No habrá tal problema en una pantalla con mayor resolución (o si se estira todo el ancho de la ventana de la caja de herramientas). Esto siempre ha sido así.
 
Por supuesto, estamos hablando de resoluciones de pantalla pequeñas donde cada línea extra tomada hace la diferencia

 
¿Qué resolución es pequeña? Yo tengo 1280*800 y me cabe todo (monitor de sobremesa, portátil, tablet).
 
1024x768 ni siquiera es pequeño, sino que es bastante normal: el más común
 
¿Cuál es la escala de visión del sistema? ¿Es el 100% o más?
 
Y luego - bueno, si algo no encaja - entonces hacer los nombres más cortos Pledge / Free / Level - como se hace en MT4
 
fuente 125%
 
¿Está marcada la opción "Tamaño automático" en la pestaña "Comercio" del terminal?

