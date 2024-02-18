Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 35
¿¡20-30 segundos!? .... Omg... Creo que has hecho algo mal... Mis indicadores de garrapatas cuentan muchas veces más rápido. Varios de ellos por gráfico.
Ejecútalo en un símbolo que nunca has utilizado y del que no tienes ningún dato.
Y, sí, es bueno obtener un resultado, eso es lo que quiero hacer. Recogiendo opiniones sobre la mejor manera de hacerlo.
...
Como quieras, pero el problema lo tienes tú, no yo...
He pedido ayuda, no una declaración de hechos.
He pedido ayuda, no una declaración de hechos. En ese momento ya habrías pasado.
He establecido 5000 barras de historia tanto en MT4 como en MT5. Mi MT4 muestra un inicio instantáneo, mientras que MT5 muestra un periodo de espera de 20 a 30 segundos. Y eso suponiendo que se utilice repetidamente el símbolo EURUSD para las pruebas - hay un historial en ambos terminales.
No es necesario decirle a un usuario "impaciente" que espere. Es necesario evitar los retrasos injustificados en el lanzamiento y el cambio de plazos.
Por eso me interesan las posibles formas de resolver este problema. Por ahora. Experimentaré con ellos más tarde - lo que realmente sucede.
Youz.
Gracias. ¿Qué traerá ahora?
con el lanzamiento de la versión 1583, volveremos al problema de la falta de coincidencia entre el número de ticks en el historial y el número de ticks en el probador en los valores de baja liquidez
corramos
resultado: ¡bien! hay un cambio.
Entonces empieza la parte complicada:
Ejecutamos en frío el EA multidivisa.
Luego lo ejecutamos por segunda vez sin cambiar nada.
Según tengo entendido, ahora todos los ticks llegan al probador.
s.s. por lo que ahora coinciden con CopyTicks no comprobó.
