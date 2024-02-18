Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 35

Alexey Kozitsyn:
¿¡20-30 segundos!? .... Omg... Creo que has hecho algo mal... Mis indicadores de garrapatas cuentan muchas veces más rápido. Varios de ellos por gráfico.
Artyom Trishkin:

Ejecútalo en un símbolo que nunca has utilizado y del que no tienes ningún dato.

Y, sí, es bueno obtener un resultado, eso es lo que quiero hacer. Recogiendo opiniones sobre la mejor manera de hacerlo.

He probado MOEX FORTS, todo lo que tengo es 8 símbolos para 6 TFs = 48 asas, nunca lo he usado: incluso más rápido.

Lo que quiero decir es que el número de asas no es un indicador, no afecta a la velocidad de ejecución. El volumen de datos copiado en el CopyBuffer es seguro.
Artyom Trishkin:
Como quieras, pero el problema lo tienes tú, no yo...
 
Alexey Kozitsyn:
Como quieras, pero el problema lo tienes tú, no yo...
He pedido ayuda, no una declaración de hechos. En ese momento ya habrías pasado.
 
Artyom Trishkin:
He pedido ayuda, no una declaración de hechos.
Youtz.
Artyom Trishkin:
He pedido ayuda, no una declaración de hechos. En ese momento ya habrías pasado.
¿Se siente ofendido por alguien? ¿O no viste ninguna ayuda? ¿O crees que tus emoticonos deberían haberse interpretado de otra manera? Si quieres ayuda, haz lo que se ha escrito arriba y no grites. Y entonces veremos si se necesita más ayuda.
 
Artyom Trishkin:

He establecido 5000 barras de historia tanto en MT4 como en MT5. Mi MT4 muestra un inicio instantáneo, mientras que MT5 muestra un periodo de espera de 20 a 30 segundos. Y eso suponiendo que se utilice repetidamente el símbolo EURUSD para las pruebas - hay un historial en ambos terminales.

No es necesario decirle a un usuario "impaciente" que espere. Es necesario evitar los retrasos injustificados en el lanzamiento y el cambio de plazos.

Por eso me interesan las posibles formas de resolver este problema. Por ahora. Experimentaré con ellos más tarde - lo que realmente sucede.

Igualmente, no he encontrado la solución aún, estoy leyendo la rama, y espero que alguien me diga algo.
 
fxsaber:
Youz.
Gracias. ¿Qué te espera ahora?
 
Artyom Trishkin:
Gracias. ¿Qué traerá ahora?
¡Esperanza, Fe, Amor! Yo congelaría el proyecto durante unas horas y esperaría una decisión de los desarrolladores.
 

con el lanzamiento de la versión 1583, volveremos al problema de la falta de coincidencia entre el número de ticks en el historial y el número de ticks en el probador en los valores de baja liquidez

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795

corramos

KS      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
KF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
MF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
ID      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
NM      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:45:05.124 Core 1  GOLD-9.17,M1: 242507 ticks, 227 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.040.
 Test passed in 0:00:00.181 (including ticks preprocessing 0:00:00.020).

resultado: ¡bien! hay un cambio.


Entonces empieza la parte complicada:

Ejecutamos en frío el EA multidivisa.

2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\открыть-закрыть 2 пары.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-6.17: generate 284232 ticks in 0:00:00.050, passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-9.17: generate 15208 ticks in 0:00:00.020, passed to tester 242507 ticks

Luego lo ejecutamos por segunda vez sin cambiar nada.

2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-6.17: passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-9.17: passed to tester 242507 ticks

Según tengo entendido, ahora todos los ticks llegan al probador.

s.s. por lo que ahora coinciden con CopyTicks no comprobó.

