Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2907

Nuevo comentario
 
mytarmailS #:
Pues claro.

¿Y bien?

 
mytarmailS #:
Otro off-topic...

Cómo abrir una cuenta en DC desde Ucrania, cuando todas las transferencias al extranjero están prohibidas.

Sólo opiniones de los que realmente abrió cuentas recientemente....

Ahora la situación es tal que incluso los consultores de los DC recomiendan formas que no funcionan....

La pregunta sigue siendo pertinente
 
mytarmailS #:
La pregunta sigue siendo pertinente

¿Es malo también con cripto?

 
Rorschach #:

¿También es malo con las criptomonedas?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

PayPal

PayPal desde el 1 de septiembre no acepta desde y transferencias a personas jurídicas. Así que está fuera

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Verano A-ri.

¿Se levantan los límites de las tarjetas?

Cuentas A-ri en Rusia ? o fuera ?

 
Vladimir Perervenko #:

¿Las cuentas de A-ri están en Rusia? ¿O fuera de ella?

Es una empresa offshore.

 
Vladimir Perervenko #:

PayPal desde el 1 de septiembre no acepta desde y transferencia a personas jurídicas. Así que eso elimina

Todo está fuera. PayPal y cripto y... todo todo todo todo todo.

Aquí desde el gabinete personal de privat bank

 

En Avito tenemos muchos intermediarios que venden tarjetas de débito virtuales de prepago. Ellos añaden un 20% al coste del servicio. Les doy rublos (transferencia a la tarjeta), me dan el número de tarjeta con $. En la honestidad mirar los comentarios.
Tal vez usted tiene este tipo de intermediarios.
Tal vez los amigos en Europa pueden ayudar a recargar la cuenta.

Tal vez con una tarjeta de este tipo será posible reponer DC. Usted puede probar con una pequeña cantidad, y luego tomar la cantidad necesaria, si funciona.

También es necesario mirar donde la retirada será, si se recarga desde una tarjeta de este tipo, si en la misma tarjeta, la situación es más complicada.
 
Vladimir Perervenko #:

¿Las cuentas de A-ri están en Rusia? ¿O fuera de ella?

Fue prohibida en Rusia hace 2-3 años a través de Rospotrebnadzor y los tribunales. Algunas regulaciones que no cumplía, no recuerdo lo que hicieron. Antes de eso había una oficina que funcionaba oficialmente, incluso con oficinas en las regiones.

Regularmente creaban un nuevo sitio para la RF y regularmente era desconectado por Rospotrebnadzor. Ahora parece que han dejado de recibir cartas con ese tipo de mensajes, quizá algo haya cambiado.

¿Quién sabe si este DC paga el dinero ganado sin problemas? También estoy pensando en el comercio real.

1...290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914...3399
Nuevo comentario