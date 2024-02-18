Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 36
a lo que conduce un arranque en frío en un caso como éste.
y de eso se trata.
ahora ejecútelo de nuevo
y el resultado de la prueba es completamente diferente
@Renat Fatkhullin, proporciona pruebas sólidas de que el probador es preciso y está listo para su uso.
¿Dónde están los criterios claros de validación del probador? ¿Dónde está la reproducibilidad del 100% y la concordancia con el punto de referencia?
¿Dónde está la férrea argumentación de tus palabras?
Propongo que TODOS sus expertos en validación para el probador sean publicados en el dominio público. Sugiero que se pague a los que escriben los EAs que fallan al probador. E incluirlos en la base de comprobación después de ajustar el comprobador.
El probador está crudo y todo el mundo lo está probando. ¿Por qué si quieres encontrar un error en el probador, se encuentra muy rápidamente? ¿Por qué 16 años de experiencia en la escritura de plataformas no nos permiten escribir un probador en el que se pueda confiar? Todas las construcciones tienen una sensación del probador: el desconcierto.
con el lanzamiento de la compilación 1583 volveremos a tratar el problema de la falta de coincidencia de los ticks en el historial con los ticks en el comprobador en los valores de baja liquidez
¿Le ha respondido el Servicio de Atención al Cliente que el problema se ha resuelto? La última respuesta fue "estamos trabajando en ello".
El problema aún no se ha resuelto. Por desgracia, no todo depende de los desarrolladores, parte del problema depende de la calidad de los ticks en el servidor de comercio.
Lo estamos resolviendo. Espere, por favor.
Aquí hay un script de comprobación, por ejemplo. Comprueba la correspondencia entre los ticks y las barras de minutos. Todavía no está optimizado. Se puede acelerar solicitando ticks en un rango más amplio. Pero en esta forma es más claro, porque pide ticks para cada minuto por separado
He obtenido el siguiente resultado en Metaquotes-Demo
¿Está bien?
No me quejo.
En la SD, la queja se refería a otra cosa: garrapatas incoherentes.
y aquí se mostró un nuevo error - la ejecución en el probador a 0 en la primera ejecución en frío, que apareció después de usar todos los ticks en el probador.
Esto es del mismo lugar. El problema con las garrapatas es el mismo.
¿El caso que describe no ha ocurrido antes? No.
¿De dónde viene? En el proceso de resolver el problema de la coincidencia de las garrapatas
Gracias. Una pequeña notaEsa no es la manera de definir la afiliación a forex/cambio - muchos transmiten la pila de forex.
¿Qué tiene que ver esto con que la bolsa no sea una bolsa?
si se emite una pila de divisas, significa que las barras están construidas por aletas.
¿Qué tiene que ver la bolsa con esto?
si se emite un tumblr, significa que los bares están construidos sobre aletas.
¿Qué son los flippers en el mercado de divisas? Abra la demo aquí FIBOGroup-MT5 Server.
Si se transmite la profundidad del mercado, las barras se construyen en base a los flippers, de lo contrario se construyen en base a las ofertas
Entiendo su pregunta. Últimamente, debido a la expansión de la funcionalidad de los ticks, hay ajustes - "construir siempre por aletas", "construir siempre por ofertas", "construir dependiendo de la traducción de la pila".
Los dos primeros ajustes no se tienen en cuenta en este script. Se calcula a la "vieja usanza".