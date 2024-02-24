Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2920
Buen resultado. Sólo que no hay suficientes operaciones para un análisis profundo. De todos modos, se abrieron en la dirección correcta. El factor suerte está presente. Todo el mundo lo tiene). Es una lástima que no es siempre.((((
Hay pocas operaciones porque acabo de escribir un script, y en cuanto he puesto en marcha el código para evaluar su análisis, he empezado a abrir operaciones para que no sea aburrido. Este es el primer lanzamiento en general.
Adelante. He terminado).
Estoy probando la idea de MO en tiempo real, tal vez sea sólo suerte, pero es genial?
30 modelos en marcha, 24.000 predicciones contadas.
Espero que no sea suerte.
Si te fijas bien, de la compra a la venta hay la misma distancia, y en el stop a 1/3.
Parece una estrategia sencilla
Un tipo pasa de 200 a 50.000, y dice:
"Bueno, joder, no. No es tan sencillo como me gustaría. Yo, inspirado por la comunicación en el foro, decidí sacudirme los viejos tiempos y por segundo día que se me derriten los sesos peor que por el scalping - estoy intentando formalizar el scalping. Al menos parcialmente. Al mismo tiempo he cargado mi programador.
Tengo una idea fija - para construir un sistema que sería capaz de analizar el mercado actual en línea por un montón de parámetros, y luego en paralelo para ejecutar un sistema similar que analizar mi comercio en línea, para encontrar una manera de formalizar el concepto de "sensación de mercado". Obviamente, el cerebro humano es un potente ordenador. Obviamente, todo funciona según algoritmos. Obviamente, se pueden describir de alguna manera. Pero cómo sacar esos algoritmos del córtex, no lo sé. El cerebro hierve, sin resultados. Mi programador sugiere una opción alternativa: descomponer mis operaciones en docenas o cientos de ladrillos simples separados, e intentar formalizar cada uno por separado, y al final del proceso unirlos en un sistema potente. No me gusta esta opción. Pero si formalizas cada episodio por separado con un montón de condiciones, ajustes, etc.. - no tendrás suficiente tiempo ni energía, sobre todo dudo de los resultados de tal manera. "
¿Crees que MO será capaz de hacer frente a la tarea?
¿Qué tarea? ¿La que el autor no pudo definir ni formalizar? La respuesta es obvia...
Lo siento de verdad por ese pobre programador...
y al autor hay que darle palos hasta que salga toda la basura, el programador le dijo las cosas correctas, pero que se le puede sacar a un tonto....
Adelante. Ya lo he dicho todo:)
De todos modos, está funcionando bien.
pero tienes que entender la tendencia a largo plazo. y siempre es un juego de adivinanzas 50/50.
Desde el punto de vista de mi visión de tu algoritmo de análisis, diré que entra bien en la lógica de un TF, hay buenas perspectivas de futuro.
===
Por lo demás diré que la probabilidad de un pronóstico siempre está cerca de la estimación 50/50.
Pero al mismo tiempo la probabilidad de un pronóstico correcto crece con el análisis correcto de varios TFs.
Nunca hizo un vídeo sobre estocástica y Navier-Stokes, una pena