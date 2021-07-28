Deseos para MT5 - página 95
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En mi opinión, basta con implementar las funciones GetFont y GetFile, que devuelven la cadena correspondiente.
No veo ninguna forma de llamar a las funciones al editar las propiedades de EA.
2. Funciones estándar (integradas) para llamar al diálogo de archivos, al diálogo de teléfonos, al diálogo de colores, al diálogo de fechas, etc. - También son muy deseables las funciones estándar (integradas) para llamar al diálogo de archivos, al diálogo de colores, al diálogo de fechas, etc. Para las llamadas ya en curso ("a la carta").
Tengo una propuesta para desarrollar mql5.
Introducir tipos de datos básicos adicionales (incorporados) para ayudar a crear programas más utilizables.
Me limitaré a dos ejemplos para aclarar la idea.
Descripción:
El tipo FileName es sinónimo del tipo string, excepto para utilizarlo como parámetro de entrada.
Descripción
lleva, cuando el usuario ingresa los parámetros expertos, a llamar el diálogo estándar de Windows de abrir un archivo en la carpeta MQL5\Files\MyFolder\, y luego asignar el nombre del archivo seleccionado a la variable FName.El tipo FontName es sinónimo de tipo de cadena en el programa, excepto por el uso del tipo como parámetro de entrada.
Descripción
lleva cuando el usuario introduce los parámetros de experto a llamar el diálogo estándar de Windows de selección de fuentes (con la lista preparada de fuentes realmente instaladas en el ordenador), y la siguiente selección de fuentes en la variable BaseFont.
--
La idea puede ampliarse yprofundizarse, pero es un buenpunto de partida.
¿Qué te parece esto?
#define FileName string
¿Qué te parece esto?
De ninguna manera, no le dará una lista desplegable de opciones en las instancias.
Las listas también son inadecuadas porque la lista de archivos puede ser modificada sin que el programa lo sepa.
Tengo una propuesta para el desarrollo de mql5...
Buena sugerencia. Tiene sentido introducir algo similar no sólo para los parámetros de entrada. Una funcionalidad similar, por ejemplo, se requiere a veces para los paneles de control.
Estoy de acuerdo:
2. funciones estándar (integradas) para llamar a los diálogos de archivos, de fuentes, de colores, de fechas, etc. - también son muy deseables. Para las llamadas ya en curso ("a la carta").
1. tipos - para ser utilizados en insta-parámetros. No veo una manera de llamar a las funciones al editar las propiedades de EA.
2. Funciones estándar (integradas) para llamar al diálogo de archivos, al diálogo de fuentes, al diálogo de colores, al diálogo de fechas, etc. - También son muy deseables las funciones estándar (integradas) para llamar al diálogo de archivos, al diálogo de colores, al diálogo de fechas, etc. Para las llamadas ya en curso ("a la carta").
1. tipos - para ser utilizados en insta-parámetros. No veo una manera de llamar a las funciones al editar las propiedades de EA.
2. Funciones estándar (integradas) para llamar al diálogo de archivos, al diálogo de fuentes, al diálogo de colores, al diálogo de fechas, etc. - También son muy deseables las funciones estándar (integradas) para llamar al diálogo de archivos, al diálogo de colores, al diálogo de fechas, etc. Para las llamadas ya en curso ("a la carta").
Puntos de anclaje de las flechas.
Sugiero añadir Left, Right, TopLeft, TopRight, BottomLeft, BottomRight. Será posible posicionar con precisión las flechas en el punto de anclaje
Es decir, para no tener que recalcular el punto de anclaje de la flecha para su posicionamiento exacto.