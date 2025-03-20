Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 81
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por favor, haga un botón "Borrar la caché de los resultados de optimización" para el probador - ahora tengo que hacerlo manualmente. Es crítico si el Asesor Experto está procesando activamente los resultados obtenidos - debido a la caché no obtiene los cuadros necesarios.
Parece que es configurable en las propiedades de los proyectos MQL.
A veces, los rectángulos grises permanecen en el modo 2D, aunque todo está calculado. No siempre es posible cerrar el gráfico de optimización, haciendo clic en la cruz no se reacciona.
El nivel de equilibrio no es visible en los modos 2D y 3D.
En 2D, al pasar por encima de los rectángulos, no basta con mostrar su valor.
La pestaña "Optimización" carece del filtro de saldo mínimo para entender cuánto puede aumentar el lote.
Sería deseable no sólo poder seleccionar planos para su visualización, sino también fijar valores en otros ejes. Por ejemplo, si optimiza 3 parámetros (sea SL, TP, día de la semana), si selecciona el eje SL y TP, entonces el resultado se mostrará para todos los días, no se puede ver por separado para el lunes, martes, etc.
construir 2629
Me he dado cuenta de que no puedo ir al principio del periodo de pruebas después de terminarlas. Como ejemplo, tomo un Asesor Experto de Media Móvil estándar. Puse la prueba en M1 del 1 al 6 de octubre. Después de la prueba, sólo veo la 5ª fecha en el visualizador. El 1 de octubre no puedo mover el gráfico hacia la derecha con el ratón pulsado, ni puedo utilizar PageDn/PageUp o el cursor. Tras varios intentos de mover el gráfico, el indicador y los iconos empiezan a saltar de un lado a otro. Compilación 2629, Win7.
Por supuesto, la copia del gráfico y las operaciones que tengo en el terminal me ayuda, todo se desplaza allí. Pero, ¿por qué ese comportamiento en el visualizador de estrategias?
Haga clic en la imagen de abajo para demostrar el problema.
"Ver resultados de optimización anteriores" no puede ver el avance.
El avance es en 2d, no cuenta hacia arriba:
Me he dado cuenta de que no puedo ir al principio del periodo de pruebas después de terminarlas. Como ejemplo, tomo un Asesor Experto de Media Móvil estándar. Puse la prueba en M1 del 1 al 6 de octubre. Después de la ejecución de la prueba, sólo podemos ver la 5ª fecha en el visualizador. El 1 de octubre no puedo mover el gráfico hacia la derecha con el ratón pulsado, ni puedo utilizar PageDn/PageUp o el cursor. Tras varios intentos de mover el gráfico, el indicador y los iconos empiezan a saltar de un lado a otro. Compilación 2629, Win7.
Por supuesto, la copia del gráfico y las operaciones que tengo en el terminal me ayuda, todo se desplaza allí. Pero, ¿por qué ese comportamiento en el visualizador de estrategias?
Haga clic en la imagen de abajo para demostrar el problema.
Confirmado, escribí sobre ello aquí:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Bichos, errores, preguntas
Andrey Dik, 2020.10.07 00:35
2632
No puedo utilizar la función de arrastrar y soltar o las teclas de flecha para navegar (rebobinar/adelantar) por el gráfico cuando estoy en pausa en la prueba visual.
b2565. El limitador tiene un ORDER_PRICE_CURRENT de cero hasta el siguiente tick después de que se establezca.
Y si en los símbolos forex es así por alguna razón histórica. Pero es un grave error en Netting+Exchange. Ahora resulta así.
En el intercambio, no puede haber cero ORDER_PRICE_CURRENT para el Límite, incluso teóricamente: si el vaso está vacío, y BuyLimit está fijado, entonces aparece Bid == BuyLimit_Price.
No sé si hay un error de este tipo en el terminal de Netting+Bourse. Gran petición de arreglo.
Cadena de búsqueda: Oshibka 014.
Por cierto, es imposible forzar al Visualizador a mostrar el primer tick del backtest en Market Watch. Se puede ver claramente en la captura de pantalla.
¡Saludos! Comercio en Otkritie... mt5 build 2650
Tengo un problema con los limitadores en el probador - por alguna razón no pasan la comprobación del margen...
El mercado uno con el mismo volumen se comprueba y se ejecuta...2020.03.17 21:00:00 Estado de la cuenta corriente: Saldo: 94146,00, Crédito: 0,00, Comisión: 0,00, Acumulado: 0,00, Activo: 0,00, Pasivo: 0,00, Patrimonio 94146,00, Margen: 0,00, Margen libre: 94146,00
2020.03.17 21:00:00 Estado de la cuenta calculada: Activo: 0.00, Pasivo: 0.00, Patrimonio 94146.00, Margen: 102771.09, MargenLibre: -8625.09
2020.03.17 21:00:00 no hay suficiente dinero [compra límite 9 Si-6.20 a 76549]
2020.03.17 21:00:00 falló la compra límite 9 Si-6.20 a 76549 [No hay dinero]
102771,09 ¿de dónde sale esta cifra? es decir, GO por lote 11419,01??
lo mismo al día siguiente... sólo GO es ya 13767.01...
2020.03.18 12:00:00 Estado de la cuenta corriente: Saldo: 94146.00, Crédito: 0.00, Comisión: 0.00, Acumulado: 0.00, Activo: 0.00, Pasivo: 0.00, Patrimonio 94146.00, Margen: 0.00, Margen libre: 94146.00
2020.03.18 12:00:0000, Pasivo: 0.00, Patrimonio 94146.00, Margen: 123903.09, MargenLibre: -29757.09
2020.03.18 12:00:00 no hay suficiente dinero [compra límite 9 Si-6.20 a 78897]
2020.03.18 12:00:00 falló la compra límite 9 Si-6.20 a 78897 [No hay dinero]
y después de 10 días... GO se convirtió en 15046,01
2020.03.27 18:00:00 estado de la cuenta corriente: Saldo: 94146.00, Crédito: 0.00, Comisión: 0.00, Acumulado: 0.00, Activo: 0.00, Pasivo: 0.00, Patrimonio 94146.00, Margen: 0.00, Margen libre: 94146.00
2020.03.27 18:00:00 estado de la cuenta calculada: Activo: 0.00, Pasivo: 0.00, Patrimonio 94146.00, Margen: 135414.09, MargenLibre: -41268.09
2020.03.27 18:00:00 no hay suficiente dinero [compra límite 9 Si-6.20 a 80176]
2020.03.27 18:00:00 falló la compra límite 9 Si-6.20 a 80176 [No hay dinero]
y en el mercado estos volúmenes se ejecutan normalmente... es decir, problemas sólo con los limitadores... ¿de dónde obtiene el probador el valor de GO?
Por favor, señale si una versión de depuración de EX5 u otra variante lenta se ejecuta en Optimizar.
Ahora es fácil ejecutar accidentalmente un EA lento en Optimización y perder tiempo y dinero para nada.Cadena de búsqueda: Uluchshenie 032.
Colegas, este es el problema: al azar -una vez cada uno o dos meses- el Gestor de Agentes desaparece del sistema. Ayer estaba allí, pero hoy hago clic en el acceso directo y no hay ninguna aplicación. No he comprobado qué pasa con el propio Agents Manager - he reinstalado MetaTester inmediatamente - me avisaré cuando vuelva a pasar.
He visto este hilo https://www.mql5.com/ru/forum/73398. El problema es viejo, pero parece que no hay solución y nunca la habrá. La administración está luchando con algunas instalaciones ilegales del probador. El hecho de que a los usuarios normales les moleste no es gran cosa y la gente lo tolerará. ¿Puedo tener al menos un centenar de ordenadores propios? Sí, puedes hacerlo. ¿Por qué demonios tengo que reinstalar el software todo el tiempo? Y sí, tengo que estar pendiente de un nombre de usuario perdido en él todo el tiempo(((