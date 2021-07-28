Deseos para MT5 - página 92
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí es posible, pero si lo pides, no puedes manejarlo.
La respuesta está en el cuadro de control del gráfico.
En la sección de gestión de gráficos, hay un escalado 'escala por puntos por barra'... ¿podré soportarlo?
Sólo que esta escala funciona de forma diferente: si selecciona "50 pips por barra" en EUR/USD, las divisiones verticales de la cuadrícula podrían ser 1,32009 - 1,32059 - 1,32109.
La diferencia entre estos números es de 50 pips, pero NO son múltiplos de 50 pips como en mi ejemplo.
Me gusta el truco del icono de la instalación de software. Una nimiedad, pero agradable. ))
//---
Además, sería posible hacer que el mismo icono se mostrara también en el archivo *.ex5. En el explorador del sistema operativo y por supuesto en el navegador del terminal.
Además de esto, también se puede hacer que el mismo icono aparezca en el archivo *.ex5. En el explorador del sistema operativo y por supuesto en el navegador del terminal.
Sugiero añadir a Objetos - Gunn: la plaza de Gunn. El truco es que debe ser un objeto único, para que puedas arrastrarlo con el ratón.
y la casilla 9 de Gunn.
Sin embargo, la plaza 9 es un poco exagerada para un programa independiente. Por otro lado, hay realmente pocas soluciones avanzadas en el mercado, y simplemente ninguna para la MT. Los competidores lo hacen. Pero no los avanzados. :)
Cuando se realizan pruebas en el modo de visualización, también me gustaría tener un botón de retroceso.
También informes separados en el probador. Para la prueba de espalda por separado para la prueba de avance por separado.
El modo de depuración no debe depender de las citas entrantes, sino del comprobador (visualizador).
Para activar la optimización desde el Asesor Experto, incluso en modo de prueba.
Cuando se realizan pruebas en el modo de visualización, también me gustaría tener un botón de retroceso.
También informes separados en el probador. Para la prueba de espalda por separado para la prueba de avance por separado.
El modo de depuración no debe depender de las citas entrantes, sino del comprobador (visualizador).
Para activar la optimización desde el Asesor Experto, incluso en modo de prueba.
Ahora amplíe cada frase con más detalle, por favor. De todo lo que has escrito, yo, por ejemplo, sólo entiendo la primera. )))
Informes. Fijamos las pruebas, establecemos un periodo de avance. Después de la opezimización elija una de las opciones, ejecútela por separado, en la pestaña resultado vemos un informe sobre las pruebas de todo el período. Me gustaría tener un informe por separado para el período anterior y por separado para el período posterior.
Depuración. A no ser que vuelva a frenar demasiado. La función OnTick del Asesor Experto se llama en el momento de la llegada de un nuevo tick de las cotizaciones. Iniciamos el depurador, se habilita automáticamente el visualizador y se llama a la función OnTick a la llegada de un nuevo tick en el visualizador, y hay un botón de avance.
Optimización. Según algunos criterios, llegamos a la conclusión de que hay que reoptimizar el EA. Llamamos a la función de optimización en la que pasamos los valores iniciales del paso final, en respuesta obtenemos un archivo csv con los resultados de la optimización. Desde donde seleccionamos y cargamos los parámetros óptimos. También me gustaría apoyar esta característica en el modo de optimización. Optimización dentro de la optimización.
Informes. Fijamos las pruebas, establecemos un periodo de avance. Después de la opezimización elija una de las opciones, ejecútela por separado, en la pestaña resultado vemos un informe sobre las pruebas de todo el período. Me gustaría tener un informe por separado para el período anterior y por separado para el período posterior.
Depuración. A no ser que vuelva a frenar demasiado. La función OnTick del Asesor Experto se llama en el momento de la llegada de un nuevo tick de las cotizaciones. Iniciamos el depurador, se habilita automáticamente el visualizador y se llama a la función OnTick a la llegada de un nuevo tick en el visualizador, y hay un botón de avance.
Optimización. Según algunos criterios, llegamos a la conclusión de que hay que reoptimizar el EA. Llamamos a la función de optimización en la que pasamos los valores iniciales del paso final, en respuesta obtenemos un archivo csv con los resultados de la optimización. Desde donde seleccionamos y cargamos los parámetros óptimos. También me gustaría apoyar esta característica en el modo de optimización. Optimización dentro de la optimización.
Gracias.
En cuanto al primer punto. Hace tiempo que no lanzo hacia adelante, pero he recordado que lo que quieres ya está ahí o me he vuelto a equivocar. En el probador irá a comprobar sólo después de la nueva construcción. ))
Y todo lo demás estaría muy bien como características de serie. Estoy de acuerdo. Pero sigo pensando en hacer algo así en MQL5 para practicar.
Sugiero añadir a Objetos - Gunn: la plaza de Gunn. El truco es que debe ser un objeto único, para que puedas arrastrarlo con el ratón.
y la casilla 9 de Gunn.
Sin embargo, la plaza 9 es un poco exagerada para un programa independiente. Por otro lado, hay realmente pocas soluciones avanzadas en el mercado, y simplemente ninguna para la MT. Los competidores lo hacen. Pero no los avanzados. :)
Como opción, en lugar del cuadrado de Gunn, poder fusionar objetos en uno personalizado.
Por ejemplo, si dibujas un rectángulo con segmentos, lo seleccionas en la lista de objetos y pulsas el botón de fusión, será posible arrastrarlo todo en una pila. Si se selecciona un objeto que no se puede arrastrar - como un evento de noticias - el botón de fusión no está disponible.
Añadir una opción para guardar el resultado de la optimización sin tener que ejecutar una sola prueba.
Añade la posibilidad de probar conjuntos de ajustes. Seleccione la carpeta en la que se encuentran los archivos de conjunto, seleccione un patrón de nombre de archivo de conjunto válido y ejecute la prueba.