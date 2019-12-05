Витрина сигналов - страница 9
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Вот еще одна красивая искусственная история. По-крайней мере вначале.
Как точно и профессионально "работал" первые три месяца. Одной позицией или пан или пропал каждый месяц, 30 пунктов уничтожают депозит или 20-25 пунктов прибыли показывают 60-80% прибыли.
Другой сигнал от того же автора
Начало истории как и в предыдущем случае - угадывает прям с одной позиции. Но там другой момент интересен
То что выделено, почему раскидано в разных местах. Вообще, впечатление, когда рисовали историю случайно задвоили несколько сделок.
Вот, зашел в этот ДЦ, его типы счетов:
Micro - это центовик и минимум должен отражаться как 2500.
Остальные счета минимум от 200 дол.
Но у автора и на первом и на втором сигнале депозиты начинаются со 100 дол., что тоже странно.
Уважаемая администрация. Прошу обратить внимание на ДЦ и на группировку, которая с ним работает.
Вот недавно слитые сигналы от разных авторов:
Сейчас появился еще один профи.
У ДЦ на сайте минимальные депозиты, как показывалось постом выше от 200 дол. А у этих сигналов 1, 2 или 5 долларов, что может указывать на какие-то "договоренности".
Все тот же брокер, из последних трех постов, он, видимо, лучших трейдеров мира собрал. У него кто счет не откроет, так 200-300% дохода каждый месяц.
У ДЦ на сайте минимальные депозиты, как показывалось постом выше от 200 дол. А у этих сигналов 1, 2 или 5 долларов, что может указывать на какие-то "договоренности".
Они для раскрутки позволяют "перенести историю с другого счета". Мне даже звонили и предлагали так сделать, когда был ажиотаж вокруг КАЛМ-а.
Они для раскрутки позволяют "перенести историю с другого счета". Мне даже звонили и предлагали так сделать, когда был ажиотаж вокруг КАЛМ-а.
Для жиру. Типа, как накладные сиськи, в реале толку ноль, но для солидности годится ))
Согласен, для этого и держат их)
Сколько на форексе денег крутится? Пару триллионов в день пишут? Похоже у нас в сигналистах появился Повелитель Форекса. Эту картинку, как пособие нужно сохранить к часто всплывающим вопросам "Сколько можно заработать на форексе".
И где он сейчас, ещё мониторит?
Расчет поправили, я уже не помню чей сигнал был. Полную картинку не сохранил
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Витрина сигналов
Vasiliy Pushkaryov, 2018.09.12 10:32
С 3 000 до 822 000.
Уже поправили сигналу расчет, теперь вот так выглядит