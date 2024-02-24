Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2885
No de forma moralizante u ofensiva :-)
¿Qué son los extremos? Hay muchas variantes.
Bueno, en el marco de hablar de velas, me refería a extremos de velas altas y bajas.
No es tan importante. En los patrones de velas ( son combinaciones de OHLC ) habrá variantes más frecuentes con extrema. Eso es todo. Y más en un gráfico de minutos.
Yo no utilizo extremos en mi trading, si es a eso a lo que te refieres, y tampoco utilizo MOs
En el comercio, siempre hay que tener algunos puntos de referencia.
¿Cuáles son tus puntos de referencia para entrar en el mercado? ¿De"extremos" desconocidos para mí?
P.D. Ausente durante mucho tiempo. Ocupado.
Existe el concepto de "traders bloqueados", probablemente sea inútil buscarlo en google, quien sabe sabe, así que uso estos traders bloqueados en el trading de nivel.
Pero no siempre funciona, ya he pillado stops.
Qué es importante a la hora de analizar el mercado...Lo que he aprendido.....
1) El precio absoluto es importante
2) Los niveles están ahí y son importantes, pero no son lo que escriben en los libros.
3) El precio no es SB.
4) El mercado está hecho de participantes, como la materia está hecha de átomos, y debe ser investigado usando tales métodos.
5) El mercado es bastante determinista.
1) Por supuesto que es importante, lo que no niega la importancia de los incrementos. Lo que se negocia es el incremento.
2) Hay una gran diferencia entre "veo niveles con mis ojos" y "el análisis ha demostrado la presencia de niveles y su importancia para el trading".
3) El precio no es SB, pero la pregunta importante es "¿en qué sentido y hasta qué punto el precio no es SB ahora?". Las diferentes variaciones de las diferencias con respecto a la SB pueden llevar a formas opuestas de negociarlas.
4) Si recordamos a los antiguos fundadores griegos del atomismo, podían tener átomos de cualquier tamaño, incluso mayores que un planeta (lo principal era la indivisibilidad, no la pequeñez). Lo mismo ocurre en el mercado: un participante-estado, por ejemplo, puede pesar más que todos los demás participantes en el mercado.
La econofísica intenta adaptar a los mercados las ideas de la física estadística, que estudia la materia como formada por átomos. Parece interesante, pero hasta ahora sin muchos resultados.
5) Un mercado es determinista sólo con respecto a toda la información que lo determina. Esta información nunca está totalmente disponible para nadie, por lo que siempre existe incertidumbre. Actualmente existen dos formas de modelizar la incertidumbre: la teoría de probabilidades y la teoría de juegos.
Estoy de acuerdo con todas ellas.
Por experiencia personal:
intenté, hace mucho tiempo, predecir un paso por delante del GSC, obtuve con resultados algo así como el 60%. simplemente tomé las direcciones de los incrementos de las últimas n muestras. de hecho, pirateé el algoritmo del GSC.
Hice lo mismo innumerables veces con series temporales - el resultado total es un poco más del 50%. pero esto no significa que no haya información aquí, la hay, pero prácticamente no hay información entre barras vecinas. pero si se toman barras no seguidas, sino sólo las que satisfacen "algunas condiciones" - los resultados ya son mejores que al predecir el GCH. las series temporales son muy heterogéneas en la disponibilidad de información por conteos ordinales, pero esto todavía no se puede llamar no estacionariedad, y no sé cómo llamarlo más correctamente.
ss. no quiero dar lecciones a nadie, solo pienso en voz alta.
Cada barra tiene una estructura interna. Si las estructuras coinciden, puede ser alguna condición.
Una barra puede ser considerada como una estructura compleja.
El ejemplo muestra barras de 5 minutos en 1 hora. Las horas no están cortadas por el comienzo de la hora, pero creo que el punto es claro, que hay una diferencia entre mirar una barra de hora desnuda o una estructural.