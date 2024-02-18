Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 26

fxsaber:

Un truco práctico para las cuentas de cobertura ...

¿Puede explicar la conveniencia con un ejemplo? No en código, sino en palabras.
 
Elprecio y el volumen deapertura corresponderán a la posición neta. Puede que algo haya cambiado desde entonces.

Ahora puedes comprobarlo rápidamente.

 

Hola chicos,

Una vez vi que se puede poner una cadena vacía en la entrada, es decir, sin nombre, y entonces las variables externas tendrán una cadena vacía cuando se apliquen al gráfico,

He visto esto en el pasado, pero nunca he visto una cadena vacía en este caso.

¿quién se acuerda, lo sabe?

 
¿Exactamente una línea en blanco? ¿Tal vez (lo he visto en alguna parte) intentar una enumeración?

En general, lo hago así:

sinput string  EA_Params = "-- Параметры Работы советника --"; //======================================
 
y yo también lo hago, pero una vez hace un año vi un mensaje, un código especial que sólo una cadena vacía, sin nombre o descripción.

Si me pareció

ahora una cadena vacía

entrada a1=""

pero en algún lugar había una vista de una cadena vacía, incluso sin el nombre.....


Bueno, aquí hay un ejemplo


sólo que aquí, es sólo una línea

 
intente establecer un sinput
 
No, gracias, ese no.

Mejor sólo una cadena de entrada

Debo estar imaginándolo :-(....
 
Roffild:

Separadores en los parámetros:

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
Un parámetro de este tipo no afectará a la continuación de las pruebas después de la parada, porque el usuario no puede cambiarlo accidentalmente.

¿a qué se debe?
 
Taras Slobodyanik:
¿Esto?


¿Cómo se hace un espacio de no ruptura?

 
Vladislav Andruschenko:

¿Cómo se hace un espacio de no ruptura?

Ver el guión en el apéndice - ¿es esto lo que quieres decir? Alt + 0160 en el teclado numérico
Archivos adjuntos:
Test.mq4  1 kb
