Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más
Solía haber una tendencia muy popular en el trading: el trading a partir de volúmenes. Había un montón de cursos de información, había programas como VolFix (no sé si siguen vivos). Yo tomaba volúmenes reales de la bolsa, no todo esto. Lo alquilé, pero la experimentación demostró que era basura. Y todo porque en futuros de divisas (y más aún en dts) los volúmenes no afectan al precio.
Yo estaba harto de estos programas hace unos 9 años, no hay suficiente volumen.
¡Aquí está la calidad de las entradas!
EuroDoll es la herramienta de divorcio más complicada.
Sin volúmenes.
Sin cristal.
En forex apestoso con spreads irreales y a veces precios.
¿Se puede operar con stops así? Sí.
Al final, es una inclinación, el comercio ha terminado.
No preguntaba por un montón de cosas, preguntaba por una cosa en concreto....
Olvídalo, van a ser 5 páginas por lo menos.
Estaría bien hablar con una persona con experiencia en cuestiones de analizadores sintácticos.
Si hay una persona así, por favor póngase en contacto )
Mira el cuadro comparativo del rsi, concretologo. Los mismos niveles. Sólo una especie de escribir por aburrimiento
Sí, y estocástico es similar a rsi, ¿significa eso que estocástico es rsi? pregunta retórica...?
Sí, y estocástico es similar a rsi, ¿significa eso que estocástico es rsi? pregunta retórica....