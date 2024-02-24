Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2913
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
lo que es una inclinación. Por qué tres flechas, debe haber uno.Si en un orden de tres posiciones es saber leer, y si en la lógica de las órdenes, la lógica de la tortura.))))
lo que es una inclinación. Por qué tres flechas, debería haber una.
Tres flechas porque hice corto ahí tres veces.
Deberías googlear inclinación.
tres flechas porque hice cortocircuito allí tres veces.
Usted debe google inclinación.
La lógica es errónea, no debería ocurrir al mismo nivel.
¿Quién lucha con la inclinación, y cómo confiar en su TS después de una gran serie de pérdidas?
¿Estas operaciones no son sistemáticas, con violación de las reglas, o es sólo que el TS hace una pérdida? Las pérdidas siempre ocurren - es normal - escriba usted mismo un punto de parada para el uso de la ST y su revisión/mejora.
Limite la pérdida durante un día/semana y no opere si ha alcanzado la pérdida planificada hasta el siguiente periodo, y es mejor incluso saltarse un día o a veces una semana - vaya a dar un paseo.
Vigile su estado emocional - la euforia y la depresión son motivos para tomarse un descanso - normalmente puede entenderlo analizando sus pensamientos o con la ayuda de personas cercanas de su entorno. También puedes entenderlo por la música que elijas en ese momento, si eres melómano.
Perder dinero - siempre tendrás tiempo, no debes tener prisa....
La lógica es penosa, por un lado no debería ser así.
Creo que la inclinación
¿Estas operaciones no son operaciones del sistema, con violación de las reglas, o es sólo el TS haciendo una pérdida? Las pérdidas siempre ocurren - es normal - escribir a ti mismo un punto de parada para el uso de la TS y su revisión / mejora.
Sí, creo que he perdido mi enfoque sistemático.
De todos modos, SIN hoy, la estadistica es la siguiente: durante un mes hice 70% con maxima detraccion en la cuenta 12,5%.
Con hoy, todo es triste
===========================================================
la equidad de un mes de negociación sin hoy
el comercio se llevó a cabo con clara +- paradas de riesgo único, un lote, sin over-sitting, promediando y otros trucos, todo es honesto, porque es para mí.
El equilibrio está justo en el nivel.
Ahora no dejes que el equilibrio rompa ese nivel como la última vez.
P.D. Pero parece que ya es off-topic aquí. El hilo no es sobre este tema.
Sí, creo que he perdido mi sistema.
Bueno, compruebe el fin de semana en la historia, lo que habría sucedido si hubiera negociado de acuerdo con el "sistema".
En el comercio manual, lo principal es amortiguar las emociones no sobre el mercado.
Suelo acabar así -incluso en la demo- quería un millón.....
El equilibrio está justo en el nivel.
Ahora no dejes que el equilibrio rompa ese nivel como la última vez.
))
Suelo acabar así, incluso en la demo, quería un millón....
Yo también flipé ahora, entré sin stop deliberadamente, así que o ruptura o nuevo máximo )).
PD: Estoy cansado de operar con mis manos....
))
Yo también flipé ahora, entré sin stop deliberadamente, así que o ruptura o nuevo máximo ))
PD: Estoy cansado de operar con mis manos....
Necesito descansar, no quiero volver al trading manual, es muy estresante, sobre todo cuando no puedes perder dinero.