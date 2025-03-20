Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 19

Irql es hierro
 
Renat Fatkhullin:
Irql es hardware.
En 6 hilos todo ha funcionado al final. A juzgar por el hecho de que cada vez que los diferentes errores, lo más probable, el probador comió todos los recursos, especialmente en la memoria y comenzó a desmoronarse.

PS. El problema de la memoria se solucionará si se hacen ticks generales con mapeo para los agentes más caché. Habrá fallos, por supuesto, pero cuantos más hilos, más aciertos.

Por cierto, he probado el hardware. No hay errores.
 
Hola! Enfrentado a este problema - el resultado de la optimización de la versión antigua de MT5 - archivo de caché, no se ajusta a la nueva versión de 4.10.2019 - que mtalked con esto - cómo curar? No ocurre nada, no se carga ningún archivo de caché.
 

¿Hay alguna forma de pasar parámetros durante la optimización a un agente remoto? ¿O un archivo o una cadena? Agente local o de red.

 
Otro problema que me he encontrado es que el opti-me se atasca antes de llegar a la mitad del número inicial de rebotes. ¿Qué afecta a esto? ¿Cómo solucionarlo? Observado en varios pares - EUR AUD y USD CAD al menos
El viejo probador no cuelga el sistema... En absoluto)
Encontré este artículo en hubra:https://habr.com/ru/post/402551/

Tal vez el nuevo probador utiliza nuevas instrucciones, sólo tengo Ryzen 5 2600, voy a tratar de actualizar el microcódigo.

PS. ¡¡¡Sí!!! Todo funcionó después de actualizar la bios de la madre (el microcódigo también va ahí). En 12 hilos el cálculo va sin fallos y se cuelga
 
Por favor, no marque la bandera de optimización en los ajustes al seleccionar la caché de optimización.
 

Una solución muy práctica para las variables de entrada es especificar su nombre mediante un comentario.


Me gustaría mejorar la funcionalidad de la siguiente manera

input int inRange1 = 23; // Количество пунктов //  0||1||40||Y
input int inRange2 = 8;  // Количество пипсов  // -9||3||12||N

Las secciones de código resaltadas especifican un rango de optimización por defecto para cada parámetro de entrada. En la pestaña de ajustes del probador, puede seleccionar este rango por defecto definido por el autor del Asesor Experto para cada parámetro.


Ahora, los Asesores de Mercado no tienen rangos por defecto. Para optimizarlos, tenemos que preguntar al autor sobre el rango de cada parámetro.

Con la misma solución, todo sería mucho más fácil incluso para los autores de Asesores Expertos cuando los escriben para ellos mismos.


Dime si esta funcionalidad es útil, o es uno de mis extraños trucos.

 
fxsaber:

1. ¿Qué hay de práctico en las EA multilingües? Es mejor establecer los nombres por métodos separados, dependiendo del idioma.

2) Este formato no es nada conveniente, especialmente si hay que cambiar algo en un rango. Simplemente guardo los ajustes y los leo más tarde - esto es realmente rápido y conveniente.

3. ¿Por qué quiere optimizar los asesores expertos en el mercado? Creo que eso es lo que debería hacer el autor del Asesor Experto.

PS. No soy exigente. Mi opinión: todo debe ser sencillo, cómodo y lógico, no "conveniente para la solución temporal de un desarrollador en un lugar concreto".

 
¿Estoy en lo cierto al suponer que al reiniciar el AG se añaden sus pases al archivo opt existente?
