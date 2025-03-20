Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 19
Irql es hardware.
¿Hay alguna forma de pasar parámetros durante la optimización a un agente remoto? ¿O un archivo o una cadena? Agente local o de red.
El viejo probador no cuelga el sistema... En absoluto)
Encontré este artículo en hubra:https://habr.com/ru/post/402551/
Tal vez el nuevo probador utiliza nuevas instrucciones, sólo tengo Ryzen 5 2600, voy a tratar de actualizar el microcódigo.PS. ¡¡¡Sí!!! Todo funcionó después de actualizar la bios de la madre (el microcódigo también va ahí). En 12 hilos el cálculo va sin fallos y se cuelga
Una solución muy práctica para las variables de entrada es especificar su nombre mediante un comentario.
Me gustaría mejorar la funcionalidad de la siguiente manera
Las secciones de código resaltadas especifican un rango de optimización por defecto para cada parámetro de entrada. En la pestaña de ajustes del probador, puede seleccionar este rango por defecto definido por el autor del Asesor Experto para cada parámetro.
Ahora, los Asesores de Mercado no tienen rangos por defecto. Para optimizarlos, tenemos que preguntar al autor sobre el rango de cada parámetro.
Con la misma solución, todo sería mucho más fácil incluso para los autores de Asesores Expertos cuando los escriben para ellos mismos.
Dime si esta funcionalidad es útil, o es uno de mis extraños trucos.
1. ¿Qué hay de práctico en las EA multilingües? Es mejor establecer los nombres por métodos separados, dependiendo del idioma.
2) Este formato no es nada conveniente, especialmente si hay que cambiar algo en un rango. Simplemente guardo los ajustes y los leo más tarde - esto es realmente rápido y conveniente.
3. ¿Por qué quiere optimizar los asesores expertos en el mercado? Creo que eso es lo que debería hacer el autor del Asesor Experto.
PS. No soy exigente. Mi opinión: todo debe ser sencillo, cómodo y lógico, no "conveniente para la solución temporal de un desarrollador en un lugar concreto".