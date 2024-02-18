Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 13
@Artyom Trishkin, tal vez en el primer post en forma de enlaces a los puestos de añadir las soluciones que la gente sugiere? Para no tener que navegar por decenas de páginas y ver el índice, por así decirlo.
Esto no va a funcionar - los puestos de más edad (no recuerdo exactamente) creo que tres días ya no se les permite editar. Creo que la forma de hacer - ya sea para crear una rama separada de preguntas frecuentes sobre las características y métodos de solución de ciertos problemas en la forma de una pregunta y respuesta, y en este hilo es para discutir y considerar cómo resolver estos problemas, o bien de alguna manera. Pero el hecho de que será necesario crear una quintaesencia de este hilo después - "eso es seguro" (c) ...
Hasta ahora no se sabe exactamente cómo hacerlo mejor y más conveniente. Pero seguro que es necesario hacerlo, y pienso hacerlo, naturalmente.
Lo sugerí en su día y lo vuelvo a repetir: eliminar todas las discusiones de este hilo o hacer el siguiente formato: decisión + enlace a la discusión. Pero el debate debe ser aparte. Todo off-topic debe ser borrado inmediatamente. Los mensajes que no tienen sentido - también eliminar. ¡En el primer post (si es posible) en letras ROJAS GRANDES escribir que este hilo DECISIONES!
Aquí, de 13 páginas de decisiones, un máximo de 2-3.
Pensé que los moderadores podrían.
Creo que el proceso de decisión es tan importante como la propia decisión. En esta rama sólo limpiaré los mensajes obviamente innecesarios. Cuando este hilo se llene un poco de problemas y sus soluciones, crearé una rama final de preguntas frecuentes, donde todo estará en el formato que sugieres, y los enlaces a las soluciones llevarán a esta rama junto con la solución ya mostrada en las preguntas frecuentes - siempre podrás ver la fuente de esa solución, y los enlaces a los autores de cada solución.
Eso es lo que me parece a mí.
Pensé que los moderadores podrían.
Artem, pensé en ello, sólo había una manera - para actualizar permanentemente el primer puesto, bueno, al menos un espacio para insertar y guardar. A mí no me ha funcionado, ya que puedo estar fuera 1-2 semanas.
Por cierto, pensaba que los moderadores tenían más derechos en este sentido...
Podrías escribir un artículo o un blog, que podrían ser editados y discutidos.
Pero hasta ahora hay pocas soluciones a problemas reales en este hilo. Incluso estoy seguro de que cuando se compila el código hay una conversión de MQL a C++, construyendo la DLL con un compilador de Microsoft o GNU, y encriptando esa DLL. Demasiadas "características" lo confirman. Del pasado reciente: asignación de valores de variables ausentes debido a la optimización intensiva del código (comportamiento clásico de los compiladores de C++).
MQL5 es un lenguaje demasiado crudo en OOP. Mi SD está llena de todo tipo de "características" que no quieren arreglar.
A los metakvoters no les gustará que publiquemos nuestros informes de errores.
