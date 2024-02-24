Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2919
Pregunta a los alabados programadores del foro...
¿por qué es imposible editar los mensajes en PMs y grupos desde hace muchos años?
¿Es una tarea tan difícil? ¿Es tan difícil prever que si una persona escribe un texto, a menudo necesita editar lo que ha escrito?
Hay tal momento, el cliente escribe desde otra región o país, y él no contesta, ya duerme, o limita el tiempo de trabajo, y entonces el cliente empieza a escribir, oye, perro sin alma, eres codicioso ahí ganado,
y entonces se da cuenta de que estaba equivocado y lo corrige,
¿Necesitas un cliente así?
¡Hola!
Como de costumbre estamos entrenando el bot en la historia.
Y quiere un trampolín - por lo menos una semana de comercio rentable - si la red ha sido entrenado durante 5 años.
Simplemente no hay otra.
O te conviertes en dioses o aceptarlo.
Tengo un máximo de red de una semana + una semana trabajó rentable. Entonces usted tiene que entrenar de nuevo en nuevos gatos + parte de la historia.
Crear una red de trabajo y raspar los beneficios de dinero forex cada semana.
Anula el baneo de Maximka.
No vi por que fue el baneo, si no mucho dale otra oportunidad a este mono)
Cancela el baneo de Maxim.
Me uno a ti, por favor.
dime, honorable, ¿operas en pymes con metatrader?
Vale.
Básicamente, he encontrado un rockero con un mt.
Estoy probando la idea de MO en tiempo real, tal vez sea sólo suerte, pero es bueno!?
30 modelos funcionando, 24.000 predicciones.
Espero que no sea suerte.
Buenos resultados. Sólo que no hay suficientes operaciones para un análisis profundo. De todos modos, se abrieron en la dirección correcta. El factor suerte está presente. Todo el mundo lo tiene). Es una pena que no siempre sea así. ((((