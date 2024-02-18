Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 25

Nuevo comentario
 
Alexey Viktorov:

Si no estás acostumbrado, puedes escribirlo así

y en la función OrderSend( ) enviar un contrato variable independientemente del capricho del CC.

Usted ha escrito que hay un contrato de 10 000. Si van a utilizar cuentas de céntimos en MT5, pueden ser hasta 1000. Me gustaría la universalidad a través de las variables estándar de MQL5.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Puede haber escrito que hay un contrato de 10 000. Pueden ser 1000 en cuentas MT5. Quiero versatilidad a través de las variables estándar de MQL5.

Esta es la fórmula universal para convertir en los lotes habituales. Todos los normales tienen un lote estándar igual a 100000 y siempre han contado un lote a partir de él. Lote 0,1 = 10000 unidades de moneda base.

Si SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000, obtenemos 100000/10000 (esto sería 10), y multiplicando por el lote 0.1 obtenemos 1, es decir 10000 unidades monetarias base.

 
Alexey Viktorov:

Esta es la fórmula universal para convertir en los lotes habituales. Todos los normales tienen un lote estándar igual a 100000 y siempre han contado un lote a partir de él. Lote 0,1 = 10000 unidades de moneda base.

Si SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000 significa 100000/10000 (esto será 10) y multiplicando por el lote 0.1 obtenemos 1, es decir 10000 unidades monetarias base.

Me interesa más el valor de los puntos. No recuerdo que este coste fuera diferente en 4 para las cuentas estándar y las de céntimo (es decir, cuando los tamaños de los contratos eran diferentes). Espero que sea sólo un Just2Trade sólo tan diferente. Pero ahora tendré que comprobar siempre esta propiedad en los nuevos corredores o en los nuevos tipos de cuenta.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Me interesa más el valor de los puntos. No recuerdo que haya sido diferente en 4 para las cuentas estándar y las de céntimos (es decir, cuando los tamaños de los contratos eran diferentes). Espero que sea sólo un Just2Trade sólo tan diferente. Pero ahora tendré que comprobar siempre esta propiedad en los nuevos corredores o en los nuevos tipos de cuenta.

Bien, el valor de puntos mql cuenta para 1 lote estándar establecido por el broker(DC). Es el tamaño del lote estándar establecido por el corredor que usted necesita saber antes de comenzar a operar. En una época era un estándar, todo el mundo tenía 100000, pero los tiempos han cambiado.

En cuanto a las cuentas estándar y cent, es donde se establece la diferencia en el servidor del DC y no cambia en MT de ninguna manera. Podría ser, sin embargo, pero no he conocido a ningún pervertido.

 
Alexey Viktorov:

Bien, el valor de puntos mql cuenta para 1 lote estándar establecido por el broker(DC). Es el tamaño del lote estándar establecido por el corredor que usted necesita saber antes de comenzar a operar. Antes era un estándar, TODOS tenían 100000, pero los tiempos han cambiado.

En cuanto a las cuentas estándar y cent, la diferencia se establece en el servidor del DC, y no cambia en MT de ninguna manera. Aunque todo puede ser, pero no he conocido a ningún pervertido.

Hay cuentas "micro", donde el tamaño del contrato es 100 veces menor con el mismo volumen
 
Vitaly Muzichenko:
Hay microcuentas, donde el tamaño del contrato es 100 veces menor, con el mismo volumen
Si su corredor establece el tamaño del contrato estándar como 100000 unidades de la moneda base y aplica el coeficiente de conversión en centavos, entonces no hay diferencia para mql. El valor de los puntos se calcula para el contrato estándar establecido por el corredor (cliente). En lugar de estas consideraciones, es mejor comprobar cualquier corredor con cualquier cuenta.
 

Podrían decirme cómo obtener los datos de la parte izquierda de la Profundidad de Mercado, donde se muestra cada operación. La función MarketBookGet() obtiene los datos de la parte derecha de la Profundidad de Mercado, donde se agregan los volúmenes.


Precio del vidrio

Archivos adjuntos:
c26385_ihht3t_lk_2017-03-24_13-08-02.png  138 kb
 
Maksym Mudrakov:

Podrían decirme cómo obtener los datos de la parte izquierda de la Profundidad de Mercado, donde se muestra cada operación. La función MarketBookGet() recibe los datos del lado derecho de la Profundidad de Mercado, donde se agregan los volúmenes.


https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Gracias, es perfecto.
 

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias

MetaEditor build 1470

fxsaber, 2016.11.12 15:05

Una función muy útil para las cuentas de cobertura.

PositionSelect genera la información de la posición neta.

El PositionGetInteger(POSITION_TICKET) devuelve el ticket de la primera posición que finalmente formó la dirección de la posición neta (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)).

El TP y el SL corresponderán a la última posición abierta en el momento de la apertura que coincida con la dirección de la posición neta.

1...181920212223242526272829303132...247
Nuevo comentario