Algún tipo de trucos vitales que permiten algoritmizar lo no algoritmizable,
convertir en código lo que no se puede explicar, lo que el ojo ve, el cerebro entiende, pero no se puede describir con código ordinario ....
También es posible realizar cualquier análisis técnico, por ejemplo, construir canales por regresión o lo que sea y cualquier cosa completamente en automático, y todo el código en 10 líneas ))))
¡R es el mejor lenguaje del mundo! :)
Abre un chat privado sobre el lenguaje, yo me apunto. Creo que encontrarás unos cuantos seguidores más. Sin cháchara, sin discusiones. Discusión concreta de código de mejora, etc.
También es posible realizar cualquier análisis técnico, por ejemplo, para construir canales por regresión o lo que sea y cualquier cosa completamente en la máquina, y todo el código en 10 líneas)))))
¡R es el mejor lenguaje del mundo! :)
Cualquier dato histórico es analizable por cualquier lógica.
Trate de crear una imagen del mercado un paso por delante y voy a estar interesado en comunicarse con usted.
El valor de este oficio en particular es que puede dividir un gráfico en trozos como lo hace un humano, y luego puede hacer lo que quiera con estos trozos.
El valor de este arte en particular es que puede dividir un gráfico en trozos como lo hace un humano, y luego puede hacer lo que quiera con estos trozos.
Aún no tienes la habilidad de dividir un gráfico futuro. Ni siquiera entiendes a dónde quiero llegar.
Como puede ver, el algoritmo ha dividido los precios en zonas/clusters/estados...
las zonas coloreadas son clusters, las zonas blancas son lo que el algoritmo considera ruido....
Y ahora lo más interesante, ¿cuáles son los niveles PD/SP según la segunda imagen de arriba? Son zonas de transición de un cluster a otro (de un estado a otro).
No lo vemos, pero lo entendemos intuitivamente, y ahora es posible algoritmizarlo.
Y olvidé decirte que siempre funciona, no solo en esta imagen.
Hace unos dos o tres años, en este hilo, sugerí dividir la historia en grandes TFs, por ejemplo barras diarias, en clusters. Luego seleccionar (cluster) clusters característicos en grupos. Y luego para cada uno de esos grupos en pequeños TFs, digamos 5M, para seleccionar, encontrar, inventar, en general, crear el sistema de comercio más óptimo.
El trading en nuevas cotizaciones será como sigue:
1. Se reconoce el grupo actual y su pertenencia al grupo.
2. 2. Se lanza el TS óptimo para él.
3. Si se diagnostica que el grupo ha terminado, se detiene la negociación hasta que se identifique el siguiente grupo.
