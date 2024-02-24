Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2908
Todo se ha ido. Paypal y cripto y... todo, todo, todo.
Esto es de la oficina privada de Privat Bank.
PayPal funciona.
PayPal funciona.
Si el pago es "persona a persona", es posible, incluso con tarjetas de divisas, pero si el pago es "persona a empresa", no funciona.
Encontré un centro de corretaje normal que acepta PayPal, me registré en el centro de corretaje para comprobarlo, el botón de PayPal desapareció, pregunté al superpuerto, me dice que desde Ucrania no se admiten pagos con PayPal.
En algunos DC Ucrania no está en la lista de países en absoluto, Uzbekistán, Uganda es, pero Ucrania no es )
Se prohibió en Rusia hace 2-3 años a través de Rospotrebnadzor y los tribunales. Algunos reglamentos que no cumplía, no recuerdo lo que hicieron. Antes de eso, había una empresa que operaba oficialmente, incluso con oficinas en las regiones.
Regularmente creaban un nuevo sitio para la RF y regularmente era desconectado por Rospotrebnadzor. Ahora creo que han dejado de recibir cartas con ese tipo de mensajes, tal vez algo haya cambiado.
¿Quién sabe si este DC paga el dinero ganado sin problemas? También estoy pensando en el comercio real.
El sitio parece estar vivo, pero hace medio año se movieron cada semana, ahora sólo una carta llegó sobre el movimiento. Más de un trimestre duró, creo. Por lo tanto, de acuerdo con las revisiones, que el alce, pero si es demasiado obvio, pueden hacer un reembolso, pero esto es una rareza a juzgar por el foro.
Si es tan difícil ganar dinero, será imposible retirarlo en all.....
¿O estás experimentando?
¿Qué comisión considera aceptable? ¿Con qué frecuencia tiene previsto retirar dinero? ¿Operando con manos o MO?
Me encantan estos programadores humorísticos ))
sitio
probablemente mal pagado el Judio ))
Me interesa el futuro.
Es imprudente planear algo en Forex. Todos sabemos que trabajamos con una probabilidad de alrededor de 50/50.
La pregunta probablemente no es para mí, ya que no veo ningún problema con la reposición.
Yo estaba pensando en ayudar con mytarmailS acceso en mi cuenta. La probabilidad de una fuga es alta, por lo que es casi una forma segura de ganar dinero.
Esa es la realidad - sin ánimo de ofender.