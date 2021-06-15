¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 143
Bueno, hay un patético intento de recuperar el estatus. Un indicador tan bueno desacreditado.
Me pregunto cuál será.
Algunos servicios dan prioridad a las señales cuyo criterio principal es el número de puntos obtenidos. Todavía no está claro si esto es mejor o peor
Puede ser que el comerciante muestre beneficios por puntos, pero en la comisión gasta más de lo que gana.
No sé, yo tengo cuentas ECN y la comisión está ahí.
Puede ser que el trader muestre beneficios en pips, pero en la comisión gasta incluso más de lo que gana en pips y mostrará un beneficio en pips, mientras que la cuenta es deficitaria.
No sé, yo también tengo ECN y comisión. Después de cerrar una posición se deduce todo y queda un ingreso neto. Probablemente sea lo mismo para otros
Si se cuenta el beneficio en pips, sólo se cuentan los pips desde el precio de apertura hasta el precio de cierre.
Su terminal cuenta en dólares. beneficio en pips * valor del punto - comisión por la operación en dólares.
El segundo hindú sigue cayendo. Tengo un trader muy experimentado que ha superado el 20% (con 22k de saldo).
Deberías conocer a tu enemigo de vista, yo apoyo la política del servicio de no perseguirlos, aunque me cabreen tanto como tú. Por ejemplo el camarada Bashkovtsev, si ahora cierra la señal, dentro de 3 meses lanzará 12 señales súper perfectas y súper rentables, que le sobran a posteriori, sólo que aún no lo sabemos. Por qué querría publicar una señal tan buena sin martingala.