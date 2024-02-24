Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2872

Nuevo comentario
[Eliminado]  
Solía haber una tendencia muy popular en el trading: el trading a partir de volúmenes. Había un montón de cursos de información, había programas como VolFix (no sé si siguen vivos). Yo tomaba volúmenes reales de la bolsa, no todo esto. Lo alquilé, pero la experimentación demostró que era basura. Y todo porque en futuros de divisas (y más aún en dts) los volúmenes no afectan al precio.
Se me olvida cuantas veces he escrito esto ya. Pero el público aquí es, por así decirlo, muy terco.

Y sí, todavía están vivos. Aquí descargar una demo de este sombrero y ejecutar normalmente. Pero en general, me pregunto cómo sacar TCs con semejante bagaje. Tomar algo de DC es lo último que se debe hacer, por desesperación.
 
Sería genial hablar con alguien con experiencia en parser cosas
[Eliminado]  
Tendrías que estar en un estado de conciencia super jodido
 
Maxim Dmitrievsky #:
Solía haber una tendencia muy popular en el trading: el trading a partir de volúmenes. Había un montón de cursos de información, había programas como VolFix (no sé si siguen vivos). Yo tomaba volúmenes reales de la bolsa, no todo esto. Lo alquilé, pero la experimentación demostró que era basura. Y todo porque en futuros de divisas (y más aún en dts) los volúmenes no afectan al precio.
Se me olvida cuantas veces he escrito esto ya. Pero el público aquí es, por así decirlo, muy terco.

Y sí, siguen vivos. Descárgate la demo de este sombrero y ejecútalo con normalidad.

Yo estaba harto de estos programas hace unos 9 años, no hay suficiente volumen.


¡Aquí está la calidad de las entradas!

EuroDoll es la herramienta de divorcio más complicada.

Sin volúmenes.

Sin cristal.

En forex apestoso con spreads irreales y a veces precios.

¿Se puede operar con stops así? Sí.



Al final, es una inclinación, el comercio ha terminado.

[Eliminado]  
mytarmailS #:

Me harté de estos programas hace unos 9 años, no tienen suficiente volumen.


¡Evalúen la calidad de las entradas!

EuroDol es la herramienta de divorcio más complicada.

Sin volúmenes.

Sin vaso

En forex apestoso con spreads irreales y a veces precios.

¿Sabes operar con stops así? Sí.


Puedo hacer muchas cosas. Toma rsi y haz lo mismo.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Puedo hacer muchas cosas. Toma Rsi y haz lo mismo

No preguntaba por un montón de cosas, preguntaba por una cosa en concreto....

Olvídalo, van a ser 5 páginas por lo menos.

 
mytarmailS #:
Estaría bien hablar con una persona con experiencia en cuestiones de analizadores sintácticos.

Si hay una persona así, por favor póngase en contacto )

[Eliminado]  
mytarmailS #:

No preguntaba por muchas cosas, preguntaba por una en concreto...

No importa, esto va a tener al menos 5 páginas.

Mira la imagen de la comparación con rsi, específica. Son los mismos niveles. Estoy escribiendo por aburrimiento.
Te recomiendo que hagas el MdD y nada más.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Mira el cuadro comparativo del rsi, concretologo. Los mismos niveles. Sólo una especie de escribir por aburrimiento
Te animo a que hagas el MdD y nada más.

Sí, y estocástico es similar a rsi, ¿significa eso que estocástico es rsi? pregunta retórica...?

[Eliminado]  
mytarmailS #:

Sí, y estocástico es similar a rsi, ¿significa eso que estocástico es rsi? pregunta retórica....

No llegarás muy lejos con una IA así, estarás hurgando sin parar, perdiendo el tiempo.
1...286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879...3399
Nuevo comentario