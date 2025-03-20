Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 22
Slava:
В OnInit торговля точно ведётся?
Sí. Aquí hay un registro y una captura de pantalla
¿Y cómo vas a aplicar GetLastError con tu código? Y otra pregunta. ¿Está seguro del orden de cálculo de los argumentos de la función?
Estamos hablando del probador. ¿Por qué necesitas GetLastError en este ejemplo? Y el orden tampoco es importante en este caso.
Al copiar un valor desde aquí (y posiblemente desde otros lugares), se pega todo el bloque de configuración en lugar del valor. Esperaba copiar lo que había subrayado)
Los agentes sobrecargan la memoria al intentar pasar por el mexicano y no hacer nada, y su cuenta de tareas no hace más que crecer. Los registros muestran los siguientes errores:
Ahora analicemos la situación en el trozo destacado
tiene que mover el cursor, recordar la fecha emergente, abrir el gráfico de ejecución, ir al lugar requerido en el historial de operaciones y hacer doble clic en la línea correspondiente de la tabla.
¿Se puede sustituir todo esto haciendo doble clic en el punto del gráfico anterior?
Se conecta y se desconecta inmediatamente. Al cabo de un minuto, ya estaba en marcha. No había ningún visualizador.
Tengo esta reacción de pulsar el botón de inicio en una sola pasada
El probador se había vuelto loco
El probador se detuvo porque OnInit devuelve un código distinto de cero
Por eso no hay estadísticas.
El agente de pruebas se estrelló
Yo también tuve una ejecución única en 2197 ayer, primero hice clic derecho a través de las ejecuciones únicas 10-15 veces después de la optimización, a continuación, cualquier ejecución única en el registro añadido conectado y no hizo nada más, los agentes estaban en estado reidi, reiniciar el terminal cura esto
Hay que mirar los registros de los agentes
Al copiar un valor desde aquí (y posiblemente desde otros lugares), se pega todo el bloque de configuración en lugar del valor. Esperaba copiar lo que había subrayado)