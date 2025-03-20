Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 22

Slava:
В OnInit торговля точно ведётся?

Sí. Aquí hay un registro y una captura de pantalla

2019.11.01 00:00:00   market sell 2.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #2  sell 2.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order #2)
2019.11.01 00:00:00   deal performed [#2  sell 2.00 EURUSD at 1.11514]
2019.11.01 00:00:00   order performed sell 2.00 at 1.11514 [#2  sell 2.00 EURUSD at 1.11514]
2019.11.01 00:00:00   market buy 1.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #3  buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order #3)
2019.11.01 00:00:00   deal performed [#3  buy 1.00 EURUSD at 1.11522]
2019.11.01 00:00:00   order performed buy 1.00 at 1.11522 [#3  buy 1.00 EURUSD at 1.11522]
2019.11.01 00:00:00   close position #3  buy 1.00 EURUSD by position #2  sell 2.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #4  sell 1.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order #4)
2019.11.01 00:00:00   deal #5  buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order #4)
 tester stopped because OnInit returns non-zero code


¿Y cómo vas a aplicar GetLastError con tu código? Y otra pregunta. ¿Está seguro del orden de cálculo de los argumentos de la función?

Estamos hablando del probador. ¿Por qué necesitas GetLastError en este ejemplo? Y el orden tampoco es importante en este caso.

 


Al copiar un valor desde aquí (y posiblemente desde otros lugares), se pega todo el bloque de configuración en lugar del valor. Esperaba copiar lo que había subrayado)

 

Los agentes sobrecargan la memoria al intentar pasar por el mexicano y no hacer nada, y su cuenta de tareas no hace más que crecer. Los registros muestran los siguientes errores:

2019.11.02 18:35:19.317 Core 02 USDMXN.m: ticks synchronized already [47 bytes]
2019.11.02 18:35:21.021 Core 01 agent process started on 127.0.0.1:3000
2019.11.02 18:35:21.282 Core 01 connecting to 127.0.0.1:3000
2019.11.02 18:35:21.282 Core 01 connected
2019.11.02 18:35:21.291 Core 01 authorized (agent build 2190)
2019.11.02 18:35:21.291 Core 01 genetic pass (0, 61, 17) started
2019.11.02 18:35:21.335 Core 01 common synchronization completed
2019.11.02 18:35:21.362 Core 01 USDMXN.m: ticks synchronized already [47 bytes]
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 76) tested with error "history processing error (14 USDMXN.m)" in 0:01:36.640
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 76) returned to queue
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 16 rejected passes returned to queue
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 11, 17) started
2019.11.02 18:36:09.081 Core 04 connection closed
2019.11.02 18:36:09.090 Core 04 17 genetic passes returned to queue as not processed
2019.11.02 18:36:19.013 Core 04 agent process started on 127.0.0.1:3003
2019.11.02 18:36:19.202 Core 04 connecting to 127.0.0.1:3003
2019.11.02 18:36:19.202 Core 04 connected
2019.11.02 18:36:19.211 Core 04 authorized (agent build 2190)
2019.11.02 18:36:19.211 Core 04 genetic pass (0, 53, 17) started
2019.11.02 18:36:19.275 Core 04 common synchronization completed
 
fxsaber:

Ahora analicemos la situación en el trozo destacado


tiene que mover el cursor, recordar la fecha emergente, abrir el gráfico de ejecución, ir al lugar requerido en el historial de operaciones y hacer doble clic en la línea correspondiente de la tabla.


¿Se puede sustituir todo esto haciendo doble clic en el punto del gráfico anterior?


Esta sugerencia la publiqué hace un par de años en el Servicio de Atención al Cliente.
Si es posible interactuar con el gráfico de ejecución en forma de mensaje emergente, también es posible implementar una transición de doble clic al historial.
 
Me he encontrado con esta reacción al pulsar el botón de inicio del pase único
2019.11.03 18:25:05.459 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2019.11.03 18:25:05.459 Core 1  connected
2019.11.03 18:25:05.468 Core 1  disconnected
2019.11.03 18:25:05.468 Core 1  connection closed

Se conecta y se desconecta inmediatamente. Al cabo de un minuto, ya estaba en marcha. No había ningún visualizador.

 
fxsaber:
El probador se había vuelto loco

 
fxsaber:

El probador se detuvo porque OnInit devuelve un código distinto de cero

Por eso no hay estadísticas.

 
Slava:

El agente de pruebas se estrelló

Yo también tuve una ejecución única en 2197 ayer, primero hice clic derecho a través de las ejecuciones únicas 10-15 veces después de la optimización, a continuación, cualquier ejecución única en el registro añadido conectado y no hizo nada más, los agentes estaban en estado reidi, reiniciar el terminal cura esto

 
Igor Makanu:

También tuve una ejecución única en 2197 ayer que no se iniciaría, primero hizo clic derecho a través de las ejecuciones únicas 10-15 veces después de la optimización, a continuación, cualquier ejecución única añadido al registro y no hizo nada más, los agentes estaban en estado reidi, reiniciar el terminal cura esto

Hay que mirar los registros de los agentes

 
Andrey Pogoreltsev:


Al copiar un valor desde aquí (y posiblemente desde otros lugares), se pega todo el bloque de configuración en lugar del valor. Esperaba copiar lo que había subrayado)

PCM - Copia
