1. Los indicadores de la derecha del gráfico son posibles.

2. Pronto también habrá señales en MT5

3. Ir a la CME - todo depende de su DC.

4. No hay gráfico de precios fuera de la terminal

5. ¿Qué es un mapa de calor de símbolos?

6. X's y Z's - buscar en el código base

7. No hay gráficos de ticks.

Последний крестовый поход
Последний крестовый поход
  • 2012.03.13
  • Roman Zamozhnyy
  • www.mql5.com
Взгляните в ваш торговый терминал. Какие способы представления цены вы видите? Бары, свечи, линейный. Мы гонимся за временем и ценами, а прибыль нам дает одна цена. Так может стоит посмотреть на рынок лишь только с ценами? В данной статье предложен алгоритм построения пункто-цифровых графиков ("крестики-нолики") и скрипт, позволяющий производить построение данных графиков. Рассмотрены типичные ценовые паттерны и даны рекомендации по их практическому использованию.
 

¿Habrá una elección de tiempos en el terminal de trazado de velas?

Interesado en la capacidad de construir velas por GMT

 
Primero deberían deshacerse de los bichos
 

Óptimo para las ofertas de comercio manual:

1 No hay interés en las ofertas de los comerciantes. MQ lo hace todo. Para los programadores. Que puede hacer todo lo que un comerciante necesita.

2 Escriba directamente al BOD.

3 Hacer una rama separada - Sugerencias para el comercio manual.

¿Cuál?

 
El gráfico de precios puede estirarse horizontal y verticalmente. Por favor, haz lo mismo con el gráfico de equilibrio, es un poco incómodo elegir las zonas de interés y volver a probar.
 

Ahora es necesario poder determinar mediante programación qué modo de optimización/prueba ha seleccionado el usuario.

Por el momento, esto sólo se registra en el cuaderno de bitácora:


 
No, no lo haremos. No es necesario que el experto lo sepa y no debe ajustarse.
 
Renat:
No, no lo haremos. El experto no necesita saber esto y no debe ajustarse.
De hecho, habría gente que se aprovecharía de ello por razones distintas a las buenas. Así que no deberíamos.
 

Tengo una propuesta para desarrollar mql5.

Introducir tipos de datos básicos adicionales (incorporados) para ayudar a crear programas más utilizables.

Me limitaré a dos ejemplos para aclarar la idea.

Descripción:

El tipo FileName es sinónimo del tipo string, excepto para utilizarlo como parámetro de entrada.

Descripción

input  FileName  FName="MyFolder\\";

Esta instrucción lleva, cuando el usuario introduce los parámetros del EA, a llamar el diálogo estándar de Windows de abrir el archivo en la carpeta MQL5\Files\MyFolder\, y luego asignar el nombre del archivo seleccionado a la variable FName.

El tipo FontName es sinónimo de tipo de cadena en el programa, excepto que se utiliza como un parámetro de entrada.

Descripción

input  FontName  BaseFont="MyFont";

lleva cuando el usuario introduce los parámetros de experto a llamar el diálogo estándar de Windows de selección de fuentes (con la lista preparada de fuentes realmente instaladas en el ordenador), y la siguiente selección de fuentes en la variable BaseFont.

--

La idea puede ampliarse yprofundizarse, pero es un buenpunto de partida.

MetaDriver:

Tengo una propuesta para desarrollar mql5.

Introducir tipos de datos básicos adicionales (incorporados) para ayudar a crear programas más utilizables.

Me limitaré a dos ejemplos para aclarar la idea.

Aquí tienes una descripción:

Tipo de nombre de archivo, que es sinónimo de tipo de cadena en el programa, excepto para utilizar el tipo como parámetro de entrada.

Descripción

Lleva a la llamada del diálogo estándar de Windows de abrir un archivo en la carpeta MQL5\Files\MyFolder\ cuando el usuario introduce los parámetros expertos, y tras la definición del nombre del archivo seleccionado en la variable FName.

El tipo FontName es sinónimo de tipo de cadena en el programa, excepto por el uso del tipo como parámetro de entrada.

Descripción

lleva, cuando el usuario introduce los parámetros expertos, a llamar al diálogo estándar de selección de fuentes de Windows (con la lista preparada de fuentes realmente instaladas en el ordenador), y la posterior vinculación del nombre de la fuente seleccionada a la variable BaseFont.

--

La idea puede ampliarse yprofundizarse, pero es un buenpunto de partida.

¿Por qué molestarse en crear nuevos tipos? En mi opinión, basta con implementar las funciones GetFont y GetFile, que devuelven la cadena adecuada.

