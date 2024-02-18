Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 32
Compruebo si el indicador está listo (al principio deOnCalculate)
también puede añadir un control del período
1. Sólo una aclaración. Ahora está claro que estamos hablando de lo mismo.
2. Lo entiendo, pero no estoy de acuerdo en que haya que voltear arrays para hacerlo. ¿Es necesario tener un indicador para dos terminales? Casi como hacer 2en1 una guadaña y un hacha.
3. según tengo entendido Buffer[] es utilizado por el receptor en la función CopyBuffer() para obtener sólo 1 valor de indicador.
4. No has prestado atención a lo más importante. El inicio de la copia del valor del indicador no debe estar determinado por el índice de la barra, sino por el momento de la i-ésima barra.
1. Ok.
2. He invertido la matriz porque reescribo el indicador de los cuatro - todo funciona correctamente en él y todos los datos son correctos. Todo en él está ligado a la obtención de datos en la secuencia exacta en la que se leen en el bucle. Si no volteamos el buffer, tendremos que escribir el indicador desde cero, ¿para qué? Es bastante complicado. He citado este indicador sólo como ejemplo de lo erróneo que es obtener datos de un gf no nativo.
No. En Buffer[], los datos se insertan en el bucle uno a uno - en cada iteración del bucle, se inserta un valor tomado de AO().
4. ¿Qué quiere decir con "inicio de la copia"?
2. Nada le impide construir un bucle de 0 a rates_total-1
3. Sí, me he equivocado en alguna parte.
4.
debe cambiarse por
"Desde dónde empezar" o "desde qué fecha" este es el inicio de la copia de los valores del indicador en la matriz del receptor.
3. Sí, he metido la pata en alguna parte.
¿Por qué pasar la fecha si estoy leyendo el valor del índice del bucle? ¿Ha ejecutado este indicador de prueba? Siempre extrae AO sólo de uno: el factor de corriente especificado en los ajustes. Independientemente de cómo se cambie el marco temporal actual, el gráfico AO siempre se corresponde con el que se haya establecido en la configuración.
En este caso se devuelven todos los datos, pero en mi indicador que estoy modificando, no se devuelven los datos de un precio no nativo.
No es necesario este indicador de prueba - los datos de una corriente no nativa ya se devuelven. Pero los datos no se devuelven en el mío, pero los obtengo de la misma manera.
Porque la barra cero H4 contiene CUATRO barras H1. Y si solicita el índice 2 del periodo H1, obtendrá el valor del indicador en la barra 2 del periodo H4.
Apenas entiendo lo que he podido escribir.
En este momento son las 13:35. Hora de apertura de la barra H1 actual = 13:00. Intenta copiar los valores del indicador por el índice de la barra = 1, es decir, la barra 12:00 del período H1 actual. Pero en lugar de las 12:00 se obtienen las 8:00 a la hora H4 del período
Para H1 el primer compás es 12:00
Para H4 la primera barra es la de las 8:00
Tanto allí como allí el índice de barras es el primero...
fxsaber, 2017.02.27 18:40Gracias por el consejo. En el desierto es SymbolInfoMarginRate. Así que ahora es así
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
double MarginInit, MarginMain;
return((SymbolInfoTick(Symb, Tick) && SymbolInfoMarginRate(Symb, ORDER_TYPE_BUY, MarginInit, MarginMain)) ? MarginInit * Tick.ask *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
Debemos tener claro que en MT5 puede haber requisitos de margen muy diferentes en las distintas direcciones. Es decir, una sola variante de MT4 puede no funcionar. En Forex, por supuesto, no será así. Pero tienes que recordar. Por lo tanto, en general, se debe escribir así
bool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin )
{
double MarginInit, MarginMain;
const bool Res = SymbolInfoMarginRate(symbol, action, MarginInit, MarginMain);
margin = Res ? MarginInit * price * volume * SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0;
return(Res);
}
Lo resaltado puede devolver 0. BKS se encontró con esto.
Lo hice así:
Creo que estás haciendo muchas cosas "mal". Por favor, describa lo que tiene que hacer: paso a paso, punto por punto.
¿Qué ocurre exactamente? Esa era la pregunta: ¿qué estoy haciendo mal para obtener datos de indicadores de un marco temporal no nativo?
Ejemplo: El indicador está funcionando en М1, mientras que los datos de AO deben obtenerse de М5. Así que mientras tenemos límite>1 (la historia necesita ser recalculada), AO de M5 devuelve ceros con ausencia de error de datos. En cuanto se calcula todo el historial (límite==0), empiezan a llegar los datos de AO con M5.