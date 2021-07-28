Deseos para MT5 - página 94
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
1. Los indicadores de la derecha del gráfico son posibles.
2. Pronto también habrá señales en MT5
3. Ir a la CME - todo depende de su DC.
4. No hay gráfico de precios fuera de la terminal
5. ¿Qué es un mapa de calor de símbolos?
6. X's y Z's - buscar en el código base
7. No hay gráficos de ticks.
¿Habrá una elección de tiempos en el terminal de trazado de velas?
Interesado en la capacidad de construir velas por GMT
Óptimo para las ofertas de comercio manual:
1 No hay interés en las ofertas de los comerciantes. MQ lo hace todo. Para los programadores. Que puede hacer todo lo que un comerciante necesita.
2 Escriba directamente al BOD.
3 Hacer una rama separada - Sugerencias para el comercio manual.
¿Cuál?
Ahora es necesario poder determinar mediante programación qué modo de optimización/prueba ha seleccionado el usuario.
Por el momento, esto sólo se registra en el cuaderno de bitácora:
No, no lo haremos. El experto no necesita saber esto y no debe ajustarse.
Tengo una propuesta para desarrollar mql5.
Introducir tipos de datos básicos adicionales (incorporados) para ayudar a crear programas más utilizables.
Me limitaré a dos ejemplos para aclarar la idea.
Descripción:
El tipo FileName es sinónimo del tipo string, excepto para utilizarlo como parámetro de entrada.
Descripción
Esta instrucción lleva, cuando el usuario introduce los parámetros del EA, a llamar el diálogo estándar de Windows de abrir el archivo en la carpeta MQL5\Files\MyFolder\, y luego asignar el nombre del archivo seleccionado a la variable FName.El tipo FontName es sinónimo de tipo de cadena en el programa, excepto que se utiliza como un parámetro de entrada.
Descripción
lleva cuando el usuario introduce los parámetros de experto a llamar el diálogo estándar de Windows de selección de fuentes (con la lista preparada de fuentes realmente instaladas en el ordenador), y la siguiente selección de fuentes en la variable BaseFont.
--
La idea puede ampliarse yprofundizarse, pero es un buenpunto de partida.
Tengo una propuesta para desarrollar mql5.
Introducir tipos de datos básicos adicionales (incorporados) para ayudar a crear programas más utilizables.
Me limitaré a dos ejemplos para aclarar la idea.
Aquí tienes una descripción:
Tipo de nombre de archivo, que es sinónimo de tipo de cadena en el programa, excepto para utilizar el tipo como parámetro de entrada.
Descripción
Lleva a la llamada del diálogo estándar de Windows de abrir un archivo en la carpeta MQL5\Files\MyFolder\ cuando el usuario introduce los parámetros expertos, y tras la definición del nombre del archivo seleccionado en la variable FName.El tipo FontName es sinónimo de tipo de cadena en el programa, excepto por el uso del tipo como parámetro de entrada.
Descripción
lleva, cuando el usuario introduce los parámetros expertos, a llamar al diálogo estándar de selección de fuentes de Windows (con la lista preparada de fuentes realmente instaladas en el ordenador), y la posterior vinculación del nombre de la fuente seleccionada a la variable BaseFont.
--
La idea puede ampliarse yprofundizarse, pero es un buenpunto de partida.
¿Por qué molestarse en crear nuevos tipos? En mi opinión, basta con implementar las funciones GetFont y GetFile, que devuelven la cadena adecuada.