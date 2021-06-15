¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 143

Vladimir Baskakov:
Bueno, hay un patético intento de recuperar el estatus. Un indicador tan bueno desacreditado.
Me pregunto cuál será.
Renat Akhtyamov:
Me pregunto cuál será.
Rci
 
Vladimir Baskakov:

Algunos servicios dan prioridad a las señales cuyo criterio principal es el número de puntos obtenidos. Todavía no está claro si esto es mejor o peor

En cuanto a las cuentas ECN, la mayoría opera en ECN.

Puede ser que el comerciante muestre beneficios por puntos, pero en la comisión gasta más de lo que gana.
multiplicator:
No sé, yo tengo cuentas ECN y la comisión está ahí.

Puede ser que el trader muestre beneficios en pips, pero en la comisión gasta incluso más de lo que gana en pips y mostrará un beneficio en pips, mientras que la cuenta es deficitaria.

No sé, yo también tengo ECN y comisión. Después de cerrar una posición se deduce todo y queda un ingreso neto. Probablemente sea lo mismo para otros

 
Vladimir Baskakov:

No sé, yo también tengo ECN y comisión. Después de cerrar una posición se deduce todo y queda un ingreso neto. Probablemente sea lo mismo para otros

Pero la comisión es en dólares.

Si se cuenta el beneficio en pips, sólo se cuentan los pips desde el precio de apertura hasta el precio de cierre.

Su terminal cuenta en dólares. beneficio en pips * valor del punto - comisión por la operación en dólares.
 
El segundo hindú sigue cayendo. El comerciante más experimentado ha superado el 20% (con un saldo de 22k)
 
Yevhenii Levchenko:
El segundo hindú sigue cayendo. Tengo un trader muy experimentado que ha superado el 20% (con 22k de saldo).
No estoy de acuerdo en que el gran aumento sea un riesgo. Lo entiendo cuando están scalping 2 pips en todo el depo... Es una pena.
 
Deberías conocer a tu enemigo de vista, yo apoyo la política del servicio de no perseguirlos, aunque me cabreen tanto como tú. Por ejemplo el camarada Bashkovtsev, si cierra la señal ahora, dentro de 3 meses lanzará la 12ª señal súper perfecta y súper rentable, que le sobra a posteriori, sólo que aún no la conocemos. Por qué publicaría una señal tan buena de no-martingala.
Yury Lemeshev:
Deberías conocer a tu enemigo de vista, yo apoyo la política del servicio de no perseguirlos, aunque me cabreen tanto como tú. Por ejemplo el camarada Bashkovtsev, si ahora cierra la señal, dentro de 3 meses lanzará 12 señales súper perfectas y súper rentables, que le sobran a posteriori, sólo que aún no lo sabemos. Por qué querría publicar una señal tan buena sin martingala.
Así que tal vez es mejor estudiar las buenas señales, su estrategia y mm, hay algunos en la parte superior
 
La señal del segundo hindú, el gran maestro del comercio, desapareció... Debe haber sido una gran reducción. O lo perdió. Como dicen los ladrones en estos casos:
