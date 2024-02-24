Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2184
En serio...
Conmigo es 100 veces más fácil
Estoy viendo los canales como imágenes con el algoritmo, es más fácil para mí hasta ahora + es escalable a diferentes TFs
Pues sí, es práctico utilizarlos para la agregación. Creo que sería útil construir por ZZ - para describir la naturaleza del movimiento de los precios.
Entonces, ¿cuáles son los recortes?
No he analizado la efectividad de los predictores de forma global - hasta ahora lo he hecho, y veo que hay una dependencia de la estrategia.
En general, ahora continúo trabajando en la selección de predictores, su utilidad para un TS particular. En el análisis de quantum elijo 100 predictores de 4 y el resultado es comparable, pero en el último caso ya entiendo la validez de la selección, porque selecciono sin entrenamiento - simplemente por el análisis, como escribí antes, pero el propósito de mejorar el resultado - no siempre es mejor, que simplemente la búsqueda de rejillas con el mismo número de quantum para todos los predictores de los modelos.
Por ejemplo, puede seleccionar un predictor de forma bastante sencilla: tome los predictores y observe cómo cambia la respuesta (porcentaje 1) en cada quantum de cada muestra (incluso si se trata de una muestra de entrenamiento y otra de prueba).
Si el delta medio por el módulo de desviaciones de cada quantum es pequeño, entonces la cuantización es correcta y el predictor es útil, pero si no es así, incluso un buen predictor es inútil, y probablemente no sea útil en absoluto.
Losniveles de Fibonacci mandan :)
Aquí es diferente, mirando todos los TFs estándar 132 bares. (O 144 como se indica). Después de 1000 bares me parece que se pierde la memoria de la serie. Es decir, es necesario observar el estado de los grandes TF. Pero hasta ahora no tengo ni idea de cómo preparar los datos de los diferentes TFs.
Tengo otra idea allí - el canal se está construyendo para un día y es demasiado aburrido para el grande para reconstruirlo :)
Por supuesto que sí.
Estoy pensando que, en lugar de incrementos y ceros y saldos y demás, por qué no hacer que AMO dibuje canales.
Sé lo que es el modus operandi. Pero, ¿qué es el AMO?
Escala con significado, la pequeña TF es un desciframiento de la más grande.
No entiendo el punto....
es una ley de la naturaleza, es un axioma...
Sé lo que es el AMO. Pero, ¿qué es el AMO?
lo mismo ) algoritmo de aprendizaje automático AMO
Es que no siempre es correcto escribir MO...
por ejemplo - entrené el "machine learning" a las etiquetas de clase
He entrenado el "machine learning" para las etiquetas de las clases
Eso no es muy elegante, ¿verdad?
Pero AMO está bien.
no te quedes con el punto....
es una ley de la naturaleza, es un axioma...
En la lógica manual de los extremos))) Los extremos de una TF baja muestran el comportamiento dentro de una vela de una TF alta. Y si no es uniforme, es decir, caótica, no tendencial, por ejemplo, no hay señal para el inicio de la tendencia. La tendencia de la TF superior se compone de las tendencias al alza y a la baja de las inferiores. Esta es una buena confirmación.
Lo mismo ocurre en los canales. Pero no puedo decirte cómo se distribuyen los datos.
¿alguien conoce la tecnología para representar varios valores por uno con la posibilidad de convertir de nuevo a varios
con poca o ninguna pérdida de precisión