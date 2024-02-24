Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2878
Ok, Feliz Año Nuevo a todos :)
Igualmente :)
No sé muy bien qué has sacado en claro de la conversación sobre GPT.
A veces responde mal. He aquí un ejemplo
В идеале, алгоритм должен получать на вход всю доступную историю, которая очевидно со временем растёт. Он сам должен определять на какие куски её нарезать и что с ними делать.
*Sí, idealmente el algoritmo debería ser capaz de manejar cualquier número de características
Es una pregunta muy importante, siempre estoy pensando en ello) Hablemos de la longitud del historial utilizado. Debería haber un compromiso razonable entre relevancia y longitud para los cálculos. Cuanto más corto, más relevante, pero cuanto más largo, más precisos serán los cálculos. A veces, un buen compromiso es en principio inalcanzable.
Yo también me planteé esta cuestión hace mucho tiempo; en mi opinión, es uno de los momentos más importantes para construir un ST que funcione. En mi caso, utilizo este enfoque: analizo a grandes rasgos algunas características de un activo financiero en un amplio historial conocido, encuentro las coordenadas de las tendencias de cambio -tendencia, volatilidad, etc.- y, a continuación, trabajo a partir del último punto de cambio, suponiendo que esta característica global se mantendrá durante algún tiempo.
Aún no se ha hablado en absoluto de las columnas, todavía queda mucho camino por recorrer. La confusión se debe a la falta de decir que las señales son precio (barras, renko, etc). Es decir, estamos hablando de una longitud arbitraria de un vector de atributos homogéneos. Si además de la longitud arbitraria del vector de atributos queremos tener tipos arbitrarios de atributos, ya es una clara exageración.
El problema es que SB es bastante bueno en hacer que parezca que hay reglas - el único problema es que serán diferentes en diferentes sitios.
entonces si lo piensas, no es un problema de un número arbitrario de características, es un problema de invariancia de características en primer lugar.https://homes.esat.kuleuven.be/~tuytelaa/tutorial-ECCV06.pdf
Se necesita un criterio, y el único criterio es el error de ajuste del modelo.
entonces, si lo piensas, no es un problema de un número arbitrario de características, es un problema de invariancia de características en primer lugarhttps://homes.esat.kuleuven.be/~tuytelaa/tutorial-ECCV06.pdf
Si lo comparamos con el reconocimiento de imágenes, se trata más o menos de encontrar, para cada punto, el límite del objeto (blob) en el que se encuentra ese punto.
El problema es que la imagen es de muy mala calidad y no está muy claro lo que aparece en ella.
En estas condiciones, no es realista seleccionar un objeto pequeño, y un objeto grande se seleccionará de forma ambigua.
Se necesita un criterio, y el único criterio es el error de ajuste del modelo.
1500 compases es la temperatura media del hospital. Habrá puntos de ruptura, cuando las mitades de la historia son muy diferentes y cuando es mejor no contar y operar nada.
No hay matemáticas para las fracturas - no hay nada que discutir.
El papel de las matemáticas en las roturas de divisas siempre está presente, pero ¿quién lo rastrea realmente? ¿Y mucho menos quién lo muestra?
No lo veo en el dominio público ni por asomo. Pero es una bomba para los mercados.