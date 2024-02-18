Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 34
¿Cómo puedo obtener datos del símbolo/TF correcto? CopyBuffer sólo funciona con asas.
Así es como funciona en MT4:
Los datos que se envían a la función son los que se obtienen. Inmediatamente, sin crear 21 asas del mismo indicador.
Sé cómo recibir datos de MT4. Puedes resistirte a hacerlo en MT5, pero no cambiará.
No me resisto, ni intento cambiar. Quiero conseguir el mismo resultado en MT5 que en el vídeo, que muestra la obtención de datos de cualquier traf en MT4 sin retrasos visibles.
¿Cómo?
Al ejecutar el indicador, recojo todos los datos de todas las corrientes en matrices y luego leo de ellas según el índice? Pero la memoria no es de goma.
Pedir en un momento los datos de una barra del precio requerido - pero dice que no hay datos y ¿qué debo hacer para tenerlos?
¿Lo entiendes? No estoy criticando MT5, quiero entender y obtener el resultado tan bueno como MT4.
28 caracteres por 6 TF = 168 asas (MA). Se inicia en 8 segundos, se actualiza cada 4 segundos sin ningún problema
Pero en el probador, por desgracia, un tubo
No quiero retrasos - el temporizador debe iniciarse cada 60-90s para el símbolo/TF deseado para mantener los datos actualizados.
Ejecútelo en un símbolo que nunca se haya utilizado y del que no tenga ningún dato.
Y, sí, es bueno que hayas obtenido un resultado, eso es lo que quiero conseguir. Recogiendo mis opiniones sobre cómo mejorarlo.
¿Qué hacer en el primer lanzamiento? No hay retraso en el lanzamiento del indicador en vídeo. Todo se cuelga en MT5 sin dar señales de vida al inicio del indicador. Si el usuario espera, verá cómo se dibujan los datos. Pero pueden decidir que el indicador no funciona. Mensaje para el gráfico con pantalla grande: "Espera, estoy descargando datos en el marco temporal 21". Muleta.
Si el usuario es tan impaciente, que se compre una plancha más rápido, pero para el resto es un comportamiento normal y razonable:
1. Establezca un número adecuado de barras en la ventana y en el historial;
2. Para los cálculos serios informar al usuario de que todo está bien, sólo tiene que esperar. Puede crear un indicador de la historia añadiendo.
He establecido 5000 barras de historia tanto en MT4 como en MT5. Cuando utilizo MT4 consigo un arranque instantáneo, mientras que MT5 tiene que esperar entre 20 y 30 segundos. Y eso suponiendo que se utilice repetidamente el símbolo EURUSD para las pruebas - hay un historial en ambos terminales.
No es necesario informar por todos los medios a un usuario "impaciente" de que debe esperar. Quiere evitar retrasos injustificados en el lanzamiento y el cambio del calendario actual.
Por eso me interesan las posibles formas de resolver este problema. Por ahora. Luego experimentaré con ellos: lo que realmente funcione.
