Витрина сигналов - страница 9

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Вот еще одна красивая искусственная история. По-крайней мере вначале.

Как точно и профессионально "работал" первые три месяца. Одной позицией или пан или пропал каждый месяц, 30 пунктов уничтожают депозит или 20-25 пунктов прибыли показывают 60-80% прибыли.


 

Другой сигнал от того же автора


Начало истории как и в предыдущем случае - угадывает прям с одной позиции. Но там другой момент интересен




То что выделено, почему раскидано в разных местах. Вообще, впечатление, когда рисовали историю случайно задвоили несколько сделок.

 

Вот, зашел в этот ДЦ, его типы счетов:


Micro - это центовик и минимум должен отражаться как 2500.

Остальные счета минимум от 200 дол.

Но у автора и на первом и на втором сигнале депозиты начинаются со 100 дол., что тоже странно.

 

Уважаемая администрация. Прошу обратить внимание на ДЦ и на группировку, которая с ним работает.

Вот недавно слитые сигналы от разных авторов:


Сейчас появился еще один профи.


У ДЦ на сайте минимальные депозиты, как показывалось постом выше от 200 дол. А у этих сигналов 1, 2 или 5 долларов, что может указывать на какие-то "договоренности".

 

Все тот же брокер, из последних трех постов, он, видимо, лучших трейдеров мира собрал. У него кто счет не откроет, так 200-300% дохода каждый месяц.


 
Vasiliy Pushkaryov:

У ДЦ на сайте минимальные депозиты, как показывалось постом выше от 200 дол. А у этих сигналов 1, 2 или 5 долларов, что может указывать на какие-то "договоренности". 

Они для раскрутки позволяют "перенести историю с другого счета". Мне даже звонили и предлагали так сделать, когда был ажиотаж вокруг КАЛМ-а.

 
Andrey Khatimlianskii:

Они для раскрутки позволяют "перенести историю с другого счета". Мне даже звонили и предлагали так сделать, когда был ажиотаж вокруг КАЛМ-а.

Все равно махинаторы, так как потом, после мониторинга не в состоянии показывать похожую торговлю.
 
Alexey Volchanskiy:

Для жиру. Типа, как накладные сиськи, в реале толку ноль, но для солидности годится ))

Согласен, для этого и держат их)

[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:

Сколько на форексе денег крутится? Пару триллионов в день пишут? Похоже у нас в сигналистах появился Повелитель Форекса. Эту картинку, как пособие нужно сохранить к часто всплывающим вопросам "Сколько можно заработать на форексе".


И где он сейчас, ещё мониторит?
 
Vladimir Baskakov:
И где он сейчас, ещё мониторит?

Расчет поправили, я уже не помню чей сигнал был. Полную картинку не сохранил

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Витрина сигналов

Vasiliy Pushkaryov, 2018.09.12 10:32

С 3 000 до 822 000.

Уже поправили сигналу расчет, теперь вот так выглядит



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