A partir de alguna construcción reciente, se han reservado dos líneas para información auxiliar en la caja de herramientas, pestaña Comercio.
¿Por qué tiene que haber líneas adicionales en la pestaña de Comercio con información poco utilizada? Probablemente porque el Margen Libre y el Nivel de Margen no cabían en una línea y a alguien le molestaba.
La idea es volver a poner todo en una sola línea - como era antes (o eliminar el Margen Libre y el Nivel de Margen de la pestaña de Operaciones - ya que no caben en una sola línea - y entonces sólo quedará aquí el Saldo/Fondos/Margen/Beneficio). Y quién necesita parámetros tan "necesarios" como el Margen Libre y el Nivel de Margen - pueden usar la pestaña de Activos - donde esta información está duplicada (tiene más sentido tener varias filas, en caso de que no quepan en una sola)
De este modo, se resuelve la tarea de liberar una línea innecesaria de la pestaña de Comercio excluyendo la información poco utilizada, ya duplicada en otras pestañas.
¿Qué ha conseguido con esta innovación? Ahora la información auxiliar en lugar de uno - dos líneas - y el valor de margen libre todo lo mismo - NO visible (ancho de las columnas Orden y Tiempo - voy a admitir reducido)
Así, la información no es visible de todos modos, mientras que necesito el doble de espacio para mostrarla
Por supuesto, estamos hablando de resoluciones de pantalla pequeñas donde cada línea extra tomada hace la diferencia
¿Qué tan pequeño es? Yo tengo 1280*800 y me cabe todo (monitor de sobremesa, portátil, tablet).
1024x768 - que ni siquiera es pequeño, es bastante normal - el más común
¿Cuál es la escala de visualización configurada en el sistema?
fuente 125%
¿Está marcada la opción "Tamaño automático" en la pestaña "Comercio" del terminal?