Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2911

Aleksey Vyazmikin #:

¿Cómo se llama el libro?

Te lo envié en persona.

 
Renat Akhtyamov #:

Ahh, ya me acuerdo.

Sí, he encontrado uno de esos.

Está en internet en inglés y en sitios extranjeros, creo.

probablemente deberías descargar este primero:

El periodista del WSJ y autor de un libro sobre Simons, "El hombre que resolvió el mercado", Gregory Zuckerman, dice que la gran diferencia en los rendimientos puede explicarse por las diferencias en la estrategia de los fondos.


luego encuentra el título del artículo y búscalo

Es comprensible. Estoy leyendo el libro).

 
Valeriy Yastremskiy #:

Te envié el libro por correo electrónico

Muchas gracias.

 
mytarmailS #:
¿Quién lucha con la inclinación y cómo confiar en su TS después de una gran serie de pérdidas?

¿Cómo se puede operar así?


Estoy en una serie muy grande de operaciones perdedoras, y no sé si es una inclinación, o mala suerte, o tengo que cambiar las reglas de entrada....

 
elibrarius #:

¿Negociación manual?

Si.

PS por cierto no pienses en vender el euro ahora, podría haber una explosión.
 
mytarmailS #:

Si.

PS por cierto no pienses en vender el euro ahora, podría haber una explosión

por qué????

Yo, por ejemplo, estoy vendiendo

 
mytarmailS #:

Bueno, sí.

Creo que sólo se puede operar manualmente en FA y noticias. Scalping en TA ni siquiera puede tirar de la MO. Y el trading manual también presiona psicológicamente.
Yo no hago trading manual desde hace unos 5 años, y las pruebas de trading automático demuestran que tampoco es bueno. Por eso he estado investigando con MO.... desde hace un año.
 
Renat Akhtyamov #:

por qué????

Yo, por mi parte, vendo

estamos al nivel de las compras de MM y ahora hay nuevas compras de MM....

Así que existe la posibilidad de un gran giro al alza en el horario/diario.

 
elibrarius #:
Creo que sólo se puede operar manualmente en TA y noticias. Scalping en TA ni siquiera tira de la MO. Y psicología también presiona manualmente.
Hace unos 5 años que no hago trading manual, y las pruebas de trading automático demuestran que tampoco es bueno. Por eso he estado investigando con MO.... desde hace un año.

Su camino es el siguiente

1) trading manual - decepción

2) algo de comercio, MO - .......


Y tengo


1) el comercio manual - decepción

2) algo de comercio, MO - decepción .

3) el comercio manual - ......

 
mytarmailS #:

¿Cómo puedes comerciar así?


Estoy en una serie muy grande de operaciones de pato, y no sé si es una inclinación, o mala suerte, o si tengo que cambiar mis reglas de entrada....

¿No puedo al menos ir a algún lugar más alto de M1?

