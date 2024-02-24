Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2914
Tengo que descansar, soy muy reacio a volver al trading manual, es muy estresante, sobre todo cuando no puedes perder dinero.
Si se comprende que existe un mercado y cómo funciona, el trading manual es mucho menos arriesgado y más rentable que algo....
pero la psicología se interpone en el camino.
Depende del lado desde el que se mire.
Depende de cómo se mire.
Supongo que sí. Así es como se ve desde mi lado.
Supongo. Así es como se ve desde mi lado.
Sin ánimo de ofender. Quizá un poco en broma, pero en parte en serio.
Si hay un "si" y luego un "que", creo que puedes sonreír.
mañana hará exactamente un mes que empecé a operar.
Me aburrí de operar con riesgos bajos, es muy difícil tomar 10 stops seguidos y seguir operando, sobre todo cuando sabes lo que va a pasar, pero estás obligado a esperar una operación con bajo riesgo, y puede que no lo sea, y puede ser noqueado, por lo que al final los riesgos (stops) aumentaron.
La reducción máxima de la cuenta fue del 27,7%.
beneficio final para el mes - 177,7%.
no está mal
en la cuenta de futuros +15% durante 3 días de negociación
Ahora no dejes que el balance rompa este nivel, como en tiempos anteriores.
Yo no lo hice )))
Sería un bicho raro si no preguntara. ¿Está presente el modus operandi o sólo las manos traviesas?
Sin ánimo de ofender. Quizá un poco en broma, pero en parte en serio.
Si hay un "si" y luego un "que", creo que se puede sonreír.
No entiendo nada
¿Está presente el modus operandi o sólo las manos traviesas?
MO - 0.0 %
No lo entiendo.
Entonces sigue leyendo.
MO - 0.0 %
Fue limpiado hoy... Ahora tenemos que limpiarlo de nuevo.
No dio ))))
Sí, un avance tan confiado ))
Así que paso a paso y paso, sin dejar que el equilibrio resbale mucho.
Si resbalas, entonces para, piensa en ello, descansa, date una bofetada por los errores, saca conclusiones.
Estar fuera de posición también es una posición.
Y a veces es mejor esperar a un momento bueno y seguro que entiendes bien.
Sigue así.