Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 25
Si no estás acostumbrado, puedes escribirlo asíy en la función OrderSend( ) enviar un contrato variable independientemente del capricho del CC.
Puede haber escrito que hay un contrato de 10 000. Pueden ser 1000 en cuentas MT5. Quiero versatilidad a través de las variables estándar de MQL5.
Esta es la fórmula universal para convertir en los lotes habituales. Todos los normales tienen un lote estándar igual a 100000 y siempre han contado un lote a partir de él. Lote 0,1 = 10000 unidades de moneda base.
Si SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000, obtenemos 100000/10000 (esto sería 10), y multiplicando por el lote 0.1 obtenemos 1, es decir 10000 unidades monetarias base.
Me interesa más el valor de los puntos. No recuerdo que haya sido diferente en 4 para las cuentas estándar y las de céntimos (es decir, cuando los tamaños de los contratos eran diferentes). Espero que sea sólo un Just2Trade sólo tan diferente. Pero ahora tendré que comprobar siempre esta propiedad en los nuevos corredores o en los nuevos tipos de cuenta.
Bien, el valor de puntos mql cuenta para 1 lote estándar establecido por el broker(DC). Es el tamaño del lote estándar establecido por el corredor que usted necesita saber antes de comenzar a operar. En una época era un estándar, todo el mundo tenía 100000, pero los tiempos han cambiado.
En cuanto a las cuentas estándar y cent, es donde se establece la diferencia en el servidor del DC y no cambia en MT de ninguna manera. Podría ser, sin embargo, pero no he conocido a ningún pervertido.
Hay microcuentas, donde el tamaño del contrato es 100 veces menor, con el mismo volumen
Podrían decirme cómo obtener los datos de la parte izquierda de la Profundidad de Mercado, donde se muestra cada operación. La función MarketBookGet() obtiene los datos de la parte derecha de la Profundidad de Mercado, donde se agregan los volúmenes.
https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
MetaEditor build 1470
fxsaber, 2016.11.12 15:05
Una función muy útil para las cuentas de cobertura.
PositionSelect genera la información de la posición neta.
El PositionGetInteger(POSITION_TICKET) devuelve el ticket de la primera posición que finalmente formó la dirección de la posición neta (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)).
El TP y el SL corresponderán a la última posición abierta en el momento de la apertura que coincida con la dirección de la posición neta.