Usted habla de posiciones, pero la cifra muestra las órdenes abiertas recientemente. ¿Ordenes en el sentido de MT4 o MT5? ¿Se tienen en cuenta todas las posiciones o sus cambios recientes?
No lo voy a decir, pero estoy seguro de que el sitio se refería a posiciones, no a órdenes (simplemente lo escribieron así).
La sanción no es una rareza en DCs y la cuentan según una plantilla, esas son las mismas en la mayoría de los casos, aunque no siempre.
Me pregunto qué hizo que la multitud se vendiera a bajo precio (las 2 primeras parcelas). Parece ilógico que cuando está barato haya que comprar. Me temo que estos gráficos no están especialmente dibujados para seducir a la multitud, para que la gente actúe según el principio: todo el mundo vende - y yo venderé.
No sé, es posible entrar en un marco de tiempo más grande, centiment no tiene un vínculo con TF, mira a los comerciantes de todos los TF a la vez.
No sé, quizá sea una ilusión, pero la sanción me ayuda a sentir mejor el mercado.
Por ejemplo, estoy negociando en este momento.
1) vendido
2) añadido consiguió un stop (no adivinó el precio)
cambié mi posición
cerré el corto
3) compré, obtuve un stop ( no adiviné el precio)
4) compré de nuevo
Creo que es una buena operación con stops pequeños.
Ahora discutiremos sobre RSI durante 500 páginas :) ¿Cuándo habrá un opositor interesante para discutir el modus operandi del día? Favorito ha sido empujado bajo el cinturón de nuevo
Pronto GPT nos enviará a todos al vertedero) Permítanme al menos pelusa suficiente para la última vez).
Pronto GPT nos mandará a todos al vertedero) Dejadme al menos que me desinfle lo suficiente por última vez).
No sé, es posible entrar en un marco de tiempo más grande, pero el sentimiento no tiene ninguna conexión con TF, mira a los comerciantes de todos los TF a la vez
Ya veremos la cuarta, esta no me ha impresionado nada. El nuevo tendrá 170 mil millones de parámetros. Este tiene 170 millones, eso no es nada.
A juzgar por lo mucho y rápido que cambia el indicador, no se trata de contabilizar todas las posiciones acumuladas, sino sus cambios durante un periodo de tiempo determinado.
Yo diría que no es rápido en absoluto +- una vez cada 5 minutos (así es como actualizan sus datos en el sitio), pero la situación cambia cada segundo.
Es por eso que el retraso es tan largo, pensé en simular el comercio / comportamiento de los participantes a mí mismo, pero es tan...
En general, este gráfico parece reaccionar exactamente en M1, cada estornudo del precio inmediatamente entra en sanción.
Si el precio estaba en M1, fue aún más en el mayor TF - y un gran número de cuentas se puso a la venta. No hay ninguna razón para esto en el gran TF. No me creo este gráfico. Vender barato es estúpido. Manipulación para convencer a alguien de vender. A nadie se le ocurrirá por sí mismo, pero pueden seguir a la multitud.
Bueno, qué puedo decir, no convenzo a nadie de nada, ni yo mismo estoy seguro, sólo comparto interesantes (en mi opinión) observaciones y pensamientos sobre este tema