Deseos para MT5 - página 110
Cuando se actualizó el terminal el 7 de marzo de 2014 (build 910) los iconos de los indicadores y EAs en sus respectivas carpetas han cambiado
\MQL5/Indicadores ; MQL5/Expertos. Me gusta el nuevo aspecto de los iconos de los indicadores en el Explorador no Me gusta (alguna integral sobre fondo amarillo),
Me gustaría poder seleccionar el icono por defecto para todos los *.ex5
Por supuesto, hay una opción para establecer cada indicador por separado a través de #property icono "C:\temp\icon_ind.ico", pero esto tiene que ser prescrito en cada archivo =(
Al establecer la asociación de archivos *.ex5, ¿se toma el icono de terminal64.exe o de algún otro archivo?
Un deseo es el siguiente:
aquí hay un registro de las últimas actualizaciones del terminal. Termina con 880 de construcción. Ahora lo tengo auto-actualizado a la versión 910. Lo que ha cambiado nadie lo sabe. Aunque personalmente no me gusta que algunas cosas que antes funcionaban dejen de hacerlo. Por ejemplo - no encontré fallos de llamadas WinAPI en 880. En 910 quiero conseguirlo y firmarlo. Quiero poder desactivar la actualización automática y tener la posibilidad de mirar la lista de cambios antes de la actualización. Así como una función estándar de retroceso a la versión anterior.
Lo ideal es ver a los "alumnos" implicados en determinados cambios. Para que haya criterios de evaluación de riesgos en la próxima actualización.
Si no estás al tanto, entonces para qué discutir. Y verás la diferencia cuando empieces a trabajar en el intercambio con el último precio.
Además, si te fijas, mi sugerencia se refiere al historial de ticks que se muestra en la ventana "Market Watch", es decir, el que ya ha sido acumulado por el terminal. No se trata de la acumulación y provisión global de la historia de las garrapatas.
En el MetaEditor al seleccionar el menú Ventana/Todas las ventanas... aparece una ventana con la lista de archivos abiertos
En este caso, el orden en que se clasifican corresponde al orden en que se encuentran bajo la barra de herramientas.
Si la lista es demasiado larga, es difícil encontrar el archivo requerido por su nombre (el nombre completo de un archivo es el único criterio de búsqueda en este caso). Se sugiere que ordene los archivos en esta ventana particular por nombre por defecto, lo que hará la búsqueda mucho más fácil.
También me he dado cuenta de que los archivos .mqh (windows) se muestran con un icono con el número 5 (captura de pantalla de arriba), y los archivos .mq5 se muestran sin número (icono azul, no visible aquí), aunque lógicamente debería ser al revés.
Se ha corregido el menú "Todas las ventanas...", y también en la ventana de Herramientas el resultado al buscar en archivos tiene la misma inconsistencia
Si la ruta /i:<ruta> está encerrada entre comillas dobles y termina en "\N", por ejemplo, "C:\NNEW\N", en el compilador de comandos
1) Si el archivo que se está compilando no contiene un espacio en su nombre, no ocurre nada. No ocurre nada aunque se especifique un nombre de archivo inexistente
2) Si el archivo compilado contiene un espacio en su nombre, el compilador genera un error: El archivo (nombre de archivo truncado con un espacio) no se encuentra aunque se haya especificado el nombre completo del archivo (teniendo en cuenta la ruta).
El deseo se reduce a:
A) /i: "C:\NEW\" y /i: "C:\NEW" deben ser tratados por igual
B) habría alguna reacción del compilador en el primer caso
B) en <ruta> sería posible establecer varias rutas /i: "C:\NEW1;C:\NEW2" - por el principio que no pudo encontrar incluir <> en la anterior, busque la siguiente
Hacer el Rectángulo en MetaTrader 5 idéntico al Rectángulo en MetaTrader 4 para tener 4 puntos de edición en lugar de 2