Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2916
Y no se ejecuta.
Por ejemplo, estudio modelos con diferentes algoritmos de MO.
Y la estructura del modelo final en el código es diferente para los distintos algoritmos.
Por ejemplo, en regresión no lineal, el registro de la fórmula tiene 900 caracteres.
¡Y en GBoosting el código del modelo final alcanza las 15 000 líneas! Es difícil imaginar cuántos caracteres se llegan a alcanzar.
Así que el problema del software, es decir, la ventana Fórmula de la Herramienta Sintética, no permite introducir un gran número de caracteres.
Allí, en la ventana Fórmula de la Herramienta Sintética, la longitud de entrada está limitada por un número muy pequeño de caracteres de entrada.
No está claro cómo investigar y probar los modelos MO expresados a través de una fórmula. ¿Cómo se transbordará?
La herramienta parece estar ahí, pero limita el desarrollo. A partir de aquí no hay productividad laboral en la comprobación de los modelos.
Y usted tiene que cavar a través de cientos de ellos. Y cada modelo para hacer un código en la secuencia de comandos, muy improductivo debido a la gran unión del medio ambiente asociado,
que luego acaba de tirar este código, si el modelo no tiene éxito.
También sugirió a los desarrolladores a introducir para la herramienta sintética Fórmulas, funciones de usuario.
Que fuera posible convertir cualquier tipo de modelo en una función personalizada y utilizarla en las Fórmulas de la herramienta sintética.
Esto resuelve el problema tanto de la longitud del modelo como de su estructura en forma de código.
Pero los desarrolladores respondieron que no planean cambios en los símbolos personalizados.
¿cómo va a funcionar?
Si existen tales limitaciones para una investigación profesional productiva.
¿De qué algoritmos, modelos y lenguaje de programación están hablando?
¿De qué algoritmos, modelos y lenguaje de programación habla?
Los algoritmos son comunes: diferentes tipos de regresión/clasificación. O GBoosting, árboles RandomForest.
Estos algoritmos construyen diferentes modelos estructurales.
Si tomamos modelos de regresión, la estructura del modelo no es tan grande y parece una fórmula lineal con operaciones matemáticas.
Pero no cabe en la ventana Fórmula de la herramienta sintética. Debido a la limitación de símbolos de entrada en la ventana.
Y si tomamos modelos sobre árboles, entonces el modelo ya se obtiene sobre construcciones switch. Una construcción switch es un árbol.
Y cuantos más árboles se usen en el modelo, más construcciones switch contendrá.
Así, el código del modelo para este algoritmo puede crecer hasta decenas de miles de líneas de código.
Y para ser productivos en la comprobación de cientos de modelos de cualquier algoritmo, sin describirlos a través de script MQL5, con entorno de código MQL5
se sugirió a los desarrolladores introducir funciones de usuario en la ventana Fórmula de la herramienta sintética.
Por desgracia, no lo oyeron. O mejor dicho, escucharon, pero se refirieron al hecho de que no planean hacer cambios en la Fórmula de la herramienta sintética.
Y tal vez, en algún momento en el futuro, puedan considerar la propuesta. Cosa que dudo.
Y los modelos necesitan ser comprobados ahora, así que tenemos que tirar de toda la envoltura del entorno de código MQL5 a través del script MQL5.
Lo que ralentiza significativamente la productividad de la comprobación de modelos en MT5.
¿Qué quieres decir con productividad de la comprobación?
Es mucho más rápido envolver el código del modelo en una función personalizada y guardarla en un archivo o en una ventana especializada,
e introducir una fórmula sintética de la herramienta utilizando la función personalizada creada con el modelo, y comprobarla rápidamente,
teniendo en cuenta la autosincronización de diferentes herramientas si es necesario , que describir este modelo con un pipelining MQL5 verboso en el código del script.
C y MQL5.
¿No es esto generado por un chat bot? Muy parecido. Sin ánimo de ofender.
El momento del precio tiene tres dimensiones: el valor del precio, el tiempo y el volumen.
El volumen es una protuberancia del precio?
El momento del precio tiene tres dimensiones: valor del precio, tiempo y volumen.
¿El volumen es una parte del precio?
El volumen es el número de contratos celebrados a un precio o rango de precios determinado.
Entendido. No es una tontería :)
Una especie de trucos de la vida que permiten algoritmizar lo no algoritmable,
convertir en código lo que no se puede explicar, lo que el ojo ve, lo que el cerebro entiende, pero no se puede describir en código...
Por ejemplo, tenemos un precio.
Los operadores con suficiente experiencia pueden marcar los niveles del BSP en el gráfico, a menudo con bastante precisión,
así.
Eso es como si separaran el comienzo de otro movimiento del primer movimiento, nuestro ojo lo ve, nuestro cerebro lo entiende, pero escribir un algoritmo está fuera de lugar, siempre estará incompleto, no será correcto, no funcionará... Es la misma historia que un trader manual de éxito no puede escribir su TS como un algoritmo, siempre hay inexactitud e incompletitud en las explicaciones (incluso para sí mismo).
Pero si preparamos los datos correctamente y agrupamos los datos correctamente, obtendremos algo similar a lo que el cerebro humano ve en el gráfico....
Como puedes ver, el algoritmo ha dividido los precios en zonas/clusters/estados...
las zonas coloreadas son clusters, las zonas blancas son lo que el algoritmo considera ruido....
Y ahora lo más interesante, ¿qué son los niveles PD/SP en términos de la segunda imagen de arriba? Son zonas de transición de un cluster a otro (de un estado a otro).
No podemos verlo, pero lo entendemos intuitivamente, y ahora es posible algoritmizarlo.
Y se me olvidaba decir que siempre funciona, no sólo en esta imagen.