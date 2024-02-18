Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 26
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
fxsaber:
Un truco práctico para las cuentas de cobertura ...
¿Puede explicar la conveniencia con un ejemplo? No en código, sino en palabras.
Elprecio y el volumen deapertura corresponderán a la posición neta. Puede que algo haya cambiado desde entonces.
Ahora puedes comprobarlo rápidamente.
Hola chicos,
Una vez vi que se puede poner una cadena vacía en la entrada, es decir, sin nombre, y entonces las variables externas tendrán una cadena vacía cuando se apliquen al gráfico,
He visto esto en el pasado, pero nunca he visto una cadena vacía en este caso.
¿quién se acuerda, lo sabe?
Hola chicos,
Una vez vi que se puede poner una cadena vacía en la entrada, es decir, sin nombre, y entonces las variables externas tendrán una cadena vacía cuando se apliquen al gráfico,
He visto esto en el pasado, pero nunca he visto una cadena vacía en este caso.
¿Quién se acuerda, lo sabe?
¿Exactamente una línea en blanco? ¿Tal vez (lo he visto en alguna parte) intentar una enumeración?
En general, lo hago así:
¿Exactamente en blanco? ¿Quizás (lo he visto en algún sitio) probar una enumeración?
En general, lo hago:
y yo también lo hago, pero una vez hace un año vi un mensaje, un código especial que sólo una cadena vacía, sin nombre o descripción.
Si me pareció
ahora una cadena vacía
entrada a1=""
pero en algún lugar había una vista de una cadena vacía, incluso sin el nombre.....
Bueno, aquí hay un ejemplo
sólo que aquí, es sólo una línea
Yo también lo hago, pero hace un año vi un mensaje, una especie de código especial que sólo una línea en blanco, sin nombre ni descripción.
O sólo fui yo
ahora hay una cadena vacía
entrada a1=""
pero en algún lugar había una vista de una cadena vacía, incluso sin el nombre.....
Bueno, aquí hay un ejemplo
sólo que aquí es sólo una línea
intente establecer un sinput
intente establecer un sinput
No, gracias, ese no.
Mejor sólo una cadena de entradaDebo estar imaginándolo :-(....
Separadores en los parámetros:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
¿Esto?
¿Cómo se hace un espacio de no ruptura?
¿Cómo se hace un espacio de no ruptura?